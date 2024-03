. . Le mensonge triomphant qui passe . . 

Les sites que j’ai faits et qui expriment autre chose que de la haine envers ton pays, les noms de domaines qui y sont associés sont inaccessibles désormais en France, sans avis, sans explication, comme france-russie.org par exemple. Tiens, il me faudra voir si ces mesures de repression frappent l’étranger aussi, le Canada - tu me diras Didier ? - la Suisse - tu me diras Claude ? - l’Espagne - Tu me diras Christelle ? Vous me direz chers lecteurs étrangers .. Et l’accès aux sites de la presse russe ? du gouvernement ? Interdit désormais en France.