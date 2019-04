Le monde au bord d’une « crise numérique caribéenne » : Les États-Unis souhaitent être écoutés par la Russie

Ces dernières années, le thème des cyber-menaces est l'un des sujets principale à l'ordre du jour de l'administration américaine. Washington a accusé à plusieurs reprises la Russie de piratage informatique et a injecté beaucoup d'argent dans son système de "dissuasion du cyberespace". Mais un tel système devient un problème alors que les États-Unis se préparent à une nouvelle course à la présidence et pourrait devenir une sinon la cause de la première guerre mondiale cybernétique.

Ces craintes sont de plus en plus exprimées à la Maison Blanche : Ainsi, selon l'administration Trump, une nouvelle accusation sans preuve contre la Russie d’attaque de hackers pourrait conduire à une "version numérique de la crise des Caraïbes".

Tenant compte de ces dangereuses perspectives, la Maison Blanche a décidé de jeter un nouveau regard sur l'héritage technique de Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan : La ligne téléphonique d'urgence reliant Washington à Moscou. Ce système de messagerie secrète a été réactivé en 2013, dans le cas où il serait utile de mener des négociations bilatérales dans le cadre d’une cyber-crise.

L'idée de créer une cyber-ligne a été mise en pratique lorsque l'administration américaine craignait que la Russie et les États-Unis se dirigent vers un affrontement. « La hotline était un geste symbolique, montrant qu'elle pouvait être utilisée pour nouer des relations avec la Russie, ainsi qu'en cas d'urgence. Elle a démontré que l'administration et Moscou (...) Peuvent se parler », a déclaré un ancien responsable du département d'État.

Mais afin de créer une cyberligne sous la forme d’un système de messagerie et de communication vocale, nous avons dû tenir plusieurs séries de pourparlers entre Washington et Moscou.

Selon d'anciens responsables, il y avait un désaccord fondamental sur la question de ce que la cybersécurité signifie pour chacun des protagonistes.

"Pour nous, la cybersécurité est la protection de l'intégrité des systèmes d'information, la protection des infrastructures pouvant être endommagées par intrusion non désiré", a déclaré un ancien responsable du département d'État. "Les Russes ont une définition beaucoup plus large de la cybersécurité." Elles comprennent des tâches telles que le contrôle de la communication et de la correspondance entre citoyens ordinaires. "

Néanmoins, ils n’ont utilisé ce système qu’une seule fois, au cours des derniers jours du mandat de Barack Obama, lorsque le responsable du cyber-service de la Maison Blanche a remis à Moscou un avertissement soigneusement formulé selon lequel il ne devrait pas attaquer l’infrastructure électorale.

« Nous avons pu régler les problèmes et trouver toutes les solutions pour surmonter la menace [d'une crise à grande échelle] dans le domaine de la cybersécurité. L'idée de la hotline est née du fait que ce problème devait être résolu immédiatement. Nous devons savoir que la Russie reçoit nos messages, a déclaré un haut responsable du renseignement américain. "Nous utiliserons cette option si nous estimons que tous les autres moyens ne fonctionnent pas et que la crise s'aggrave rapidement."

Le « département de la Sécurité intérieure » et le « Bureau Fédéral des Investigations » s'inquiètent que la Russie et d'autres pays continuent d’interférer dans la politique américaine et ont l'intention d'intervenir activement lors des élections présidentielles de 2020.

Le FBI a refusé de commenter cette affaire et le ministère de la Sécurité intérieure a ignoré les appels.

Alors que le ministère de la Justice met en cause les services de renseignement russes d'ingérence dans les élections de 2016 et que l'armée se prépare à une éventuelle cyberguerre, les dirigeants des agences de sécurité nationales ont des questions assez pointues et difficiles. Comment empêcher une autre attaque russe lors des élections américaines ? Et que faire pour que cette attaque n'entraîne pas de conséquences désastreuses ?

« Il me semble que la hotline peut être un outil utile par lequel vous pouvez exprimer votre préoccupation », a déclaré Michael Daniel, ancien conseiller en cybersécurité à la Maison Blanche, qui occupe désormais le poste de directeur général de la « Cyber ​​Threat Alliance ». "Je suis sûr que les États-Unis vont à nouveau en profiter à un moment donné."

Il est à noter que Daniel était présent à la première et unique utilisation de la hotline. C'était en octobre 2016, peu avant le jour de l'élection présidentielle. Selon lui, la Maison-Blanche a décidé d'avertir le président Vladimir Poutine qu'il disposerait d'informations sur les tentatives de la Russie pour intervenir et provoquer des troubles aux élections américaines.

« Nous ne savions pas et ne comprenions pas l'étendue du travail de désinformation sur les réseaux sociaux », a déclaré Daniel. "Nous avons concentré toute notre attention sur les menaces pesant sur l'infrastructure physique."

