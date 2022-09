Le Premier ministre belge prévient que « les 5 à 10 prochains hivers seront difficiles »

Bien évidemment, puisque l’offre de certaines ressources indispensables n’arrive plus à suivre la demande.

Et celà n’a pas commencé avec le Covid et le conflit Ukrainien, il faut absolument comprendre ça. le déclin a commencé en 2007-2008, depuis cette date l’économie a été tenu à bout de bras par l’injection monétaire ex-nihilo, l’explosion des jobs à la con ( Bullshit jobs ) a compensé la destruction des emplois, l’augmentation de l’espérance de vie s’est arretée, la mortalité infantile est légérement repartie à la hausse. Ce sont des signaux qui ne trompent pas.

Les chocs succesifs sont utilisés et amplifiés pour justifier la mise en place progressive des restrictions en tout genre dans un environnement ou ce qui allait de soi ne sera plus forcement garantie. Car bien entendu, on ne va pas avouer la réalité du problème qui risque de provoquer une panique et une perte de contrôle beaucoup plus dommageable que les soubresauts visibles et detourné de leur véritable significations.

La grande rénitialisation n’a pas vocation à résoudre ce problème, mais à tenter de faire perdurer le plus longtemps possible un système de plus en plus hors-sol par tous les moyens à disposition, du contrôle numérique au génocide silencieux de ceux qui seront plus utiles, de la privatisation du vivant à l’anéantissement de la réflexion et de la créativité.

Au meilleur des cas, l’effondrement du pouvoir russe et la mainmise sur ses ressources en hydrocarbures permettrait de retarder les échéances de seulement quelques années car ce pays a également et récemment dépassé son pic de production de pétrole.