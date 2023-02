Le Pierre Palmapède Show !

Bien la première fois que je m’intéresse à un VIP du chaud-biz. Mais, là, faut dire que c’est l’pompon ! D’abord, appeler « accident », qui signifie selon le Larousse « évènement malheureux ou évènement inattendu », ce qui pourtant s’apparente à un « rien à foutre des autres ou pousse toi d’là ». Les médias tentent de nous apitoyer, comme si il y avait eu un coup de malchance et que ce pauvre Pierre, tout comme ses victimes serait victime…D’ailleurs, en long en large on en fait des caisses de ce gars martyre de ses additions déclarées (dopes & Co) et non déclarées (visionnages pédo ?).

Le contexte : « Le 15 février, Pierre Palmade est placé en garde à vue par le procureur de Melun, ainsi que les deux fuyards, passagers de sa voiture. Mis en examen pour « homicide et blessures involontaires », l'humoriste est assigné à résidence au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif avec le port d'un bracelet électronique. »[i]

Ce qui m’amène aujourd’hui, c’est d’avoir vu sur tweeter une vidéo (jointe) de la sortie d’hôpital du Sir Palmade ayant l’air de se porter comme un charme ; D’ailleurs, souvenez vous, le premier jour où les médias en chœur clamaient haut-ho !, « accident dramatique de la route, l’humoriste Pierre Palmade a son pronostique vital engagé ! » Depuis on apprend qu’il a eu seulement des cotes abimées et des ennuis gastriques…Donc, dès le départ cette histoire pue le ranci. Sur cette vidéo, nous pouvons voir en catimini l’humoriste, capuche sur le crane et masque sur le bec, s’engouffrer dans une auto, une journaliste est présente et filme tout en essayant de poser des questions. Deux cerbères ayant l’air de faire partie d’un service d’ordre privé repoussent le cameraman et mettent la main devant l’objectif. La voiture démarre en coupant droit dans l’embouteillage pendant qu’un membre de la police, une femme en uniforme empêche le cameraman de filmer, puis, d’autres policiers (3), de l’autres coté du boulevard bloquent les voitures afin de faire passer le carrosse du sir Palmade ; ils lui permettent de griller un feu rouge, puis de tourner à gauche sous un pont et de filer comme après un holdup. Avoir autant mobilisé de troupes pour un si triste personnage, me fait monter la moutarde pimentée au nez !!! Pourtant en cette république dévoyée ce type de scène, où un délinquant avéré est protégé est monnaie courante. Comme chantait Brel, « Faut vous dire, Monsieur, Que chez ces gens-là, On n’vit pas Monsieur, On n’vit pas, on triche. »

Bien sur, les fées du pouvoir se sont penchées sur le pôvre-être afin qu’il ne soit pas mis en cellule, bien installé chez lui avec son ti bracelet à la cheville, bien au chaud, entouré des quelques amis qui lui reste, car faut dire, qui se ressemblent s’assemblent et le crotale ne fait pas pote avec la souris, et en ces derniers jours le « tout Paris » des potes s’en sont donné à cœur joie pour lui vomir dessus. Bien mérité me direz vous…Pourtant cette sombre histoire est symptomatique de cette engeance parisienne, dilettante, pervertie, pavanâtes et donnant de notre pays l’image d’un peuple vivant dans ses toilettes, pour ne pas dire chiottes, avec une chasse d’eau cassée. Comme aurait dit mon grand-père « j’te foutrais cette smalah à casser des cailloux dans les mines », mouais… Déjà les mines sont fermées, et ce sont eux, ces malfaisants qui tiennent le volant fonçant droit sur le mur de la honte. RIP grand-pa !

L’autre contexte : Le 18 février 2023, une enquête judicaire est ouverte par le parquet de Paris contre Pierre Palmade pour "détention d'images pédopornographiques". Deux personnes sont auditionnées dans ce cadre. Deux des domiciles de l'humoriste sont perquisitionnés dans ce cadre. Des fichiers pédopornographiques sont retrouvés sur des ordinateurs ou téléphones portables, sans savoir si les fichiers appartiennent à Pierre Palmade ou à un de ses proches.[ii]

Bientôt, dans la capitale il sera difficile de repérer parmi ces « élites » autoproclamées les non inculpés ou inculpables dans des affaires de mœurs glauques ? D’Olivier Duhamel, mossieur Science Po, à Claude Lévêque, à l’acteur Richard Berry ou encore le producteur de télévision Gérard Louvin et son mari, qui se sont tous retrouvés accusés de viol par des proches, mineurs à l’époque. Ah j’oubliais, l’écrivain Gabriel Matzneff, figure du mythique Paris littéraire du quartier de Saint-Germain-des-Prés et ses cochonneries avec Vanessa Springora,[iii] une gamine de 14 ans alors que lui en avait 49.[iv] AH ! AH ! J’oubliais, note cher président qui vers ses 15 ans a su conquérir la Dame Bribi de 41 ans…Sa prof. Je pourrais en dresser une liste longue comme le bras ; ce qui est certain, c’est qu’il y a eu toujours ces genres de dérives incestueuses et pédophiles dans les bonnes familles et les milieux dits intellectuels. Toucher des dividendes à ne rien foutre, se contempler le nombril à ne rien foutre doit agir sur la libido perverses. Ce qui est certain, c’est cette manière atavique de l’entre soi bien français qui prédispose à ces vies en vase clos, où la loi du silence, le non-dit fait effet coffre-fort. De plus, cet entre soi donne un sentiments de toute puissance, où le pervers peut en toute quiétude regarder avec ses « amis » proches (très proches) des films smuff, des vidéos pédo, ou encore violer tranquille pénard un proche sans que quiconque y mette fin, en parle même. Tout le monde sait, tout le monde se tait. Des gorets se roulant dans la fange…Beurk !!!

En échange, la presse-bonne, la Tévé zé radio nous donne du « La statue de cire de Pierre Palmade retirée du musée Grévin. » Et pour le « reste », la famille détruite, les enfants exploités ben…Personne n’en a rien à cirer !

Plus d'une semaine après l'accident, l'acteur est visé par trois enquêtes. La première pour homicide et blessures involontaires, la seconde pour usage et détention de stupéfiants et la troisième pour détention d’images pédopornographiques.

The show must go on !

Georges ZETER/février 2023

