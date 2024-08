’’Le socialisme et les mentalités de Gauche ont provoqué l’effondrement de notre école’’

La droite et l’extrême-droite les plus bêtes du monde.

La ressemblance n’étant pas une coïncidence puisqu’elles s’échangent des voix depuis un moment déjà afin de donner le change en offrant deux cartes à jouer à notre chère (= qui ne paie pas sa part en impôts entre autres) oligarchie

Encore un fin limier de la famille qui aurait du se renseigner sur les gens à qui il s’adresse.

Qui c’est-y qui a quasiment pendant cinq ans supprimer la formation des enseignants et inventer les heures sup défiscalisées qui ont profité à 80% à l’Education nationale parce qu’il fallait compenser aussi les suppressions de postes par ailleurs ? Qui c’est-y qui a diminué les moyens de l’enseignement supérieur comme ministre du champion évoqué en affaiblissant par ailleurs la recherche fondamentale au profit de la recherche en entreprise et qui est actuellement présidente de la plus grande région de France et ancienne ministre de l’enseignement supérieur du champion évoqué ? Qui c’est-y qui a lancé une réforme du lycée qu’il a fallu amender en urgence, aidé l’enseignement primaire en prenant des moyens au collège et lycée et oublier de paramétrer les moyens du supérieur en fonction de la poussée démographique. Entre autres. Numéro deux du ministère de notre champion évoqué puis ministre à part entière de son homologue actuel.

Vous pouvez vous amuser à mettre au bon endroit les noms suivants : Pégresse, Macron, Sarkozy, Jean-Michel Blanquer, tous de bons socialistes exemplaires.

Qui c’est-y qui ne sachant pas quoi dire a eu l’idée lumineuse de proposer un uniforme pour tous faute d’y connaître un peu quelques chose et de cacher qu’elle en a rien à foutre ?