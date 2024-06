Souvenez-vous : après la pandémie de Covid-19, il devait y avoir "le monde d’après." Au printemps 2020, experts et stratèges de tous bords se sont attelés à l’étude des implications du gigantesque choc sanitaire, social, économique, technologique et géopolitique qui s’était abattu sur la planète sans crier gare. Lorsque la crise aurait pris fin, il y aurait, forcément, un monde d’après...

Mais où est-il ?

On pensait qu’on voyagerait moins. Finalement, la soif de voyages a eu raison des préoccupations écologiques. Le 16 janvier 2023, le groupe Aéroports de Paris s’est ainsi réjoui sur Twitter de la "poursuite de la dynamique de reprise du trafic aérien." Le nombre de passagers des aéroports Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et du Bourget a plus que doublé par rapport à 2021, pour représenter 80 % du trafic de 2019.

"Ma crainte, c’est que le monde d’après ressemble au monde d’avant, mais en pire ", avait dit Jean-Yves Le Drian.

Eh bien, nous y sommes : guerre en Ukraine, guerre au Proche Orient, dissolution de l'Assemblée, magouilles politiques, crise climatique, etc.

Et on attend un record de voyages aériens en 2024, malgré le changement climatique... les compagnies aériennes s'attendent à transporter près de cinq milliards de passagers dans le monde cette année !

Un record ! Un chiffre dépassant largement le record de 2019, avant la pandémie de Covid.

Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les compagnies aériennes commerciales devraient terminer l'année avec un bénéfice net de 23,3 milliards de dollars, après avoir essuyé des pertes de 3,8 milliards de dollars en 2022, des résultats nettement supérieurs aux prévisions d'origine...

Exit le monde d'après qu'on nous avait annoncé...

Toujours plus de voitures sur les routes, toujours plus d'avions dans les airs, toujours plus d'écrans, toujours plus de guerres, toujours plus de pollutions...

Tout cela à l'opposé des préconisations des scientifiques pour lutter contre le changement climatique dont on perçoit de plus en plus les effets : canicules, incendies, inondations, orages dévastateurs, etc.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/06/le-monde-d-apres.html

https://www.advocnar.fr/2024/05/trop-davions-a-lhorizon/