Le risque d’une troisième guerre mondiale...

@mac

Salut, si je puis me permettre un petit mot, sacrifier du monde ? probablement sinon sûrement, cela dit 99% des humains veulent plus, ce qui se fera sur le vol des autres et dans la violence, de manière x, y ou z etc donc pour cela nous voulons la compétition entre tous, or celle ci élimine...donc sacrifier du monde fait partie de nos choix..

A partir de là : Jacques Bénigne Bossuet :

: "Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit.«

Mais voila chez les 99% qui se font battre par 1%, ah Merde ?? mais alors le problème c’est les 99% aussi et surtout !

chez les 99% il est hors de question de voir et se dire : JE ME SUIS TROMPÉ...

car ce qui importe est la défense de cette image de moi même du seul humain parfait.

Donc on continue..

Là le désastre atteint déjà un point de quasi non retours..

Moi je dis parfait, nos deux bases pour être sur de ne pas vivre ensemble étant la compétition qui élimine, est guerres etc et qui donne le mythe du meilleur qui découle du premier, nous avons donc tout le temps et partout, le meilleur..

Si le meilleur doit être l’élimination d’une grande partie des humains, il n’y a rien à redire..

c’est le choix de la majorité..

Ce monde humain est exactement ce que nous sommes et est donc parfait selon le point de vue de l’immense majorité..si si, comme MOI je suis parfait..

Plus con »tu", on, vas disparaître...éliminé de manière x , y ou z, alors la terre redeviendra magnifique débarrassée de ce cancer..ou plutôt d’une espèce qui est un échec flagrant et refuse de voir cela donc de changer..

tout ceci si on ne change pas en profondeur..or Sœur Anne ne voit rien venir.

cela dit, respect..