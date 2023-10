Le Nobel de la honte

Le prix Nobel de physiologie et de médecine 2023 vient d’être attribué à Katalin Kariko et Drew Weissman pour leur rôle déterminant dans la mise au point du vaccin contre le Covid 19. Mme. Kariko est vice-présidente de BioNTech, M. Weissman est professeur de vaccinologie à l’université de Pennsylvanie. Ils ont atteint le Graal de la science moderne avec cette récompense.

Pourtant la vérité, qui a pris l’escalier, parvient enfin au sommet. Essoufflée, certes, de tant d’étages montés, mais maintenant elle est de plus en plus accessible.

Les injections géniques expérimentales usant la technologie de l’ARNm et présentées comme des vaccins contre le Covid ne sont ni sûres ni efficaces. Le doute d’antan est devenu une certitude.

Depuis qu’ont été publiées (enfin) par les anglais des statistiques de décès par statut vaccinal, il est mesurable que les populations vaccinées meurent plus que les non-vaccinées. C’est ballot ! En outre, le tour de passe-passe qui revient à considérer qu’un sujet n’est identifié comme vacciné qu’après une fort longue latence est éventé. Pierre Chaillot l’a magistralement mis en évidence ici .

Les effets indésirables des vaccins, occultés ou minimisés dans les médias soumis deviennent trop évidents et trop nombreux pour les cacher. Jean-Dominique Michel consacrait un épisode de sa web-TV à ce sujet en août dernier . Non, Mauricette Doyer ou Maddy de Garay ne sont pas des exceptions regrettables et statistiquement insignifiantes. Les femmes qui par exemple, souffrent a minima de troubles de leur cycle menstruel depuis ces injections sont légions, et que dire de l’épidémie de myocardites chez les sportifs de haut niveau ? Bien sûr, les labos et les autorités de santé nient : c’est pavlovien chez elles, comme à la belle époque du Mediator !

L’apparition de nouveaux variants est évoquée dans nos médias. Il faut bien faire peur pour inciter la population à derechef se faire piquer pour une dose de plus. Mais si ce « vaccin » était efficace, la maladie ne serait-elle pas aujourd’hui éradiquée, comme la variole, par exemple ? Peut-être que cette question est illégitime, impertinente, indécente pour tous ceux qui, bercé par une doxa télévisuelle, préfèrent un confortable déni ?

Ni sûr ni efficace, bien au contraire.

Bref, récompenser d’un Nobel deux personnes qui auront contribué à ce qui sera l’un des plus gros scandale / escroquerie sanitaire de l’histoire peut à bon droit interloquer : les suédois auraient mieux fait d’éviter une controverse.

Un sujet de satisfaction tout de même : Alfred Nobel s’étant retourné dans sa tombe lors de l’attribution du prix Nobel de la Paix « à crédit » à Barack Obama, il va pouvoir gésir de nouveau correctement orienté.

Illustration : cliché ArsusGomz CC BY-SA 4.0

