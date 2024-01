Dans le pire des mondes, à 90 secondes de l'apocalypse, l'humanité ne joue pas à se faire peur, elle préfère ne pas y penser ou que c'est impossible. Inutile de désigner l'autocrate qui fait avancer les aiguilles de l'horloge vers minuit. La question peut se poser, jusqu'où peut aller un chef d'une puissance militaire extraordinaire qui voit se rapprocher de lui la grande faucheuse ? Dans ce monde cauchemardesque qu'est devenu le nôtre, la démocratie recule sans cesse face aux nations illibérales qui n'ont plus grand-chose à envier au monde totalitaire toujours en guerre imaginé par Orwell.

Des humains, sur une bande de terre de 41 km de long et d'une largeur d'au plus de 12 km, grâce aux technologies modernes d'autres humains ailleurs, peuvent observer le pire des mondes sous les bombes sans pouvoir compter ceux ensevelis sous des tonnes de béton. Plus proches de nous, les morts se comptent par milliers ! Malgré ces massacres inutiles, des propagandistes, collabos, influenceurs ou idiots utiles civils, ou personnalités politiques, voire petites mains d'une usine à trolls au service d'un président criminel, trouveront le moyen d'expliquer que c'est l'agresseur qui est l'agressé, que le corrompu c'est surtout l'autre et le nazi également ; l'éternel recommencement de l'histoire de la poutre et de la paille. Le pire des mondes se trouve également dans des "conflits armés de grande ampleur qui se déroulent actuellement au Burkina Faso, Somalie, Soudan, Yémen, Birmanie, Nigeria et Syrie."

Dans notre pire des mondes, les virus dangereux prennent l'avion et les vaccins sont considérés par les « réfractaires » de la piquouse plus dangereux que la maladie elle-même. Dans un monde malade de ne plus croire en rien, même les scientifiques ne seraient qu'une bande d'escrocs à la solde des labos. D'abord le Covid n'existe pas, c'est « une maladie inventée par les Chinois », si Trump le dit c'est forcément une post-vérité ! Et puis, il y a les chiffres qui font parler des effets indésirables, en veux-tu, en voilà ! Personne ne songe plus à contester ou nier les effets secondaires des vaccins, la loi de Brandolini est passée par là. Dans la savante confusion entretenue par les docteurs diplômés des réseaux sociaux, le scepticisme domine. Entre une chauve souris et un virus évadé volontairement ou non d'un P4 chinois, le doute reste de mise. Tonton est-il mort du covid ou de la grippe saisonnière ? Et que dire du bon docteur Didier Raoult et de son hydroxychloroquine qui aurait tué au moins 16 990 patients ! Encore un complot du pouvoir ?

Dans le pire des mondes, le dérèglement climatique n'est plus considéré comme une blague d'écolos parisiens déjantés. Les COPains coquins de la 28 auront beau promettre la fin des énergies fossiles pour un de ces jours bien plus tard, nous ne devrions pas pouvoir éviter l'enfer avec une eau jusqu'aux genoux à 50 degrés. Pas grave, puisque l'essentiel étant pour la population le pouvoir d'achat, après si les carottes sont trop cuites, il ne faudra pas venir se plaindre.

Dans le pire des mondes, il ne fait plus aucun doute que notre avenir appartient certainement à une intelligence artificielle, un exemple parlant le russe ci-dessous !

L’IA fait encore plus peur lorsqu’elle se rapproche de la réalité. Retrouvez les vœux 2024 de #MarinePoutine. 🇷🇺 pic.twitter.com/4oTWv9VKU4 — Loïc Signor (@PorteParole_RE) December 31, 2023

Après ce moment deepfake offert par Loïc Signor, porte-parole de Renaissance, oubliez trois minutes l'anti-américanisme qui couve peut-être en vous pour consulter ci-dessous l'article des journalistes du Washington Post au sujet d'un parti politique français et de ses amitiés internationales :

https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/30/france-russia-interference-far-right/

Dans « Le Meilleur des mondes » d'Aldous Huxley écrit en 1931, « on apprend que les sociétés anciennes ont été détruites par un conflit généralisé connu sous le nom de « Guerre de Neuf Ans ». Si l'on estime arbitrairement que le début de la fin commence le 24 février 2022, l'ordre mondial actuel devrait trépasser vers 2031, pour laisser la place à un nouveau monde bien "Meilleur" que celui que nous connaissons actuellement. Seulement, il y a un hic avec la dystopie d'Huxley. En 1931, l'arsenal nucléaire n'existait pas, ce qui pourrait changer la donne. Et puis, ce n'était qu'un très bon roman d'anticipation, rassurons-nous, jamais les maîtres du monde n'oseront faire une erreur pareille.

