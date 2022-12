Le soleil est toujours jaune

Les lanceurs d'alerte ont existé dans toutes les époques. Les Oracles ont été consultés. Les prédicateurs, les prévisionnistes, les astrologues et les cartomanciennes suivent le même chemin. Je parlait récemment de Orwell et Huxley avaient prévenu

Il y a un an, ""Prévoir l'avenir par les algorithmes ?". En 2009, ce fut "Futurologues en goguette".

En 1972, Richard Fleischer filmait "Soleil vert" pour décrire un monde suffocant et apocalyptique dont l’action se situe cinquante ans plus tard, cette année 2022.

L'année 2022 va s'éteindre dans quelques jours.

L'apocalypse du soleil vert n'a pas eu lieu.

Un demi-siècle après, qu’avons-nous retenu du cri d’alerte lancé par ce film devenu culte ?

"Make room ! Make room !"

En 1966, est publié le roman de Harry Harrison "Make room ! Make room !". C'est une dystopie qui commence en août 1999. Résumer l'histoire est plutôt compliquée. Elle combine le genre du film policier et de la science-fiction, à la suite d'une enquête sur le meurtre d'un riche homme d'affaires avec un avenir où les océans sont mourants et la canicule est présente toute l'année en raison de l'effet de serre, conduisant à l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, la pauvreté, la surpopulation qui pousse à l'euthanasie volontaire.

Faites de la place ! Faites de la place ! se déroule dans une ville surpeuplée de New York en 1999 qui attend le changement de millénaire avec appréhension. Andy, détective de police de 30 ans, vit dans une demi-pièce, la partageant avec Sol, un ingénieur à la retraite qui a adapté un vélo pour produire de l’énergie à un vieux téléviseur et à un réfrigérateur. Quand Andy fait la queue pour leur ration d’eau qui ne cesse de diminuer, il assiste à un discours public des « Anciens », des personnes âgées retirées de force du travail. Un magasin d’alimentation organise une vente surprise de steaks de soja, une émeute éclate et le magasin est pillé par la foule. Billy attrape une boîte de steaks. Il en mange quelques-uns et vend le reste pour amasser assez d’argent pour décrocher un emploi de messager de Western Union. Sa première livraison l’emmène dans un immeuble fortifié, avec le luxe rare de la climatisation et de l’eau courante pour les douches. Il transmet cette information à « Big Mike », un riche racketteur. Il s’introduit chez lui. Surpris en flagrant délit, il le tue accidentellement et s’enfuit, les mains vides. Il devient une menace pour les associés de Mike qui veillent à ce qu’Andy continue à travailler sur l’affaire du crime. Pendant son enquête, Andy profite du luxe avec sa concubine, Shirl. Celle-ci, vite déçue du peu de temps qu’Andy lui consacre, finit par coucher avec un homme riche qu’elle rencontre lors d’une fête. Pour échapper à sa capture, Billy quitte la ville, pénètre dans le Brooklyn Navy Yard abandonné. Il vit avec Peter qui attend avec impatience le nouveau millénaire qui représente la fin du monde. Attaqués, ils trouvent une nouvelle maison dans une voiture. Des mois après le meurtre, Billy décide de rendre visite à sa famille, croyant que la police s’est désintéressée de lui. Pendant ce temps, Sol se joint à une marche pour protester contre l’annulation d’un projet de loi qui soutient le contrôle de la population considérant qu’il ne peut plus rester passif face à la crise de surpopulation de l’humanité. Il est blessé dans une émeute, attrape une pneumonie et meurt. Une famille odieuse s’empare des quartiers d’habitation, rendant la vie de Andy beaucoup plus misérable qu’auparavant. Andy tombe par hasard sur Billy, le coince, tire accidentellement et le tue. Il est temporairement rétrogradé au rang de patrouilleur ordinaire. En patrouille à Times Square le soir du Nouvel An, il aperçoit Shirl parmi les riches fêtards. Alors que l’horloge sonne minuit, Andy rencontre Peter qui est désemparé que le monde ne soit pas terminé en se demandant comment la vie peut continuer comme elle est. L’écran de Times Square annonce que le recensement indique qu'aux États-Unis, 344 millions de citoyens, ont eu la plus grande année de tous les temps en 1999.

