Le rouble atteint son plus haut niveau depuis 7 ans !

Le rouble a atteint son plus haut niveau en sept ans par rapport à l’euro. Ceci en grande partie grâce à la conversion obligatoire des devises étrangères ordonnée par Poutine par les entreprises axées sur l’exportation et également parce que la Chine et l’Inde (et une grande partie de l’Europe) achètent toujours l’énergie et les produits agricoles de la Russie… malgré les fortes menaces venant de Washington. Ces dernières ont récemment inclus une décision potentielle de bloquer les paiements de la dette souveraine russe.

À ce stade, la monnaie russe est environ 20 % plus forte qu’avant l’invasion , alors que la guerre se poursuit dans son quatrième mois. Bondissant jusqu’à 9% face à l’euro, le rouble a atteint ce niveau pour la dernière fois en juin 2015…

Et le rouble est au plus fort face au dollar depuis 2018…

La réponse ici :

Pour aider à la hausse, la demande de dollars et d’euros a encore été faible compte tenu des restrictions sur les transactions transfrontalières, et alors qu’une Russie de plus en plus isolée voit ses importations ralentir.

Bien qu’il ne soit pas clair quelles entreprises ou quels pays consentent au mécanisme de paiement en roubles ordonné par Poutine, il est clair que le stratagème du dirigeant russe fonctionne, comme l’indique Bloomberg :

La Finlande est devenue la dernière aux côtés de la Pologne et de la Bulgarie le mois dernier à être coupée de l’approvisionnement en gaz russe (la Finlande a confirmé que ses robinets seront coupés samedi, bien que beaucoup moins dépendants du gaz parmi ses diverses ressources).

Novak a en outre confirmé qu’un certain nombre de « clients majeurs » ont soit déjà payé en utilisant le mécanisme soit sont prêts à payer à temps pour éviter la coupure.

Un analyste du marché boursier russe a été cité par Bloomberg comme ayant déclaré : « La pression sur le dollar et l’euro augmentera à mesure que davantage d’acheteurs de gaz ouvriront des comptes spéciaux ». En outre, selon George Vaschenko de Freedom Finance LLC : « Il n’y aura pas de pression tous les jours – et la monnaie pourrait retomber dans la fourchette de 59 à 60 roubles – mais il y aura certainement de nouvelles vagues de renforcement. »

Voilà pour le récit des « décombres » du président Biden d’il y a à peine quelques semaines…

As a result of our unprecedented sanctions, the ruble was almost immediately reduced to rubble.



The Russian economy is on track to be cut in half.



It was ranked the 11th biggest economy in the world before this invasion — and soon, it will not even rank among the top 20.

— President Biden (@POTUS) March 26, 2022