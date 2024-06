Le point faible de l'OTAN

La guerre de l'OTAN contre la Russie a montré que les armées de l'OTAN ont de nombreux points faibles comparé à l'armée Russe, mais il en existe un qui est plus dangereux (pour l'OTAN) que tous les autres réunis : c'est la base militaire de Ramstein, Ramstein Air Base, en Allemagne

Et avant d'écrire que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie, j'aimerais bien que les commentateurs qui seraient tentés par cette supercherie expliquent alors pourquoi c'est le secrétaire général de l'OTAN qui autorise les attaques par missile balistique sur le sol Russe ! La ministre des affaires étrangères Allemande Analena Baerbock l'a d'ailleurs avoué elle-même en janvier 2023 : "Nous sommes en guerre contre la Russie ".

Un point faible évident de l'OTAN est que cette armée n'est pas faite pour gagner des guerres – et d'ailleurs n'en a pas gagné une seule – mais pour dépenser des milliards d'argent public au profit des oligarches occidentaux. Ce que le président américan Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, et contre lequel il a mis en garde ses concitoyens ... sans succès. Mais c'est un défaut que les pays de l'OTAN pourraient corriger en passant en économie de guerre : peu probable mais possible.

Ramstein, qu'est-ce que c'est

La base aérienne de Ramstein fait partie d'un complexe plus large autour de la ville de Kaiserslautern, la Kaiserslautern Military Community (KMC) qui regroupe environ 60 000 Américains (plus de 54000 militaires et plus de 5000 civils en support). Elle est située en Allemagne, proche de la France et du Luxemburg.

La base héberge aussi un quartier général de l'OTAN : Le quartier général du commandement aérien allié est situé sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, qui abrite un quartier général de la puissance aérienne de l'OTAN depuis 1974. Le quartier général est chargé de la planification, de l'exercice et de l'exécution des opérations de défense aérienne et antimissile intégrée dans la zone européenne de responsabilité de l'OTAN, du temps de paix jusqu'au conflit. [...] Le quartier général comprend le centre d'opérations pour la police du ciel, la défense contre les missiles balistiques et le contrôle opérationnel de la force aéroportée de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN, ainsi que de la force alliée de surveillance terrestre de l'OTAN

La base joue également un rôle central pour le transfert des communications entre la base aérienne de Creech Air Force Base, aux États-Unis, et les drones opérant en Afghanistan et au Moyen-Orient : Le 432e escadron est composée d'aviateurs prêts au combat qui pilotent le drone MQ-9 Reaper pour soutenir les combattants Américains et alliés. Les avions téléguidés fournissent des services de reconnaissance, de surveillance et d'attaque de précision en temps réel contre des cibles fixes et critiques.

Comme on le voit, cette base militaire est d'une importance capitale pour toutes les opérations de l'OTAN, mais aussi de l'armée US dans le monde entier. Ce n'est pas un simple poste avancé.

La psychologie de l'ennemi

Si l'OTAN se croit en guerre contre la Russie, il est d'une importance capitale de connaitre cet ennemi. Sun Tzu, dans L'art de la Guerre, dit : "Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ; eussiez-vous cent guerres à soutenir, cent fois vous serez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites".

Malheureusement, l'Europe semble bien plus motivée à supprimer le connaissance de son ennemi que d'essayer de le comprendre, puisqu'on a interdit des medias russes sous prétexte de désinformation. Mais soyez-en certain que les états-majors des armées ne suivent pas non-plus cette propagande et essayent quand-même de comprendre Poutine et les Russes. Mais ils ne vous le diront pas. Alors nous allons faire l'exercice ici.

Contrairement à la propagande pour le public, les états-majors savent parfaitement que Poutine est logique, que ce n'est pas une dictateur sanguinaire mais plutôt un bureaucrate entouré de ministres et de conseillers compétents. Il n'y a qu'à voir comment la Russie se joue des armes miraculeuses de l'OTAN et des sanctions économiques et financières.

Que sait-on donc de la psychologie de Poutine ?

Une des choses fondamentales est que Poutine ne cherche pas le combat, qu'il repousse cette décision aussi loin que possible, mais si il estime que le combat est inévitable alors il l'engage avec rapidité et férocité. Il n'y a qu'à voir comment la Russie a nettoyé la Syrie des djihadistes de l'ISIS en quelques mois.

