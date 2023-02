Le sexe selon Marx

Un point important de l’approche marxiste consiste à définir clairement, si possible, la valeur d’usage et la valeur d’échange d’un bien. Qu’en est-il du sexe ?

La valeur d’usage est liée à l’utilité immédiate du bien, par exemple des lunettes pour lire. A cet égard, le sexe peut être immédiatement associé à deux « utilités » évidentes : la procréation nécessaire à la société,, le plaisir ou/et la jouissance (selon les individu.es) pour la satisfaction personnelle. Une valeur d’usage est d’ordre essentiellement qualitatif et il n’est donc pas nécessaire de préciser le nombre d’enfants envisagé, ni la fréquence des orgasmes simultanés espérés. De plus l’intentionnalité liée à la valeur d’usage n’a pas à être prise en compte, l’Amour ou la quête d’un confort durable n’ont pas à être distingués.

La valeur d’échange du sexe, d’ordre quantitatif donc, est plus facile à circonscrire. L’acte sexuel est échangé contre une autre marchandise en prenant comme référence une unité commune, souvent l’argent, mais pas toujours il peut s’agir de gloire, d’honneurs, de postes de ministre, d’académicien… Des lois ont même été édictées afin de favoriser le sexe sur le talent. La valeur d’échange du sexe peut être affinée en fournissant des détails plus intimes : longueur et circonférence du pénis, pH et degré d’humidité du vagin, volume et qualité des éjaculats… mais ce n’est pas toujours requis.

Mettre un prix à toutes choses est devenu le nec plus ultra d’une certaine modernité : un député se jauge sur le nombre d’amendements déposés, un auteur sur le nombre de livres vendus, un.e influenceu.se sur le nombre de followers… La Raison est maintenant assez forte pour pouvoir déraciner toute force de l’esprit. Les avancées technologiques permettent en plus d’aligner des myriades de chiffres sur tout et n’importe quoi, ce qui permet de croire que l’on se rapproche du réel.

Aucun contrepoids n’existe plus pour s’opposer aux bits qui se dressent chaque jour davantage avec plus d’arrogance.