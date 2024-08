Le régime iranien  : suicide ou boire le calice  ?

Suite à une série de menaces iraniennes après l’attaque ciblée contre Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran, la principale préoccupation de tous au Moyen-Orient et dans le monde tourne autour de la réponse iranienne attendue. Les opinions et les perspectives se divisent entre deux options, sans troisième alternative cette fois-ci.

La première option est une opération iranienne limitée et calculée, coordonnée pour sauver la face sans se précipiter imprudemment dans une guerre totale avec Israël et, par extension, avec les États-Unis, qui ont clairement déclaré leur engagement total à défendre la sécurité d’Israël.

La deuxième option est une réponse militaire iranienne par laquelle le régime iranien cherche à restaurer son prestige et sa dignité, qui ont été bafoués après l’humiliation majeure qu’il a subie en raison d’opérations d’assassinat successives tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Iran, en particulier l’assassinat de Haniyeh, qui était officiellement l’invité de l’Iran pour participer à la cérémonie d’inauguration du nouveau président.

Manifestement, la décision de répondre et son ampleur sont principalement entre les mains de l’Iran, puis entre celles de ses bras armés terroristes qui suivent ses ordres. L’environnement stratégique cette fois-ci semble différent. Israël pourrait ne pas être prêt à rester silencieux ou à supporter le coût de toute réponse iranienne, même si elle n’est que pour la galerie.

Le gouvernement de Netanyahu cherche à reconstruire son image et à restaurer pleinement la dissuasion et la domination régionale d’Israël sans aucun défi de la part de ses adversaires à quelque niveau que ce soit. Le régime iranien, pour sa part, réalise que la question ne tolère plus aucune réponse limitée, et que cela n’est plus suffisant pour restaurer la fierté nationale bafouée.

Ils comprennent que répondre à la pénétration israélienne sur le territoire iranien de cette manière, si ce n’est avec la même force et le même impact, ne convaincra ni le peuple iranien ni le monde extérieur de son efficacité.

Il est vrai que les opinions en coulisses peuvent s’accorder sur une réponse iranienne calculée suivie d’une réponse israélienne tout aussi calculée, dans le cadre d’un processus géré pour redessiner les règles d’engagement. Cependant, le régime iranien réalise également qu’il fait face au piège de guerre le plus dangereux de son histoire.

Il comprend que le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu voit dans les circonstances internationales, en particulier américaines, une occasion rare de neutraliser les menaces iraniennes et d’éliminer tous ceux qu’Israël considère comme ses ennemis, ainsi que toutes les menaces pour son peuple.

Ceci est considéré comme le meilleur moyen de restaurer la confiance interne dans l’établissement sécuritaire et militaire d’Israël et de surmonter les effets de l’attaque sanglante du 7 octobre menée par le groupe terroriste Hamas, qui a laissé une profonde blessure qui saigne encore dans la conscience collective israélienne.

À mon avis, le régime iranien ne verra pas la crise comme nous la voyons en tant qu’observateurs ou comme le monde autour de nous la voit. C’est un régime hautement pragmatique. Si le fondateur du régime, Khomeini, a signé l’accord de fin de guerre avec l’Irak accompagné de sa célèbre phrase : « J’ai [...] bu le calice [...] et je me sens honteux », le régime a rarement mal jugé ses intérêts.

Ma conviction est que le régime poursuivra à nouveau cet intérêt car parier sur une large réponse militaire à l’assassinat de Haniyeh semble être un pari à ciel ouvert avec toutes les possibilités, y compris donner à Israël, aux États-Unis et peut-être à d’autres pays occidentaux une précieuse opportunité d’éliminer la menace des programmes nucléaire et balistique de l’Iran.

Cela pourrait également mettre en péril tout ce que le régime iranien prétend avoir construit au cours des dernières décennies, en particulier concernant le poids et l’influence régionaux. La stratégie de guerre par procuration pourrait se terminer à jamais avec l’élimination des bras armés terroristes iraniens au Liban, au Yémen, en Irak et dans les territoires palestiniens, forçant l’Iran à rester dans ses frontières et mettant fin à sa politique expansionniste régionale.

Nous devons nous rappeler maintenant que le Guide suprême Ali Khamenei se remémore actuellement toutes ses expériences, sa mémoire historique et politique, et son approche hautement pragmatique avant d’adopter toute décision concernant les limites de la réponse à l’opération d’assassinat de Haniyeh. Il pèsera soigneusement le sort interne du régime contre les répercussions de toute supposée opération militaire à cet égard.

Par conséquent, il n’aura pas honte du tout d’adopter une approche prudente et de revenir au discours d’une réponse appropriée au moment et à l’endroit appropriés. Cela assure la survie du régime loin du risque d’effondrement, même s’il fait face à des accusations de faiblesse et à des vagues de ridicule et de mépris à l’intérieur et à l’extérieur.

Il connaît très bien les circonstances de la situation internationale actuelle, et que l’Iran n’a aucune capacité à faire face à un président américain en fin de mandat qui ne craint pas l’impact d’une guerre sur les urnes, mais qui veut plutôt écrire une nouvelle histoire pour lui-même en soutenant Israël, sans parler de faire pencher la balance en faveur du candidat démocrate contre le rival républicain, l’ancien président Donald Trump, qui a exprimé un soutien illimité à Israël.

En fait, la décision de mener une guerre globale contre Israël dans ces circonstances internationales est un grand risque, ou plutôt un suicide pour le régime iranien. C’est une option stratégique dangereuse qui est hautement improbable.

Israël, non plus, n’acceptera pas d’être soumis à une réponse iranienne qui sape - même partiellement - les gains stratégiques majeurs qu’il a réalisés grâce aux récentes opérations de ciblage du renseignement, notamment l’assassinat de ses dirigeants ennemis de haut profil, Haniyeh et Fouad Shaker du Hezbollah.

Cela démontre qu’Israël reprend l’initiative et la capacité de répondre aux défis, prouvant sa longue portée. Dans tous les cas, les règles d’engagement familières entre l’Iran et ses alliés d’un côté, et Israël de l’autre, sont en train de changer. Tous les scénarios restent ouverts à toutes les possibilités, tant à court qu’à long terme.