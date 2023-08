Le principe de gratuité scolaire doit être respecté !

La scolarité n’est plus gratuite depuis au moins 20 ans... si vous ne voulez pas que votre enfant fréquente les mauvais endroits, vous payez. Votre enfant veut faire médecine, vous payez des cours particuliers quasi obligatoires, votre enfant veut suivre les enseignements de Marion Marechal, et la pensée Chapoutienne, il faut payer :)

C’est sournois, on ne dit pas que l’enseignement est payant mais dans la réalité, il l’est. Je connais des tas de parents à Ivry, Clichy la Garenne, et qui ne mettent plus leurs gamins dans les écoles de la République. Ils ont compris que si leurs gamins voulaient avoir un petit niveau scolaire, ce n’est pas en les mettant dans des classes où il faut 2 heures pour établir le silence, et où le niveau est naze.

Me souviens d’un voisin, dans l’ascenseur, sa fille ouvre son bulletin et toute contente, annonce qu’elle est la première... son papa lui répond « première parmis les nuls, l’année prochaine, tu iras à St Machin, ça sera plus la même ».