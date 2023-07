Le patronat, les émeutes et l’immigration

Quand on a demandé à Lénine qui fut responsable de la première guerre mondiale il répondit, à la surprise des chauvins de tous bords : « 300 ans de capitalisme » ! Jugement qui renvoie à l’effet coercitif de la structure économique des sociétés capitalistes et leurs contradictions internes, sur les idées et des actions des individus.

C’est l’hypothèse que les phénomènes économiques et sociaux doivent être étudiés scientifiquement à partir de la base matérielle des sociétés, et non selon les idées et la volonté autonomes des individus. Cette idée que les individus obéissent, volens nolens, aux lois coercitives de la base économiques et y répondent selon leurs intérêts de classes.

Ces considérations historiques et épistémologiques nous conduisent sur le chemin de la cause des émeutes dans l’hexagone en posant à notre tour la question :

QUI EST RESPONSABLE DES EMEUTES EN FRANCE ?

Eh bien c'est celui ou ceux qui a ou ont fait venir des millions d’immigrés, inassimilables pour des raisons diverses, notamment liées à l’histoire de la colonisation ( rancoeurs parentales attisées par les gouvernements des pays d’origine - transmises aux enfants) et au trafic du hashich marocain ( économie des quartiers tenus par les dealers qui abondent la population immigrée sous leur domination, en petits dealers, guetteurs, etc). Le Maroc premier producteur mondial de cette drogue est à l’origine, au moins géographique pour ne pas dire plus, du trafic qui aboutit dans les quartiers et les rues de nos villes.

Mais pourquoi a-t-on accéléré l’importation de tout ce monde étranger en très grand nombre au point de submerger la population française indigène ? Pour y voir clair, suivons la piste du fric comme dans les séries policières.

Mais c’est bien sûr ! Le coupable c’est le grand patronat français qui est le principal bénéficiaire de l’immigration ! Et c’est lui qui a demandé l’ouverture du robinet de l’immigration de peuplement.

-Bouygues géant du BTP l'avait réclamée en direct à la TV, contre le PCF d’alors qui y était opposé ;

Francis Bouygues sur les immigrés - YouTube

https://www.dailymotion.com/video/x2nnw5m

-et les Présidents Pompidou et Giscard ont exécuté l’ordre.

Le président Pompidou avoua peu avant sa mort qu’il avait ouvert les vannes de l’immigration en France à la demande des grands patrons, désireux de pouvoir bénéficier d’une main d’oeuvre nombreuse, docile et bon marché, d’une réserve quasi inépuisable, à même de réduire les ardeurs revendicatrices des travailleurs français souvent organisés.

En 1963, Georges Pompidou, alors Premier ministre, déclare : “l’immigration est un moyen de créer une détente sur le marché du travail, et de résister à la pression salariale

-Pourquoi faire appel à la main d'œuvre nord africaine et sub saharienne de peuples de mœurs aux antipodes des nôtres pour la grande majorité d’entre eux ?

-Et pourquoi donc le patronat tient-il pour vital le recrutement étranger en dépit des problèmes de cohabitation posés et dénoncés par l’ex secrétaire général de l’ex PCF G.Marchais en 1981, qui fut vilipendé par toute la classe politique d’alors du PS au FN, ( copains comme cochons), dans une ivresse anti communiste délirante visant à faire passer le PCF pour raciste, lui qui a payé un lourd tribut durant la guerre d’Algérie, en appelant à la fin des hostilités, où tant de militants y ont laissé la vie !

Réponse : l’origine de cet appétit patronal pour l’étranger est à chercher dans la structure économique de la société.

Voici ce qu’en pense, non un marxiste, mais un homme de science, un économiste qui travaille pour une société capitaliste et qui empreinte à Marx une analyse scientifique capitale.

Analyse du rapport entre chômage et profit des entreprise, l’exemple des USA

par Patrick Artus chef économiste de la recherche chez Natixis : in « Karl Marx is back » (La documentation française, Janvier 2002)

« L’accumulation de capital productif aux Etats-Unis entre 1992 et 2000 a provoqué, à partir de 1997, une baisse forte de la rentabilité du capital, due sans doute aux rendements décroissants. Elle n’aurait pu être évitée que par le maintien d’un chômage élevé, permettant de réduire les hausses de salaires, conformément aux thèses de K. Marx.

Rappelons ces thèses en simplifiant :

• les entreprises accumulent du capital et accroissent l’intensité capitalistique (rapport stock de capital/production) ;

• pour maintenir la rentabilité du capital, il faut que la part des profits dans le revenu national (dans la valeur ajoutée) s’accroisse au même rythme que l’intensité capitalistique. Si ce n’est pas le cas, il y a « baisse tendancielle du taux de profit » ;

• la hausse de la part des profits implique que les salaires réels croissent moins vite que la productivité du travail, donc que les salariés soient en situation de faiblesse dans les négociations. Ceci impose en régime de croisière un taux de chômage élevé (c’est « l’armée de réserve des travailleurs »).

Solution capitaliste : avoir recours périodiquement à une récession pour faire remonter le chômage et redresser la rentabilité du capital. »

La situation n'a pas changé aujourd’hui dans l’ensemble du monde capitaliste : le travailleur immigré est censé faire baisser le salaire ouvrier en provoquant concurrence accrue et chômage.

Le patronat doit casser le salaire ouvrier pour maintenir le taux de profit et briser la résistance syndicale quand on ne peut acheter ses dirigeants.

Le président du Parlement allemand Schäuble a qualifié la crise du corona-virus d'une aubaine, une grande chance pour l'Europe. « La crise [et le chômage induit NDR ] réduit les résistances au changement. Nous pouvons faire aboutir l'Union économique et financière, que nous n'avions pas réussi à mettre sur pied politiquement jusqu'ici. »

C’est pourquoi le patronat milite ardemment pour le maintien des flux migratoires, avec le

renfort des « libéraux libertaires, FI, PCF et gauchistes » qui considèrent les migrants

(issus pour la plupart du sous prolétariat étranger, le "lumpenproletariat" en Allemand)

comme les nouveaux « damnés de la terre ». Les travailleurs français, que la gauche a rejetés

chez les Le Pen, étant catalogué comme racistes, privilégiés et dangereux staliniens à la fois !

cf (Terra Nova le think tank socialiste anti-ouvriers français).

Les candidats à la présidentielle ne dénoncent jamais le patronat, ( y compris Zorro- Zémmour) le soi-disant pourfendeur de l’immigration, parce qu’ils appliqueront la feuille de route qu’il rédige pour tout président, élu avec son appui financier et ses medias, indispensables !

Au final, la démonstration de P. Artus ruine les thèses réformistes, car le système capitaliste engendre la lutte des classes, et plaide en faveur d’un changement de régime économique, si la société souhaite sortir de la lutte humaine fratricide, contraire aux idéaux humanistes de préservation d’une société humaine solidaire, dans sa lutte historique pour « se rendre maître et possesseur de la nature [dont la sienne propre] » (Descartes, le Discours de la méthode).

PS : l'origine chronologique et policière des émeutes : la dangereuse prise en main de l'arme du policier qui n'aurait JAMAIS dû positionner son index sur la queue de détente de son pistolet, (et non en position de danger imminent authorisant la riposte de légitime défense) et le laisser en position de sécurité comme sur la photo !