Poutine veille aussi à préserver les alliances et il cherchera donc toujours un semblant de légalité et moralité internationale. Cela veut dire que tant que l'OTAN n'attaque pas directement le territoire russe, il ne s'en prendra pas au territoire de l'OTAN. Il préservera le semblant de guerre régionale Russie/Ukraine. Mais s'il estime que la guerre avec l'OTAN est inévitable, il attaquera directement le territoire de l'OTAN. Et si il y a une guerre avec l'OTAN, elle sera forcément atomique. En d'autres termes, si l'OTAN attaque le territoire russe, Poutine affirmera que la Russie est en légitime défense contre l'OTAN, et pas contre l'Ukraine.

Les bombes atomiques

On présente souvent les bombes atomiques comme une arme qui mettra fin à l'Humanité – voire la Terre elle-même – alors que nous savons qu'elles ont déjà été utilisés 2 fois dans l'Histoire sans avoir éradiqué l'Humanité. Oui c'est très destructeur mais pas terminal.

L'arme atomique peut être utilisée contre des villes civiles pour terroriser l'ennemi, mais ont aussi d'autres utilisations militaires directes. Par mis ces utilisations il y a les EMP – Electro-Magnetic Pulse – qui détruisent ou rendent inopérants les circuits electroniques, et les armes tactiques qui peuvent détruire des cibles extrèmement durcies ... comme des porte-avions par exemple. La particularité des ces 2 utilisations est qu'ils n'engendrent pas de pertes civiles et qu'ils seraient donc assez faciles à justifier internationalement. Balancer une bombe atomique sur Paris ou Berlin, ou même Kiev, serait impossible à défendre mais détruire un porte-avion en plein océan ... pourquoi-pas ? Qui s'en plaindrait ?

En considérant que Poutine est logique on peut exclure qu'il utilisera l'arme atomique contre une cible civile. Mais d'après la même logique on peut être certain que la Russie est prête à l'utiliser contre des cibles militaires de qualité si besoin. Donc si la Russie – Poutine ne pourrait décider d'une attaque nucléaire tout-seul – estime que la guerre avec l'OTAN a commencé, ils engageront des armes nucléaires contre des cibles militaires. Et la plus grande base militaire US en dehors des USA, qui abrite en-plus un quartier général de l'OTAN, qui sert de relais aux bombardements de mariages par drones dans le Moyen-Orient, sera une cible de choix dont la destruction sera très facile à justifier dans le monde hors-OTAN.

Le principe d'utilisation des armes nucléaires était jusqu'à aujourd'hui régi par le principe du MAD : Mutual Assured Destruction. Celui qui attaquerait avec une bombe atomique serait lui-même détruit par la réponse atomique de l'adversaire. Cette doctrine est renformcée par le pacte de défense de l'OTAN ... mais ce pacte a une clause d'exclusion : si un pays de l'OTAN a attaqué en premier, les représailles ne constituent pas un élément déclencheur du pacte de solidarité. Donc si l'Allemagne attaque la Russie et que la Russie réplique, le pacte de défense de l'OTAN n'est pas déclenché automatiquement.

En quoi Ramstein est-il un point faible ?

Mettons-nous à la place des Russes : tant que l'OTAN envoie en Ukraine des armes obsolètes, ou des armes inutilisables (comme les chars M1 Abrams), qui ne font que prolonger la guerre classique, l'Ukraine ne pourra pas rejoindre l'OTAN puisqu'une des clauses de l'OTAN est qu'un pays qui a des disputes frontalières ne peut pas rejoindre l'alliance. Il suffit alors à la Russie de maintenir une guerre larvée en Ukraine et d'attendre la fatigue – ou la faillite – des Européens.

Mais si l'OTAN engage la guerre sur le territoire de la Russie, alors la Russie pourra riposter contre le pays attaquant sans que les autres pays de l'OTAN ne viennent en aide à se pays ! Et si les Russes estiment qu'une guerre avec l'OTAN serait forcément nucléaire au final, ils n'attendront pas une première attaque nucléaire de l'OTAN mais riposteront directement par des armes atomiques.

Et donc : si vous étiez Poutine, que vous avez décidez d'utiliser les armes nucléaires, sur quel territoire balanceriez-vous une ou plusieurs bombes ?

Nous avons déjà vu qu'ils ne bombarderont pas de villes. Ouf, on peut respirer. Mais alors quoi ?

