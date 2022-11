Pourquoi sommes – nous si décevants ? Qu’est ce qui cloche ? Tous les indicateurs étaient pourtant au vert : QI, QE, QC, QD, tous promettaient un Homme meilleur pour un monde meilleur. Raté. Pourquoi un tel échec ? La réponse dans le QQ.

Troublé par les nuisances du contemporain, l’Homme qui doute s’interroge. Il regarde de ci de là, et ne voit-il pas que : le sachant a été remplacé par Monsieur Homais, le politique par le Satrape, le bienveillant par le madré, l’ignorant par le ciron, l’incompétent par du grabon, le migrant par la Gorgone, l’être par l’avoir, le faire par le plaire, le dire par le médire, le besoin par le désir, le désir par le jouir, et le jouir par le jouir scopique.

Pourtant, les choses ne devaient pas se passer ainsi. Ce n’était pas l’idée. Nous devions nous élever, nous sublimer. C’était écrit, là dans ces indicateurs qui nous subsument, qui piègent l’essentiel de notre être comme le ruban à glu piège la mouche : QI quotient intellectuel, le QE quotient émotionnel, le QC quotient conscience, et même le QD quotient digital. Tous ces indicateurs nous fantasmaient en Spoudaios. Mais nous n’étions que Pangloss. Pas pareil. Nous voilà piqués à l’égo, criant haro : ainsi naquit le QQ quotient qualunquiste, dernier indicateur d’une série foireuse dont il faut dire deux mots.

Le QI : quotient intellectuel

Un QI faible vous promet un avenir merdique difficile. Un QI faible ne vous interdit pas de faire des choses extraordinaires, c’est juste qu’il ne vous en donne pas les moyens : liberté négative. Un QI élevé à l’inverse, vous donne le pompon directement sans que vous ayez à l’attraper. Pratique. Bref, un QI élevé c’est mieux. Mais peut-être avons-nous un peu fantasmé le QI ? Le QI conditionne le progrès certes, mais le progrès s’est révélé bipolaire : il a exalté notre espérance de vie, mais a déprimé celle de la planète.

Le QE : quotient émotionnel

Le salarié contemporain n’a rien à voir avec son ancêtre, l’animal laborans. Lui est capable d’émotions, et de les reconnaitre chez l’autre. Alors que l’animal laborans était tout juste bon à bouffer son salaire. Et puis un jour l’actionnaire majoritaire pensa : « Dilbert aussi a un cœur, et il serait bête d’en priver (mon) entreprise ». Ainsi naquit le quotient émotionnel, le Graal des cabinets de recrutements. Suivi d’un relooking des entretiens de fin d’année : « vous disposez d’un réel potentiel qui vous honore et vous oblige, quels sont les nouveaux objectifs que vous vous fixez ? ». Ainsi naquit le Burn-out.

Le QC : quotient conscience

« L'homme est le seul animal à savoir quelque chose de son grand-père », remarque Régis Debray. Symétriquement, nous serions la seule espèce à penser les générations futures. Nous serions doués d’une forme d’empathie universelle et intemporelle, mesurée par le QC : quotient de conscience. Hélas, un jour QC croisa QI produisant des fulgurances chez de grands penseurs. Derek Parfit démontre qu’il n’est pas rationnel de sauver la planète, puisque les générations futures ne seront pas là pour nous le reprocher. David Benatar pense qu’il valait mieux ne pas naitre, et que l’on peut encore sauver les générations futures en les empêchant de naitre.

Le QD : quotient digital

On y a cru très fort. C’était la promesse liminaire du web : le savoir à portée de clics, le bout du monde au bout du doigt, là sur l’écran tactile, on parla même d’ une forme de socialisme digital. Mais, il y avait un loup : « si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit ». Sous le masque d’un socialisme digital angélique on découvrit ainsi le capitalisme digital pragmatique, plus sauvage. Les plateformes ne sont pas le monde des bisounours, et les sites d’information ne sont pas une bibliothèque de Babel. On parle même de la génération la plus stupide depuis le début de l’humanité : la fabrique du crétin digital.

Le QQ : quotient qualunquiste

Dans sa forme initiale, le qualunquisme n’avait pour seule ambition que de dire « m… », ou « f.. » en anglais. Le qualunquisme était un cri, l’expression d’un ras-le-bol de l’Homme quelconque (Uomo Qualunque), contre le système d’une époque. Par la suite, ce geste originel fut récupéré par diverses couleurs politiques, qui écornèrent largement l’idée première. Toutefois, il subsista comme une pensée du tremblement dans l’inconscient collectif, comme si l’Homme quelconque gardait ses nerfs à fleur de peau. Cette tension permanente pourrait être mesurée par un nouvel indicateur : le QQ quotient qualunquiste. Aujourd’hui, le QQ semble particulièrement bien taillé pour raconter les crises contemporaines, bien mieux que ne le sont les QI, QE, QC et QD.