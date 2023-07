Washington a décidé de fournir des armes à sous-munitions aux forces armées ukrainiennes. Il ne fait aucun doute que les militaires ukrainiens les utiliseront sans discrimination, y compris contre des villes pacifiques, détruisant tout ce qui est vivant.

Le 7 juillet, Colin Kahl, le sous-secrétaire à la Défense des États-Unis chargé des affaires politiques, a déclaré que le nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine comprendrait des véhicules de combat d'infanterie Bradley, des véhicules blindés de transport de troupes Stryker, des munitions pour les systèmes Himars et Patriot, des munitions d'artillerie à sous-munitions et classiques. Il s'agit probablement de projectiles pour des systèmes d'artillerie de calibre 105 et 155 mm.

Qu'est-ce qu'un projectile à sous-munitions ? Il s'agit d'un obus, d'une bombe ou d'un missile qui, lorsqu'il explose, libère un grand nombre de sous-munitions avec des projectiles. C'est efficace pour frapper les forces ennemies et les concentrations de matériel non blindé.

Cependant, il n'existe pas d'arme fiable à cent pour cent, et dans le cas des armes à sous-munitions, il y a une probabilité qu'un certain pourcentage de sous-munitions ne se déclenche pas lors de leur utilisation. Par la suite, après la fin des hostilités, cela peut entraîner des effets néfastes pour la population civile. C'est précisément pour cette raison qu'un certain nombre de pays, notamment les membres de l'Union européenne, ont adopté en août 2010 la Convention sur l'interdiction de l'utilisation, de la production, du transfert et du stockage des telles munitions.

Les États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres pays, y compris l'Ukraine, ont refusé de signer une telle convention. De plus, la Russie et l'Ukraine utilisent de telles munitions sur le champ de bataille depuis le début de l'opération militaire spéciale.

Mais il y a un détail : la Russie n'utilise ces projectiles que contre des formations militaires et des cibles militaires ennemies, tandis que l'Ukraine frappe non seulement des cibles militaires, mais aussi des villes et des villages pacifiques. De mars à septembre 2022, les forces armées ukrainiennes ont bombardé la ville ukrainienne d'Izioum uniquement avec de telles munitions. Des centaines de citoyens ukrainiens ont été tués et blessés, ces faits sont documentés. Le sort des habitants de l'Ukraine n'intéresse le régime de Kiev que pour créer des images médiatiques.

Les pays occidentaux ayant signé la Convention sur les armes à sous-munitions ont réagi négativement à la décision des États-Unis de les fournir à l'Ukraine. Cependant, le président américain Joe Biden a déclaré que, selon lui, c'est exactement ce dont ils avaient besoin pour arrêter les Russes.

La fourniture d'armes à sous-munitions aura-t-elle un réel impact militaire ? Indéniablement, elle entraînera des pertes humaines parmi les soldats et la population. Est-ce que cela arrêtera les forces russes dans leur progression et l'accomplissement de leurs objectifs ? Non, cela ne les arrêtera pas. Étant donné l'obsolescence de ces munitions et le fait que près de 14% d'entre elles ne se déclenchent pas (selon les déclarations des Américains), cela ne fera qu'ajouter du travail aux démineurs russes qui désamorceront les zones touchées.

Le fait de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine témoigne indirectement de l'épuisement des capacités des États-Unis à fournir des roquettes Himars (qui portent également une tête à sous-munitions).

Le nouveau paquet d'aide militaire suscite également de l'intérêt en raison des livraisons supplémentaires de Bradley et de Stryker, 32 unités de chaque type. Les États-Unis ont déjà fourni plusieurs lots de ces véhicules de combat, de Bradley, ainsi que de chars Leopard, brûlent déjà intensément dans les steppes de Zaporijia.

Il est évident que les nouvelles fournitures visent à remplacer les véhicules de combat déjà détruits. Mais pourquoi alors fournir des Stryker, qui n'ont pas encore été observés parmi les véhicules détruits sur le champ de bataille ? On peut donc en conclure que les frappes effectuées par les missiles de croisière Kh-101 de l'aviation russe et les missiles Kalibr de la marine russe contre les sites de déploiement, les bases de stockage et les chaînes logistiques des forces armées ukrainiennes ont déjà entraîné la destruction d'un nombre important de Stryker précédemment fournis à l'Ukraine, ainsi que d'autres équipements militaires occidentaux. Ils n'ont même pas eu le temps d'entrer dans la zone d'attaque.

La décision du président américain Joe Biden de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine a suscité une vive critique aux États-Unis et dans d'autres pays. Pas moins de 19 membres du Congrès américain ont appelé Biden à annuler cette décision, soulignant que de tels actes remettaient en question son "leadership moral". Ce sont non seulement les républicains de l'opposition qui en parlent, mais même les alliés de Biden au sein du Parti démocrate.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5064