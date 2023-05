Le « parrain » de l’IA met en garde contre sa propre invention

@Jelena

Notre humanité est imbriquée dans notre sensualité, notre affectif et notre culture sociale et personnelle. Exister n’est pas vivre et nous voyons déjà la différence entre le règne végétal, qui sauf erreur n’a pas conscience de son existence et le règne animal où les animaux connaissent la peur du danger, celle de la mort, etc...

Le niveau d’éducation n’a jamais été aussi élevé et le biais qui vous amène à cette conclusion est dû à la complexité croissance du monde dans le quel nous vivons.

Faute de suivre à marche forcée cette évolution nous nous en remettons pour savoir quoi penser à des médias que nous jugeons dignes de confiance, ne pouvant pas tout analyser nous mêmes par manque de compétences et/ou temps.

Prenez un peu de recul. La masse est bien moins manipulée en 2023 par les médias qu’elle ne l’était pas les chefs de tribus ou la religion pendant 2000 ans.

Je n’ai rien contre l’évolution de la pensée sur d’autres formes de supports non vivants à condition que ce soit un plus et non une occasion de détruire tout ce qui existait auparavant. Comme aurait pu dire Asimov « The Universe is room enough ».

Le futur qu’on nous prépare via l’I.A. est un futur où une large portion des gens ne serviront plus à rien dans la production de biens et services. Que cela les fasse involuer serait une conséquence de l’I.A. et non une cause du déclin de l’espèce humaine au sens large.

Nous n’avons pas vocation à devenir les animaux de compagnie d’une intelligence étrangère qui nous dominerait d’une bien pire façon que nous ne façonnons la vie de nos enfants