Le sein des saints dévoilé par les tentes rouges

Cela se passe en Suisse. Peut-être emportées pas leur wokisme colonisateur, des féministes genevoises ont ajouté leur touche à la sainte cène dans le temple de Plainpalais à Genève. En toute impunité ?

Par un extraordinaire hasard ces dames disposaient de pots de peinture. Elles ont retouché une fresque pour ajouter un peu de sexe à un tableau très masculin : le Christ et ses apôtres. Le résultat de leur happening sacrilège fait l’effet d’un invité ivre à un mariage, qui vomit sur la robe de la mariée.

Le groupe féministe est identifié, il a un site et une organisation : les tentes rouges. Selon le gratuit 20minutes :

« À l’occasion de la grève féministe, un groupe de femmes se réunit au sein de la chapelle. Baptisé « les tentes rouges », ce cercle de parole se définit comme « un espace de sororité, de bienveillance et de confiance au féminin ».

Ce qu’il ne faut pas entendre, ou lire ! Cet identitarisme de genre a été un prétexte pour maculer et vandaliser un tableau dans un temple. La fresque représentant des hommes, elles ont décidé de rajouter des meufs et des gribouillis ineptes, à voir l’image dé-voilée par le gratuit.

Une image qu’elles ont probablement elles-mêmes fournie à la presse car dans le temple de Plainpalais la fresque a été voilée pudiquement sous un drap violet.

La seule fois où ces dames patronnesses d’un nouveau type seront allées dans un bâtiment religieux, c’est pour vandaliser. Merci les tentes rouges pour cette sainte scène de méninges fatiguées. Au fait, puisqu’elles sont identifiées, paieront-elles la réfection de la fresque ou auront-elles agi en toute impunité ? Car on connaît le site de ce groupuscule identitaire, qui se décrit lui-même :

« Les tentes rouges sont des groupes de parole de femmes qui racontent leurs histoires dans un espace intime d’échange sans contrainte, de transmission, de soutien, de bienveillance, de douceur… Elles font référence à une tradition ancienne de regroupement des femmes en un lieu qui leur est dédié, pour partager, célébrer les petits et grands événements de leur vie, de leur féminité… » Les tentes rouges sont à chaque fois de merveilleux moments « hors du temps », qui apportent chaleur, bien-être, réconfort, énergie… Nous y partageons nos histoires, nos larmes, nos rires, nos silences… »

… et nos pots de peinture rouge…

Pas à dire : le vandalisme est beaucoup plus fun et noble quand il est pratiqué avec bienveillance et douceur. Mais puisqu'une petite enquête permettrait de trouver les auteuses de ce forfait, payer contravention et réparation elles devraient, affirme maître Yoda.

Allez, rions-en un peu. Euh... oserai-je un jeu de mots incorrect ? Par exemple renommer les tentes rouges : les fentes rouges... ? Non ? Si ?