Si la Chine annexait Taiwan et que les US envoyaient des porte-avions, ces porte-avions seraient certainement des cibles militaires. Mais il n'y a pas de porte-avions en Ukraine, ni en Europe. Ils pourraient bombarder un porte-avions dans un océan quelconque sur la Terre, mais ça n'aurait aucun impact militaire, et ça mettrait la Russie sur la défensive diplomatique. Beaucoup de défauts et peu de gains, pour un joueur d'échecs ce n'est pas très rentable.

Toujours dans l'Art de la Guerre, Sun Tzu dit : "Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi"

Quelle est la stratégie de l'OTAN ? C'est un encerclement lent et étouffant, un peu comme la grenouille dans une casserolle qu'on porte à ebullition : si le processus est suffisamment lent, la grenouille ne réagira pas et mourra. L'attaque sur une telle stratégie est donc claire : choc et effroi, shock and awe. Le choc et l'effroi (techniquement connu sous le nom de domination rapide) est une stratégie militaire basée sur l'utilisation d'une puissance écrasante et de démonstrations de force spectaculaires afin de paralyser la perception du champ de bataille par l'ennemi et de détruire sa volonté de combattre.

Une attaque nucléaire qui détruirait intégralement la base de Ramstein en tuant les 60 000 Américains présents en quelques minutes rentre parfaitement dans cette stratégie ! Ça rendrait instentanément l'OTAN aveugle et manchot, en ne tuant que des militaires, et sans que l'OTAN puisse répondre.

Car quelle serait la riposte ?

– Une réponse militaire classique ne ferait que confirmer la résiliance militaire Russe, donc exclu. Napoléon et Hitler ont essayé, ça ne leur a pas réussi.

– La France pourrait riposter atomiquement mais alors les représailles Russes détruiraient Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ... et j'espère qu'il y aurait quelques généraux français qui refuseraient d'exécuter un tel ordre.

– La Chine, Pakistan ou Inde ne bougeraient pas le petit doigt, et les pays du BRICS seraient secrètement contents.

– L'Angleterre ne possède pas réellement des armes atomiques, ce sont des missiles américains stationnés en Grande-Bretagne. Ils ne pourraient donc pas riposter sans l'aval des US.

– Reste alors les USA : mais encore-une fois, si c'est le territoire allemand qui est attaqué et que les USA attaquent la Russie, le pacte de solidarité de l'OTAN n'est pas déclanché et les USA se retrouveraient en guerre tout-seuls face à la Russie. Alors qu'ils sont déjà englués au Moyen-Orient, et qu'une guerre avec la Chine se profile.

– Si les USA décidaient quand-même d'envoyer des bombes atomiques sur la Russie, ils pourraient détruire Moscou et St Petersburg, et après ? La puissance russe vient de son territoire immense et ses ressources minières, mais les bombes atomiques sont peu efficaces contre la tundra ou des tunnels. Vu la taille du pays, il est même possible que la défense aérienne russe puisse intercepter ces bombes et dans ce cas l'humiliation américaines serait totale. Tandis que pour les Russes, il suffirait d'une bombe sur Wall-Street et une sur la silicon-valley et TOUTE la puissance américaine serait détruite. Comme ce sont des villes côtières vous pouvez être certains qu'il y a déjà des sous-marins atomiques russes au large de ces 2 villes avec un temps de parcours de quelques minutes, impossible à intercepter. Vu la division Démocrates/Républicains du pays, il est même possible que les régions centrales plutôt Répiblicaines applaudiraient la Russie de les avoir débarassés du deep-state, ce que Trump a promis de faire ... mais il risque de finir en prison !

Conclusion

Les hésitations du chancelier allemand de livrer des armes à longue portée à l'Ukraine pourraient suggérer que l'état-major allemand est pleinement conscient de ce point faible. Après tout, ils seront les premiers touchés.

Mais alors, comment expliquer que l'OTAN vient d'autoriser (fin mai 2024) l'Ukraine à utiliser des armes de l'OTAN contre le territoire russe ? Plusieurs explications sont possibles : ils pensent que les Russes bluffent, ou ils sont désespérés, ou Biden est tellement sénile qu'il ne se rend pas compte (largement plausible au vu du sabotage de North-Stream), ou ils sont fous (largement plausible au vu du Covid), ou ils sont illuminés (largement plausible au vu de la guerre à Gaza).

J'espère me tromper, mais en tant que joueur d'échecs, c'est le coup que je ferais à la place des Russes en cas d'entrée en guerre de l'OTAN : le risque est faible et la gain est immense.

Alors que nous, allons-nous risquer une guerre nucléaire contre la Russie pour un pays corrompu que ses habitants eux-même ne veulent pas défendre ?