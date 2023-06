Le plus grand ennemi de la Russie : qui est-ce ? Les Etats-Unis, l’OTAN, l’UE ? NON c’est la Russie

LE PLUS GRAND ENNEMI DE LA RUSSIE : est-ce les ETATS-UNIS, l'OTAN, l'UE....... ?



Non ce ne sont pas les Etats Unis, ni l’OTAN, ni l’UE … mais la Russie ?

Pourquoi ? Voilà un pays doté de toutes les richesses sol et sous-sol (plus de 30 fois la superficie de la France) et qui se met à dos tous ses voisins qui l’entourent. Alors qu’ils auraient tout intérêt à profiter de toutes les richesses de leur grand voisin

En ressources naturelles, suivant Advantour la Russie détient plus de 20% des stocks mondiaux. Le sous-sol contient du pétrole (deuxième place comme producteur), du gaz naturel, du charbon. Elle possède un très grand nombre de minerais : fer, plomb, étain, uranium, nickel or, argent etc….

Elle possède aussi de nombreux minerais non métalliques, diamants pierres précieuses, sels potassique, tous les matériaux de construction ….

Elle se situe aussi parmi les premiers producteurs d’acier.

La Russie est un grand producteur agricole. Pour le blé elle est la 3ieme mondiale, 86 millions de tonnes derrière la Chine et l’Inde, la France 30 millions de tonnes. Elle est le premier exportateur du monde. C’est également une grande productrice d’orge, d’avoine, de cultures vivrières, de cultures industrielles, de pommes de terre et de cultures maraichères, maïs, coton etc

Malgré toutes ces richesses la Russie n’a jamais connu la démocratie !

Quelques données historiques et texte de V. Poutine

En 892 un prince viking venu de Scandinavie crée un état dénommé la Rus de Kiev ou principauté de Kiev. C’est le premier état organisé qui comprend aujourd’hui l’Ukraine, la Biélorussie et une partie de Russie occidentale.

L’ensemble de ces steppes s’étendant jusqu’à la Turquie n’est qu’une suite de guerre de conquêtes gagnées et perdues.

En 998 sous le règne de Vladimir, le Rus de Kiev se converti au christianisme qui devient religion d’Etat. En 1054 lors du schisme séparation entre l’ouest et l’est, les uns restent fidèles à Rome et les autres fidèles à l’orthodoxie

A la suite de guerres, d’instabilité incessantes (guerre de succession) la Rus fait place à une quinzaine de principauté. La principauté de Moscou est créée.

En 1126 invasion par un peuple venu de Mongolie (de la famille de Gengis Khan). Populations massacrées réduites en esclavage. Avec les Mongols tatars des turcophones se sont installés à l’Est de Moscou. En même temps le Grand-Duché de Lituanie s’étendra sur une partie de la Rus

En 1485 Ivan II prend le titre de souverain de toute la Russie, le territoire a quadruplé. Plus tard Ivan le Terrible se fait désigner Tsar (dérivé de César)

Guerre avec la Suède avec Pierre le Grand, il devient empereur de tous les Russes, Puis Catherine II (1762 1796 après avoir défait l’Empire Ottoman conquiert les steppes au bord de la mer noire, c’est elle qui créera Sébastopol et Odessa. A cette époque partage de la Pologne au profit de la Russie. Biélorussie et la Sibérie seront intégrées à la Russie.

En fait l’histoire de toute cette région est beaucoup plus complexe que le laissent croire les quelques lignes ci-dessus, il suffit de parcourir Wikipédia, le Larousse, Advantour pour s’en persuader.

Les russes n’ont connu que le pouvoir absolu puis la dictature depuis 1917, avec une exception, l’intermède Gorbatchev Eltsine, la Russie reviendra vite à ses vieilles traditions : la dictature : V Poutine a pris tous les pouvoirs. Comme tous les autocrates, comme tous les dictateurs il n’a qu’un un objectif : rester au pouvoir, alors que d’autres pays comme la Grande –Bretagne vivent depuis des siècles dans une démocratie

Les crimes de guerre

Il ne faut pas s 'étonner que n'ayant connu que le pouvoir absolu, V. Poutine qui en est un fidèle descendant n'ait pas imposé à son armée le respect des règles internationales. En lisant l'article de V. Poutine on constate que pour lui, russes et ukrainiens sont frères et sœurs, de la même famille depuis des lustres. Et il les traite comme des pestiférés. Il est arrivé en peu de temps à s'en faire des ennemis irréconciliables, au moins tant que la Russie sera une dictature.

