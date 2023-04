Le scandale des bébés maltraités dans les crèches françaises...

@Astrolabe

Pauvres enfants d’Ukraine à qui on enlève l’incomparable plaisir très sain et si ludique de contempler les obus qui leur arrivent droit dessus et les projections féeriques de shrapnels humanitaires, moraux et si démocratiques, et qui vont connaître le cauchemar d’être accueillis dans des familles « normales, hétérosexuelles et, ultime perversion, respectueuses des traditions ancestrales »...

Sinon, pour l’auteur, tout en respectant la dénonciation de ces travers hexagonaux liés directement au dieu Pognon et indirectement à l’immunité transmise des pédocriminels, il existe aussi une autre forme de violence, plus insidieuse, qui consiste à vouloir injecter des enfants qui n’en ont aucun besoin avec un truc douteux, dont les fabricants sont protégés par l’immunité pénale et sous la pression de l’état ...