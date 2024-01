Le nationalisme Mapuche

Les ong sont devenues les ennemis des peuples occidentaux. Si vous vous demandez ce qui se passe au niveau international pour ce qui concerne le problème des migrants qui affluent chez nous, en occident, de façon de plus en plus suspecte car visiblement planifiée, organisée et financée en haut lieu, voilà ce qui se passe au USA :

https://twitter.com/JamesOKeefeIII/status/1742650719596093856

Résumé : O’Keffe, le gars est un journaliste américain nationaliste indépendant. Il est contre l’invasion de son pays par le tiers-monde, comme 80% de la population partout en Europe. Il cherche à savoir comment il est possible que des « caravanes de la pauvreté » s’organisent comme elles le font ( un groupe de 15 000 personnes à pied sur les routes du Mexique... Normalement, c’est impossible : c’est une armée en marche, il faut une intendance incroyable ).

Eh bah, c’est intégralement planifié, organisé et financé par des ong dont nous ne savons même pas qu’elles existent. Exemple dans ce cas : National Rescue Commitee. Budget ? 1 milliard et demi ! Imaginez le nombre de gens, dont ceux de la vidéo, le Jesús et sa patronne gauchiste, qui vivent de faire venir le tiers-monde... Qui vivent de faire envahir l’occident par le tiers-monde ! Au nom du bien ! C’est leur métier ! Et le contribuable américain, qui ne veut plus de ces migrants non plus, paye sans le savoir à hauteur d’un demi milliard une organisation qui fait venir des gens dont il ne veut pas... Traîtrise, collaboration, guerre contre les peuples occidentaux : voilà les termes qui conviennent.

Mais en Europe ? Evidemment tout pareil. Trafic d’êtres humains planifié, organisé, financé par des ong idéologiquement d’extrême gauche, et donc mondialistes, en bonne partie avec nos impôts... Pour détruire les sociétés les plus avancées ! Au nom des moins avancées... Et en se payant un salaire au passage. Bah tiens, mon neveu...