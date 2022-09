Le prototype d’une église de shadoks

Ce n’est pas une blague belge, hélas. Il s’est trouvé en Flandre assez d’évêques et même un cardinal pour franchir le Rubicon et publier une possible liturgie pour bénir l’union des couples homosexuels. Pas n’importe lesquels, ceux qui s’engageraient à être fidèles. Le mot mariage n’est pas employé.

Les prélats justifient leur démarche avec une contorsion digne d’un mauvais stagiaire-casuiste de second ordre. Les évêques flamands auraient puisé leur inspiration dans l’exhortation apostolique du Pape François Amoris Laetitia qui indique au § 250 que « chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, avec le soin d’éviter ‘‘toute marque de discrimination injuste » et particulièrement toute forme d’agression et de violence. ». C’est pousser bien loin le respect des personnes que d’accepter qu’une union considérée par l’Église Catholique Apostolique et Romaine comme intrinsèquement peccamineuse puisse être bénie. Dissocier le péché du pécheur, oui. Oublier que le péché existe et passer outre sa nature maligne pour en dire du bien semble plus problématique.

Il n’est pas question ici d’argumenter sur la doctrine qui exclue d’une sexualité chrétienne une relation homosexuelle, d’autres le font beaucoup mieux comme le philosophe belge catholique Arnaud Dumouch dans une excellente vidéo publiée le lendemain de cette annonce.

Il semblerait que l’Église flamande aux nefs sans doute aussi vides qu’en France se livre à une surenchère moderniste, à une fuite en avant de type woke inclusive, en surfant sur l’air du temps. Ce n’est pas neuf : trois Frères de la Charité administrateurs d’un groupe d’une quinzaine de cliniques avaient voté pour autoriser l’euthanasie (légale en Belgique) dans leurs hôpitaux psychiatriques en 2017. Ils ne sont pas les seuls, en Allemagne, au Pays-Bas ou en France aussi il y a des prélats pour qui rien n’est trop moderne ou innovant.

Qu’il soit ici permis de penser à l’auteur de ces tristes lignes, pécheur multirécidiviste à n’en point douter et ignorant certifié, que l’imprégnation du relativisme de la société civile occidentale dans l’Église est sans doute la cause principale de la désertification des assemblées dominicales et ne saurait en aucun cas en être un remède. Sommes-nous en présence de prélats-shadoks obstinés en train de nous infliger un évangile apocryphe selon Jacques Rouxel : « Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas » ? Et qui se chargera de casser définitivement la pompe à modernisme béat dont il est évident qu’elle ne pompe aucun fidèles vers l’intérieur ?

https://www.famillechretienne.fr/38957/article/leglise-de-flandre-accorde-la-benediction-aux-couples-homosexuels https://www.la-croix.com/Religion/Liturgie-couples-homosexuels-eveques-belges-sont-coherence-leur-parole-2022-09-20-1201234107

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

https://youtu.be/9iihBDOzIbQ