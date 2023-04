Le peuple, la foule et. ..moi

Le Peuple :

Est-ce l'ensemble de la population d'un pays sans aucune restriction ?

Est-ce la partie de population la moins riche d'un pays et dans ce cas quel est le critère de richesse ?

Est-ce la partie de population qui se sent unie autour d'un pays, on disait autrefois : la Patrie (comme ce mot est devenu ringard, même les nationalistes ne l'emploient plus) ?

Est-ce les 17 277 180 de voix obtenues par Hitler le 5 mars 1933, soit 43,91 % des voix seulement, une minorité, mais beaucoup plus que les autres candidats très divisés ?

Est-ce les 51,89 % des votants du Brexit en 2016, ou les 67,09 % de votants de 1974 qui avaient approuvé l'entrée de la grande Bretagne dans l'Union Européenne ?

Est-ce les 103 084 votants (soit 9 %) sur 1 382 322 inscrits à ce référendum local du 2 avril 2023 (référendum si cher aux manifestants des rues) au sujet des trottinettes ?

Est-ce les 70 % d'abstentionnistes, au référendum sur la réforme sur le quinquennat du 24 septembre 2000 ?

Est-ce les quelques 50 % des Etasuniens qui ont voté pour Trump ou les quelques 50 % des Etasuniens qui ont voté pour Biden en 2020 ?

Est-ce une population qui avoue une cote de popularité de 57 % de « bonnes opinions », en hausse de 3 points (dans un sondage ifop/Fiducial en Mars 2023 en pleine guerre sur la retraite) pour un ancien premier ministre, le quel ancien premier ministre vient de voter officiellement "pour" la réforme présentée, qui elle serait rejetée à 70 % par les Français, toujours selon les sondages ?

Nous voyons bien, en lisant ces petits rappels historiques, que le peuple ne représente pas une vérité linéaire, sans faille… Nous voyons bien que les référendums ne font déplacer qu'une petite partie des électeurs…(Ils sont donc réclamés dans la théorie mais rejetés dans la pratique) Nous voyons bien que l'opinion publique, c'est-à-dire l'opinion du peuple est rapidement évolutive, et que lier le sort d'une nation à l'opinion publique d'un moment est dangereux, (je rappelle Brexit, Hitlérisme, Stalinisme, etc..).

Tous les grands pays développés se sont placés sous le régime d'une démocratie représentative et ce depuis de nombreuses décennies. Les modalités diffèrent et évoluent au fil du temps, mais le principe demeure.

Aujourd'hui, dans ces mêmes pays, une tendance se manifeste vers la recherche d'une démocratie dite "directe", le "peuple" devant gouverner directement !

Cette évolution provient probablement du fait du développement fantastique de la communication, chaque citoyen possède en permanence un outil de prise et d'écoute de sons et d'images qu'il peut diffuser immédiatement sur l'ensemble de la terre. Il dispose également de beaucoup de temps libre et d'outils permettant la constitution de groupes. Le citoyen se découvre ainsi une grande puissance et s'imagine facilement ministre ou commentateur de ministres ou de présidents.

Le peuple, donc, recherche une démocratie directe, soit, mais comment la pratiquer ?, presque chaque jour nos députés votent une (petite) loi et je ne vois pas comment 60 000 000 de Français pourraient tous voter chaque jour. Et, je ne le vois d'autant moins que les référendums n'attirent que très peu de votants comme nous venons de le voir plus haut. Donc, pour ma part et avant de pouvoir juger, j'attends des propositions "concrètes" qui m'expliqueraient le fonctionnement de cette "démocratie directe".

Alors, en attendant, je ne vois que la démocratie représentative, même avec ses gros défauts, défauts que je propose de limiter en votant tous et ceci est une proposition phare du "citoyennisme" bâti autour du Viatique citoyen.

La foule :

La foule est la version réduite du peuple et possède les mêmes travers.

Une foule est la conséquence d'une réunion de nombreux individus pour toutes sortes de motivations.

Il y a les foules dans les stades, de Foot particulièrement, ou des spectateurs parfois déchainés perdent tout contrôle d'eux-mêmes.

Il y a des foules plus paisibles dans les grands concerts ou manifestations culturelles, celles-ci sont principe plus sereines car toutes les personnes présentes se réclament de la même obédience.

Il y a aussi les foules de la rue qui défilent pour des raisons globalement politiques. Ces foules comprennent une immense majorité de citoyens responsables mais elles nourrissent activement des extrémistes de tous poils qui profitent de l'ambiance pour exprimer leur violence, une violence communicative soit dans les esprits soit sur le terrain.

L'histoire nous rapporte de nombreuses exactions réalisées par des foules chauffées à blanc par des tribuns vindicatifs.

Et moi :

Je ne suis qu'un parmi tant d'autres.

Je veux rester moi-même le plus possible en ouvrant les yeux, les oreilles et l'esprit.

Donc, je prends garde aux foules.

Je sais que personne ne partage exactement mes pensées et je constate que tous les groupes de pression se réunissent sur un point, mais se divisent sur beaucoup d'autres. On voit ainsi le groupe "républicain" de l'assemblée nationale modifier un texte du gouvernement au point de le déclarer sien mais, pourtant, se diviser en deux au moment définitif, celui du vote.

D'ailleurs, s'agissant de ce moment décisif pour la démocratie, le vote, tous les votes devraient se faire dans l'intimité de chaque votant. Et pourtant, on constate toujours un détournement de la liberté de chacun par les esprits les plus despotiques de la foule qui exigent un vote à main levée. Ce système permet de désigner comme coupables ceux qui ne lèveraient pas cette main. Nous constatons ce phénomène à petite et à grande échelle depuis les votes engendrant les piquets de grève jusqu'aux votes du parti communiste chinois.

Donc, moi, seul entre tant et tant d'opinions de tous ordres, je choisis, avec attention, parmi tous les candidats à la députation celui que je préfère en tant que tel, je regarde ensuite son action pendant son mandat et au vote suivant je recommence à choisir. Ainsi, j'exerce mon pouvoir de 1/60 000 000 ème français et, pendant toute la mandature, je m'occupe sereinement de ma famille et de mes affaires.

César Jules avril 2023