Le pouvoir appartient aux consommateurs…

…encore faut-il le prendre !

Autre formule : le client est ROI.

Tout le monde l'a testé : On ne retourne pas faire des courses chez un marchand qui nous a déplu. Cela est vrai à titre individuel mais cela est vrai également en collectif.

Le vendeur sera donc dans l'obligation de fermer son point de vente ou de changer son comportement.

Avant le 21ème siècle, les acheteurs étaient individualistes faute de moyen d'intercommunication l'efficacité du boycott était limitée. Aujourd'hui, c'est l'inverse, les outils de notation par internet sont trop puissants et permettent facilement les abus. Un exemple du vendredi 21 avril 2023 à Pérols, un restaurant passe de la note maximale à presque rien après le seul fait d'avoir vendu une bière à un client nommé E. Macron.

S'agissant des grandes sociétés de distribution, le choix est large et si on veut favoriser l'Allemagne on va chez LIDL, si l'on veut donner un coup de pouce aux Suédois on va chez Ikéa, si l'on veut renforcer les Etasuniens on va chez Mac DO, si l'on veut aider les Japonais on achète Toyota, si l'on se sent proche des Français on achète par correspondance chez Cdiscount (Casino) et non pas Amazon, on utilise "Quant" comme moteur de recherche et non pas Google, on achète un portable conçu à Marseille (Wiko) etc etc…

Le tout est que les gouvernants veillent à la présence d'une concurrence dans tous les domaines pour que le choix existe concrètement. Les Etats-Unis et la communauté Européenne s'emploient à empêcher les concentrations trop importantes et les ententes entre des producteurs trop peu nombreux. (A mon avis pas assez cependant)

Les grandes sociétés ont bien compris qu'elles doivent "charmer" leurs consommateurs et elles s'emploient donc (à minima) à utiliser tous les éléments de langage qui lui donneront une connotation dans l'air du temps c'est-à-dire autour du "Bio" et du "bon pour la planète".

Nous voyons ainsi que, même les multinationales, ont peur de perdre leurs clients pour des raisons liées au profil de l'entreprise plus qu'au produit lui-même.

Ceci nous ramène au point de départ : le client est ROI.

Cependant il demeure une difficulté : Le client est un roi nu, comme un roi sans peuple !

Contrairement à un Roi régnant sur une forte population, un consommateur seul n'est que roitelet et il ne tirera sa force qu'en s'associant avec une multitude de roitelets.

En ces temps actuels, le peuple français dans son ensemble (de l'auxiliaire de santé au médecin) réclame un meilleur pouvoir d'achat. Bien entendu, ce dernier dépend du résultat économique de notre pays. Pourtant, depuis longtemps et de plus en plus, nous achetons beaucoup plus à l'étranger que nous leur vendons, et cela défavorise considérablement notre économie, autrement dit nous ne faisons pas l'effort de consommer national comme le font les Etasuniens, les Allemands ou encore les Japonais.

Nous devons être logique et acheter "national" si l'on veut augmenter notre pouvoir d'achat collectif et individuel.

Nous en avons les moyens puisque nous avons assisté à de puissants défilés de Français contre une mesure gouvernementale et parlementaire. Cette même puissance peut être mise au service de l'économie, les réseaux internet permettent les opérations de masse. L'ennemi de notre pouvoir d'achat est, à court comme à long terme, l'abaissement de notre économie et nous avons tout pour réussir.

Il nous manque, semble t il, la volonté, la volonté de faire l'effort de se poser la question lors de nos achats. Mais cependant avoir un comportement citoyen, ce serait d'accepter de faire un effort individuel dont on sait qu'il profitera (à terme) à tous, y compris à soi.

Les salariés des très grandes entreprises (ex : Total, EDF, SNCF etc..) sont parmi les mieux payés du pays comme ceux des entreprises prospères (ex LVMH, L'Oréal etc..) . Cette année Peugeot à servi de substantielles primes à ses salariés parce que nos concitoyens ont massivement acheté des 3008.

De même, Il est aisé de comprendre qu'un pays riche (ex pays du golfe, Suisse etc..) peut mieux payer ses fonctionnaires que les autres.

Pour assurer définitivement le développement de notre économie, un chapitre du "Viatique citoyen" décrit parfaitement l'outil, autant magique que simple, que nous allons devoir utiliser. Il s'agit de transférer la totalité des charges qui pèsent sur les salaires c'est-à-dire sur le travail humain, sur le prix de vente par le biais d'une augmentation corrélative de la TVA. (Cette opération entraine des conséquences considérables évoquées dans le livret).

César JULES avril 2023