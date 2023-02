Le restaurant pour tous !

Beaucoup de commentateurs un peu rapides expliquent que le monde associatif est en crise et que le renouvellement des générations ne s'effectue pas !

Cette assertion est démentie par la réalité.

Les difficultés associatives ne sont pas liées à une pénurie de bénévoles mais aux difficultés rencontrées en termes de financements et de soutien.

A Fontainebleau et à Avon, SOS hébergement et les colibris solidaires sont obligés, faute de salle prêtée, de recevoir les familles dans la rue et dans les cafés !

Qu'importe ! Ces associations se développent et multiplient les initiatives.

Les Colibris solidaires d'Avon-Fontainebleau et du Sud 77 sont sur le terrain 7 jours sur 7 et leur présidente qui a six mois d'expérience associative et quelques années d'action sur le terrain multiplie les initiatives dans le champ de la solidarité : des distributions alimentaires et de produits d'hygiène pour les femmes, la préparation d'un séjour vacances d'inclusion avec des enfants porteurs d'handicap et des familles.....

Cette action débordante qui s'appuie sur un noyau solide de bénévoles et le soutien actif de dizaines de personnes qui participent régulièrement aux actions organisées a créé une dynamique exceptionnelle sur toute l'agglomération bellifontaine et au-delà.

Deux restauratrices, une à Fontainebleau et l'autre à Nemours vont préparer des tables pour des personnes en difficulté, en familles ou en situation SDF.

Ce seront de vrais repas de restaurant.

Il existe en Seine et Marne et ailleurs des repas solidaires mais ici, il s'agit d'une initiative personnelle prise par des professionnelles et soutenue par une jeune mais vaillante association qui ne recule devant rien.

Il ne s'agit pas du tout de faire dans le caritatif mais de s'inscrire dans une dynamique citoyenne.

Ces rencontres conviviales autour d'un repas vont insuffler du lien social et des personnes ou des familles en difficulté qui n'osent pas pousser la porte pour demander de l'aide, vont prendre confiance.

Pour les bénévoles, il est nécessaire que l'espoir renaisse chez tous ceux qui peinent face aux augmentations du coût de la vie et aux coups reçus ; avis d'expulsion, absence de logement.

Pas besoin de rêver pour penser que certains pourront devenir bénévoles à leur tour.

Tout est dans la volonté et la dynamique !

Déjà, dès maintenant l'Ecailler de Fontainebleau, superbe table placée face au château va ouvrir son restaurant à des enfants et leurs familles qui vont confectionner des bijoux pour offrir aux femmes à l'occasion de la journée internationale des Droits des femmes.

C'est une idée d'enfants que l'association soutient....Elle en profitera pour leur expliquer le sens du 8 mars.

Le point d'orgue de cette journée sera un goûter pris dans la grande et magnifique salle....

Celui de Nemours prévoit d'accueillir des personnes sans domicile, de leur offrir un repas et une chambre pour la nuit. En confiance, la famille sera accueillie par des bénévoles et redirigée ensuite dans un hébergement du 115.

Tous ces projets participatifs sont effectués par des bénévoles qui ne reçoivent aucune rétribution.

Ils donnent du temps parce qu'ils sont motivés et qu'en retour ils sont amplement récompensés par les sourires sur les visages et les liens qui se nouent.

NOUS PASSONS DE L'UTOPIE A LA CONCRETISATION D'UN OBJECTIF QUI VISE A ROMPRE LES ISOLEMENTS ET A RECREER DE LA CONFIANCE !

Jean-François Chalot