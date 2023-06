Le Pentagone commet une erreur comptable de 6,2 milliards de dollars et augmente l’aide à l’Ukraine

Quand une erreur du Pentagone arrange miraculeusement les choses

Comment cela a-t-il pu se produire ?

En raison d’une erreur comptable massive, qui s’est produite juste quatre semaines après une erreur comptable de 3 milliards de dollars, la valeur des armes fournies à l’Ukraine par les États-Unis a été surestimée de 6.2 milliards de dollars au cours des deux dernières années, selon AP.

La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré qu’un examen détaillé de l’erreur comptable a révélé que les coûts de remplacement ont été enregistrés pour l’équipement, et non la valeur comptable réelle des articles retirés des stocks du Pentagone et envoyés en Ukraine, ajoutant que les calculs finaux révèlent une erreur de 3,6 milliards de dollars pour l’exercice fiscal en cours, et de 2,6 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2022, qui s’est achevé le 30 septembre dernier.

Traduction :

Une ‘erreur comptable’ fournit 6,2 milliards de dollars supplémentaires à l’Ukraine, selon le Pentagone.

Et bien sûr, l’AP fournit le « bon côté des choses » :

« En conséquence, le ministère dispose désormais de fonds supplémentaires pour soutenir l’Ukraine alors qu’elle poursuit sa contre-offensive contre la Russie. Cette décision intervient alors que l’année fiscale s’achève et que les fonds alloués par le Congrès commencent à s’amenuiser.« – AP

Selon M. Sigh :

« Il sera simplement reversé dans la réserve d’argent que nous avons allouée pour les futurs prélèvements sur les stocks du Pentagone. »

Les États-Unis ont approuvé quatre séries d’aide à l’Ukraine pour un montant total d’environ 113 milliards de dollars, dont une partie a servi à reconstituer l’équipement militaire américain utilisé sur les lignes de front.

En décembre, le Congrès a approuvé la dernière série de financements, d’un montant total d’environ 45 milliards de dollars pour l’Ukraine et les alliés de l’OTAN.

Les 6,2 milliards de dollars supplémentaires trouvés pour l’Ukraine interviennent alors que le pays entame sa contre-offensive contre la Russie pour tenter de récupérer le territoire détenu par les forces du Kremlin depuis février 2022.

Selon le commandant des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhnyi, jusqu’à présent :

« La contre-offensive s’est heurtée à un terrain fortement miné et à des fortifications défensives renforcées. »

Les responsables américains n’ont toujours pas fourni les totaux exacts du montant restant pour les réductions de l’initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine, qui fournit un financement à plus long terme pour l’achat d’armes, y compris de grands systèmes de défense antiaérienne.

