Le ministre iranien des Affaires étrangères menace de déclarer la guerre à Israël

Vendredi 13 octobre, le Hezbollah libanais a publié une rare photo mettant en scène la rencontre entre le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.

Les deux hommes ont discuté de la crise de Gaza et des hostilités en cours avec Israël, après plusieurs jours de bombardements et d’échanges de tirs le long de la frontière israélo-libanaise.

Le bureau des relations avec les médias du Hezbollah a souligné que les deux alliés ont discuté de la manière de continuer à soutenir le peuple palestinien dans le cadre de ce que le Hamas a appelé son « opération Al-Aqsa », qui a entraîné la mort de quelque 1 300 Israéliens, dont des Américains et autres ressortissants étrangers.

Israël a entre-temps largué plus de 6 000 bombes sur la bande de Gaza en l’espace de cinq jours.

M. Amir-Abdollahian a déclaré :

Selon une source d’information basée à Beyrouth :

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré :

Le plus haut diplomate iranien a également rencontré le Premier ministre intérimaire libanais Najib Mikati. Les deux hommes ont discuté de la possibilité d’une extension de la guerre.

Dans les conflits passés opposant Israël au Hezbollah, l’armée israélienne avait pour habitude d’imposer des sanctions sur l’ensemble du territoire libanais, notamment en ciblant l’aéroport international de Beyrouth, comme ce fut le cas en 2006.

Entre-temps, de nouvelles informations font état d’un nouveau bombardement du Sud-Liban par les forces israéliennes vendredi :

Traduction :

Vue du sud du Liban Le régime a frappé avec l’artillerie.

Un correspondant du Times of Israel écrit :

Jeudi, des frappes aériennes israéliennes ont mis hors service les deux aéroports internationaux de Damas et d’Alep, dans ce qui a été largement perçu comme un message à Assad et à l’Iran.

Des hélicoptères israéliens ont été aperçus au-dessus ou à proximité du Sud-Liban.

Alors que les responsables iraniens sont à Beyrouth et à Damas, les responsables américains continuent de se rendre à Tel-Aviv pour montrer leur soutien à Israël, le Secrétaire à la Défense Lloyd Austin étant le dernier à avoir rencontré des responsables israéliens.

Quelques images des frappes aériennes israéliennes de jeudi 12 octobre, sur l’aéroport international de Damas :

When it comes to events at Damascus Intl. Airport it is extremely rare to get any footage, mostly due to it being at night - however, footage from today of the airstrikes targeting the runway. pic.twitter.com/COHxkZCHn8

— Aurora Intel (@AuroraIntel) October 12, 2023