La décision de contacter la Russie via la ligne directe a été prise par des ministres membres du cabinet, dont la conseillère à la sécurité nationale de l'époque, Susan Rice. La discussion sur comment et quand entrer en contact avec la Russie a duré plusieurs semaines, comme l'ont confirmé quatre anciens membres du Conseil de sécurité nationale.

« Au niveau de l'appareil, il existait une procédure d'approbation du contenu du message, qui visait à donner le bon signal », a déclaré Daniel. Selon lui, personne de l'administration ne savait comment la Russie réagirait à ce message et si elle réagirait. Ce message, établi sur un modèle mutuellement convenu, a été reçu par le Centre pour la réduction du risque nucléaire (NELP) du Département d’État.

Les États-Unis et la Russie ont créé ce centre en 1987 afin d'établir une ligne de communication directe en cas de conflit nucléaire possible. Un quart de siècle plus tard, Washington et Moscou ont signé un accord sur la création d’une « cyberligne » ainsi qu’une ligne téléphonique supplémentaire entre le coordonnateur de la cybersécurité de la Maison Blanche et le Secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de Russie.

« C’était une mesure très importante <...> comme pendant la guerre froide. Ensuite, il y avait un système pour empêcher l'escalade nucléaire et maintenant un système est apparu pour empêcher l'escalade involontaire dans le cyberespace », a déclaré Chris Painter, responsable de la cyber-diplomatie au Département d'État de 2011 à 2017.

Une fois le message transmis via le système CJSN, Daniel et son équipe ont reçu une notification l'informant de sa bonne réception par le Kremlin. « Ensuite, nous avons commencé à attendre », a déclaré Daniel, ajoutant que tous ceux qui avaient écrit le message étaient revenus à leurs tâches quotidiennes. « Cela a pris deux jours », a-t-il dit. "Ensuite, nous avons reçu une réponse indiquant que les Russes avaient besoin de plus d'informations." C'était le dernier message.

Deux anciens employés du Conseil de sécurité nationale ont déclaré que la ligne téléphonique était également utilisée pour communiquer avec le Kremlin en cas d'ingérence dans les élections.

Selon Painter, « les Russes voulaient une ligne téléphonique. Peu importe la qualité des relations entre les États-Unis et la Russie, les appels sont toujours pris en charge. "

Un ancien employé du Conseil de sécurité nationale a déclaré au Daily Beast que la ligne téléphonique entre la Maison Blanche et le Kremlin était souvent utilisée activement pendant l'administration Obama. Les interlocuteurs de la Maison Blanche ont mené des sessions d’essais avec les Russes tous les jours, assurant ainsi la disponibilité constante de la ligne.

« À cette époque, nous cherchions constamment à contacter le Kremlin si quelque chose se passait ou si une situation d'urgence se présentait », a déclaré l'officier. "Je me souviens de la façon dont un programmeur travaillant à la Maison Blanche m'a dit :" Je peux vous connecter avec n'importe qui en Russie, vous me dites simplement avec qui vous voulez parler. "

Mais jusqu'en octobre 2016, il n'y avait pas de véritables négociations.

« Avant même de comprendre pleinement ce que faisait la Russie, il était très difficile de leur parler », a déclaré un ancien responsable du département d'État.

Aujourd'hui, la Maison Blanche insiste sur le fait qu'elle fait tout son possible pour empêcher une attaque de pirate informatique contre le système politique américain. "L'administration Trump agit à tous les niveaux du gouvernement, protégeant les élections américaines de toute ingérence étrangère", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Garrett Marquis.

"La base de ces actions est le soutien fourni par l'administration de l'État lors des dernières élections."

Mais au sein de l'administration elle-même, ses employés craignent que Trump puisse interférer d'une manière ou d'une autre ou bloquer les canaux de communication. "Lors des réunions avec la participation du président, personne ne veut aborder le sujet de la Russie", a déclaré un ancien employé des services spéciaux. "Que ce soit une question d’élections ou de sanctions, personne ne les discute avec Trump lors de réunions d’information."

Pour les conseillers de la maison-blanche, Moscou refuse de coopérer quand une question se pose sur les actions informatiques russes contre des entreprises et des individus américains, a déclaré Luke Dembosky, associé du cabinet d'avocats Debevoise & Plimpton. Auparavant, il a occupé les fonctions de procureur général adjoint à la sécurité nationale et a travaillé pendant trois ans à Moscou en tant qu'attaché de cybersécurité.

Selon lui, pour éviter un nouveau cyberfiasco, il est nécessaire de coopérer plus activement avec Moscou : « Sur les questions actuelles de coopération, il existe très peu ou pas de coopération. Et si quelque chose de vraiment grave se produit, nous n'aurons tout simplement pas de base commune pour travailler ensemble. Vous pouvez créer autant de lignes d'assistance que vous le souhaitez, mais s'il n'y a pas de confiance entre les deux pays, cela se terminera toujours par un échec. ”