La Russie comme la Chine ne connaissent que la force. Un point qui pose question : malgré la dictature du PC, la Chine connait une croissance ininterrompue tandis que la Russie ne connait la croissance que dans le matériel militaire. Pourquoi ?!?

Les conventions de Genève de 1864, 1906, 1929 et 1949 définissent les crimes de guerre ; Elles incluent principalement les cas où une des parties en conflit s'en prend volontairement à des objectifs non militaires, aussi bien humains que matériels. Un objectif non militaire comprend les civils, les prisonniers de guerre et les blessés, a fortiori des villes ne comportant pas de troupes ou d'installations militaires. »

« Au procès de Nuremberg, issu de la seconde guerre mondiale, il a été ajouté une nouvelle incrimination de crime contre l'humanité définie ainsi dans la Charte de Londres : Assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. »

Les défenseurs de Marioupol qui étaient retranchés dans l'usine d'Azovstal sont retenus prisonniers en Russie et risques la prison à vie si ce n'est la mort pour certains d'entre eux. Ce serait une occasion pour la Russie de ne pas continuer à noircir son image. A moins que russes et ukrainiens les incluent dans les échanges de prisonniers

On parle de crimes de guerre et de procès. Mais un seul pays un tant soit peu important a-t-il été condamné ? Quand il s’agit de la seconde puissance militaire mondiale, il peut y avoir tout au plus une condamnation morale. Les Etats—Unis au Vietnam n’ont –ils pas commis plusieurs crimes de guerre ? Le massacre de My Lai a fait entre 347 et 504 morts civils dans la république du Viêt Nam du Sud), le 16 mars 1968. Il est commis par des soldats de l'armée de terre américaine. Et l’utilisation de l’agent orange également au Vietnam. Ce crime de guerre a attenté à la santé de millions de corps, victimes de maux incurables sur plusieurs générations. Ce crime de guerre est rappelé par le quotidien L’Humanité. Et ce n’est pas le seul journal qui pourrait être taxé de partial qui soulève ces crimes de guerre au Vietnam, D’autres journaux dont le Monde en parle. Mais qui ira condamner les Etats-Unis ! Comme pour la Russie la condamnation ne peut-être que morale. Et nous français n’y a-t-il rien à dire sur la guerre en Algérie

Le Pib de la Russie

On pourra lire dans le Joirnal du Net : Pays riche, les 30 pays les plus riches, que pour le FMI le PIB de la Russie (146 millions d’habitants) est à peine supérieur à celui de l’Australie (26.5 millions d’habitants et de l’Espagne (42,3 millions d’habitants).

Ces chiffres ne seraient pas publiés par un organisme international tel que le FMI et pas contestés par la Russie, qu’on aurait du mal à le croire, surtout du fait qu’il s’agit de la deuxième puissance militaire du monde. Elle est classée 6 du monde par le montant de ses dépenses militaires d’après le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)

Face à ce faible PIB par habitant et la dictature, il ne faut pas s’étonner que de nombreuses personnes veuillent quitter la Russie d’après un article de RFI, qui reprend une source anglaise 3,8 millions de russes soit 2% de la population aurait quitté (sur quelle période ?) la Russie, et l’exode se serait accéléré avec la guerre en Ukraine.

Dans les dictatures la répression s’abat sur tout contestataire. Plutôt que d’aller en prison les personnes compétentes préfèrent quitter la Russie. D’après l’article de RFI le Kremlin préférerait les laisser partir, c’est autant de gens en moins à poursuivre. !

Quand on constate qu’une partie de la population locale cherche à fuir son pays si elle en a les moyens, comment s’imaginer que les pays qui entourent la Russie puissent avoir envie de rester dans l’orbite d’une dictature. C’est ce qui s’est passé avec la chute de l’URSS et la dissolution du Pacte de Varsovie.

Et dire que V. Poutine (comme les autres dirigeants précédents, hors Gorbatchev et Eltsine), malgré une analyse de sa part qui semble réaliste de l’histoire de la Russie) ne veut pas admettre.

Les chinois qui vivent sous une dictature ne quittent pas leur pays vu l’augmentation continuelle de leur niveau de vie.

NB : article rédigé bien avant la tentative de prise de pouvoir de Prigogine