Le Parlement et le Premier ministre canadiens ont ovationné un criminel de guerre nazi ukrainien

Yaroslav Hunka, un ancien membre de la Waffen SS.

Vendredi, l’ensemble du Parlement canadien et Premier ministre Justin Trudeau ont longuement ovationné Iaroslav Hunka, un ancien membre ukrainien de la Waffen SS d’Adolf Hitler, qui a joué un rôle de premier plan dans l’extermination des Juifs européens entre 1941 et 1945. Le président ukrainien Volodymyr Zelinsky, qui était au Parlement en tant qu'invité honoré, se joint aux applaudissements tonitruants.

Cette ovation publique choquante d’un criminel de guerre nazi et participant aux plus grands crimes de l’histoire de l’humanité a mis en lumière les liens de longue date du gouvernement canadien avec les collaborateurs fascistes ukrainiens nazis et leurs descendants politiques, ainsi que la réhabilitation plus large du nazisme dans le cadre de la guerre entre les États-Unis et l’OTAN contre la Russie en Ukraine.

Vendredi, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a présenté Hunka, qui était assis dans la tribune parlementaire. Il a été décrit comme un « vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes et continue de soutenir les troupes aujourd'hui même à l'âge de 98 ans ».

Yaroslav Hunka, Rota, poursuit : « C’est un héros ukrainien, un héros canadien, et nous le remercions pour tous ses services ». À l’unisson, les dirigeants des partis d’opposition, tous les députés et les hauts sénateurs se sont levés pour donner à Hunka une ovation debout.

Il est rapidement apparu que ce « héros » ukrainien et canadien de l'indépendance ukrainienne est un criminel de guerre en tant que membre d'une unité spéciale de la SS nazie, la Waffen SS 14e division Galizien. Outre ses officiers les plus élevés, la division Galizien était composée d'Ukrainiens, pour la plupart membres de l'une des ailes rivales de l'Organisation fasciste des nationalistes ukrainiens (OUN).

Créée par Himmler en 1943, la 14e division Waffen SS Galizien, formée dans les camps de concentration nazis et a mené des massacres de Polonais, de Juifs et de Slovaques. Le Tribunal de Nuremberg a par la suite conclu que la simple adhésion aux SS était un acte criminel.

Les organisations juives ont exigé que le Parlement canadien présente des excuses pour avoir célébré un vétéran de la SS. « Des excuses sont dues à tous les survivants de l’Holocauste et vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les nazis », a déclaré un responsable des Amis du Centre Simon Wiesenthal. « Et il faut expliquer comment cette personne est entrée dans les salles du Parlement canadien et a été célébré par le Président de la Chambre et a reçu une ovation. »

Trudeau, le chef conservateur Pierre Polievre, le chef du NPD, Jagmeet Singh et d’autres, s’efforcent maintenant de se dissocier des événements de vendredi. Tous prétendent avoir joué un rôle dans l'appel honoraire du président sortant de Hunka et n'ont pas été au courant de son adhésion à Waffen SS. « Le Premier ministre ne l’a pas rencontré », a déclaré Karina Gould, dirigeante du gouvernement à la Chambre des représentants. « Je suis profondément troublée que cela s'est produit. J'exhorte les députés à éviter de politiser cet incident. »

Tous maintenant tentent de nier être au courant du passé nazi de leur héros du jour.

Comme Trudeau l’a clairement indiqué dans ses propres remarques lors de la visite de Zelensky, son gouvernement – et en cela il bénéficie du soutien de l’ensemble de la classe dirigeante canadienne – est déterminé à soutenir la guerre en Ukraine pour « aussi longtemps qu’il faut » pour obtenir la victoire. Cela a défini comme le rétablissement des frontières du régime de Kiev avant 2014, y compris la Crimée, et un « changement de régime » à Moscou.

Il y a toutes les raisons de croire que des individus de haut niveau au sein du gouvernement ont voulu utiliser la visite de Zelensky pour poursuivre leurs efforts de longue date pour promouvoir et honorer publiquement les nationalistes ukrainiens d'extrême droite qui ont collaboré avec les nazis. Après tout, le régime ukrainien célèbre ouvertement Stepan Bandera, son OUN (B) et l'armée insurrectionnelle ukrainienne (UIA), qui, dans leur campagne en faveur d'une Ukraine ethniquement « pure », ont participé à la fois à l'Holocauste et à la « guerre d'extermination » d'Hitler contre l'URSS. Et il a intégré le bataillon Azov et d'autres groupes fascistes qui vénérent Bandera et son UIA dans les services militaires et de sécurité ukrainiens.

Selon des informations crédibles, Trudeau et Zelesnky ont l'intention de rencontrer Hunka. Le vétéran de la SS a rencontré le chef du gouvernement, Gould.

De nombreuses personnes étaient présentes, à commencer par Zelensky et le vice-premier ministre Freeland, qui aurait immédiatement su dans la description de Rota que Hunka était un fasciste, et qu’il était soit membre de la Waffen SS, soit de l’OUN (B) de Bandera et de son UIA.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Canada a fourni refuge à des dizaines de milliers de collaborateurs nazis des deux factions de l'OUN, les a aidés à blanchir leurs crimes et les a utilisés comme outils de sa politique de guerre froide, y compris contre l'influence de la gauche au sein de la grande communauté ukrainienne du Canada, l'Ukrainian Canadian Congress (UCC) . Ottawa a également permis à quelque 2 000 anciens membres de la Division Galizien, dont Hunka, de venir au Canada.

L'UCC a servi pendant des années au fil d'un réseau d'organisations culturelles ukrainiennes et de programmes d'études universitaires visant à promouvoir un nationalisme ukrainien d'extrême droite, violemment anti-communiste et anti-russe. Après la dissolution de l'URSS par la bureaucratie stalinienne, elle a joué un rôle majeur, avec le soutien du gouvernement canadien, dans le renforcement du nationalisme d'extrême droite en Ukraine, et a fini par jouer un rôle de plus en plus important et provocateur dans la politique étrangère du Canada.

L'UCC a longtemps défendu et plaidé pour les vétérans de la Waffen SS. Hunka est lui-même actif dans l'UCC, et un fonds de dotation a été créé en son nom et à celui de cette défunte épouse à l'Institut canadien d'études ukrainiennes de l'Université de l'Alberta.

Le vice-premier ministre et ministre des Finances de l'actuel gouvernement, Chrystia Freeland, qui, dès son plus jeune âge, était affiliée à des groupes de jeunes de l'UCC. Son grand-père maternel, Mikhalio Chomiak, était le rédacteur en chef de Cracoviski Visti, le seul journal ukrainien autorisé à apparaître sous l'occupation nazie.

Le faucon de guerre le plus fervent du gouvernement, Chrystia Freeland a parlé fréquemment et avec amour de la façon dont son grand-père l'a éduquée dans la culture et le nationalisme ukrainiens. Lorsque des rapports sur le rôle de son grand-père en tant que collaborateur nazi sont apparus pour la première fois, l'establishment politique et les médias aux ordres l'ont soutenue en dénonçant les rapports comme une « désinformation » russe.

L’élite canadienne, comme celle de ses alliés de l’OTAN, tente de dissimuler les intérêts stratégiques prédateurs animant sa guerre sans cesse croissante contre la Russie en prétendant défendre la « démocratie » et la « souveraineté » ukrainiennes. Mais les forces ultra-réactionnaires sur lesquelles il s'appuie pour mener cette guerre idéologiquement et militairement - comme le souligne l'ovation de jour de vendredi pour un meurtrier SS nazi et membre honoré de l'UCC pro-Bandera - illustre son véritable caractère.