Le rêve américain

Dans un article du 9/01/2014 publié ici, j'avais conjecturé qu’une troisième guerre mondiale (nucléaire) n'aurait pas lieu. Il ne s’agissait, après tout que d’une simple question de bon sens : les belligérants se seraient mutuellement anéantis. Et les ultra riches aiment trop leur existence dorée pour risquer de la perdre. Ne dit-on pas qu’un des Rockefeller aurait subi de multiples transplantations cardiaques pour la conserver le plus longtemps possible ?

Il m'avait paru nécessaire, pour rassurer nos concitoyens, de faire tomber ce que je pensais être une menace largement fantasmée.

Issues de la recherche des ingénieurs militaires américains, les armes de destruction de masse se perfectionnant avec le temps, une nouvelle doctrine de leur emploi a vu le jour : la stratégie du "Nez ensanglanté" (Bloody nose) basée sur des frappes préventives.

L’invention du char d’assaut ne modifia-t-elle pas en son temps, la stratégie et la tactique militaires ?

On sait aujourd’hui que la doctrine de la dissuasion nucléaire a été révoquée par le Pentagone, au profit de la doctrine de la première frappe gagnante. J’évoquai cette évolution, largement passée sous silence dans les médias grand public, dans l’article « légitime défense » publié le 11/7 ici, pour justifier « l’opération spéciale » russe, lancée afin de mettre fin à la menace mortelle que ce changement faisait peser sur l’existence même de la Russie.

Les militaristes néoconservateurs américains, en reniement de la parole donnée en 91, de ne pas approcher leurs armes de la frontière russe, ont fait progresser les forces de l’OTAN, par ex pays socialistes interposés, jusqu’à l'Ukraine, restée neutre avant le coup d’état dit du « Maïdan ». Ce dernier financé et organisé par le département d’état américain, à l’aide de milices néonazies ukrainiennes, alors que le Président Yanoukovitch, plutôt russophile, était cependant prêt à composer avec l’UE.

Son numéro d’équilibriste n’eut pas l’heur de plaire à Mme Nuland, représentante du département d’état US jusqu’au-boutiste. Exit donc Ianoukovitch renversé. Son successeur Porochenko, acheté par les bellicistes américains, installa Nuland en gouverneur de l'Ukraine.

Celle-ci porteuse de plans agressifs anti russe, s’employa à mettre au point pratiquement, la future guerre préparée de loin par le Pentagone, qui commença par le martyre et la neutralisation à coups de canons, des populations russophones favorables à la Russie. Provocation entraînant celle-ci à intervenir militairement, après que les accords de Minsk de 2014 ( garantis en principe par les franco-britanniques) furent sabordés par le gouvernement ukrainien complice des Américains.

L’objectif du groupe des néoconservateurs US vise le maintien de l’hégémonie mondiale du système économique américain et de son influence idéologique, menacées par l'alliance de la Russie avec la Chine, deux concurrents économique et militaire.

Sa réalisation pratique fut pensée par l'influent conseiller des Présidents US, Zbigniew Brzezinski, qui exposa ses idées dans son livre : « le Grand échiquier » (1997) inspiré de la théorie du géographe britannique HJ Mackinder pour qui : « le monde est comparable à un océan mondial où se trouve l'île mondiale composée de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Autour d'elle, se trouvent les grandes îles : l'Amérique, l'Australie, le Japon et la Grande-Bretagne. Celui qui contrôle le pivot mondial (« heartland ») commande l'île mondiale ; celui qui tient l'île mondiale tient le monde. »

La collaboration russo-chinoise dans la construction des routes de la soie, devait être détruite car elle inaugurait la fin du monde unipolaire et le début du déclin américain.

L’Ukraine domestiquée et soutenue militairement et financièrement à bout de bras par l'OTANet l'UE, était toute désignée pour saper les forces armées russes voire de forcer la Russie à changer de régime et à se soumettre à l’empire américain. On y arriverait en la poussant à intervenir en Ukraine pour éviter l'installation de futurs missiles nucléaires américains, positionnés à 5 mn de Moscou. Ce seraient les nouvelles bombes atomiques « miniaturisées », aussi destructrices pour le destinataire, qu’inoffensives pour le lanceur. Ce qui offre le double avantage de sidérer l’ennemi, empêché de réagir à temps, et de limiter les dommages sur le terrain conquis qui serait dépollué ultérieurement.

La victoire définitive des Américains sur leur ennemi « héréditaire » enterrerait les routes de la soie, et porterait un coup d’arrêt à la progression de la Chine alors isolée, prise entre la coalition belliqueuse, constituée de Taiwan, de la Corée du Sud, du Japon, de l’Australie, et les forces impérialistes nucléaires US positionnées à l’Est et à L’Ouest.

Il fut un temps où on pouvait vivre l’esprit tranquille sous la menace (rassurante !) des bombes nucléaires stratégiques. Cette époque est révolue, nous entrons dans le monde de l’intimidation par les bombes nucléaires tactiques, voire de leur utilisation. Aussi la possibilité des massacres locaux par l’arme atomique se profile-t-elle à l'horizon !

Nouvelle version militaire du rêve américain.