Le film "Soleil vert"

En 1972, Richard Fleischer s'inspire librement de ce roman "Make room ! Make room !". Il situe la même action mais cinquante ans après, en 2022, avec l'idée que l'Amérique est plongée dans une canicule permanente et où la nature disparait. Sans domicile, ses habitants ne reçoivent pour s’alimenter que d’étranges biscuits que les citadins pensent être du plancton, distribué par la société Soylent mais qui sont présentés et constitués d'aliments artificiels et industriels.

Le climat n'étant qu'un des facteurs ayant transformé la vie des protagonistes de cette fiction en véritable cauchemar.

Le début du film rappelle le monde d'avant avec les prémisses de son évolution vers un monde, devenu un enfer..

L'action se déroule entre le détective Thorn et le vieux professeur Sol, véritable mémoire du temps passé, dans une enquête sur la mort d'un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Vision apocalyptique d'une planète surpeuplée et subissant une catastrophe écologique dont les personnages du film évoluent dans une atmosphère étouffante et soumise à la pollution où la vie urbaine baigne dans une ambiance de corruption et de violence. Même si aucun dérèglement climatique n'est évoqué directement, la température générale a augmenté, et le temps semble constant. Sol, perturbé par la situation, pose la question : « Est-ce que quelqu’un peut vivre dans un climat comme celui-là ? La canicule d’un bout de l’année à l’autre, on se croirait dans un four, on crève à force de transpirer ». A la fin du film, Thorn s'aperçoit que la société Soleyn Green est une caste qui fait tout pour l'empêcher de découvrir une vérité plus déchirante encore : le Soleyn green est constitué de chair humaine des personnes qui se sont fait euthanasier à la clinique. Sol est l'une d'elles qui voit sur écran la nature disparue avec la musique de fond de la Sixième symphonie de Tchaïkovski, un extrait de la Sixième symphonie de Beethoven, la pièce de Peer Gynt d'Ibsen et Au matin avec "La mort d'Ase" d'Edvard Grieg.

Soleil vert est le premier film de science-fiction à évoquer non pas une menace exogène et extraterrestre, mais une catastrophe climatique et environnementale dont l'homme est le seul responsable. Vrai plaidoyer écologique, le film marque les débuts de la conscience environnementale qui construit à sa suite de nombreux émules à Hollywood.

Cette idée originale, liée au contexte d'une époque, voit émerger les premiers partis écologistes et des mouvements initiateurs d'une conscience environnementale généralement revendiquée comme contestataire et inspirée par la contre-culture.

Ce film met en vedette les acteurs Charlton Heston, Leigh Taylor-Young et donne son dernier rôle à l'acteur Edward G. Robinson.

Faisant intervenir des critiques de cinéma, acteurs, techniciens, climatologues et des économistes, ce documentaire retrace la fabrication d’une œuvre culte aux nombreuses scènes d’anthologie, tout en explorant ses nombreuses et troublantes résonances contemporaines.

Sur bien des aspects, à contre-courant de l'euphorie dominante de la fin des années 1960, Richard Fleischer a ainsi voulu viser la question écologique qui va devenir cruciale dans les décennies futures de manière plus politique.

En 2015, Olivier Palluero évoque un article du Time magazine publié l'année de la sortie du film : « Un tel chaos écologique n'est que trop probable, mais il y a eu tellement d'avertissements mélodramatiques à ce sujet dans des essais et des fictions spéculatives comme celle-ci que la répétition émousse et use le sentiment d'urgence. [...] Dans le monde actuel, jamais l'écart entre riches et pauvres n'a été aussi important. 827 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim ; les guerres pour le contrôle des ressources comme en particulier l'eau, n'ont jamais été aussi présentes tandis que les sociétés sont de plus en plus sensibilisées à la chasse aux gaspillages. Jamais la surconsommation et la surproduction n'ont autant été au cœur de l'actualité ».

Le documentaire "Soleil vert et alerte rouge - Quand Hollywood sonnait l'alarme" vaut la peine de s'y attarder (clic sur l'image)

Nostradamus a vécu de 1503 à 1566 et a écrit environ 6.338 prophéties.

Il a vu juste au sujet du grand incendie de Londres, de la montée au pouvoir d'Adolf Hitler, du triste succès les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, de la Révolution française et même de la création de la bombe atomique.

Il prétendait même savoir comment et quand la fin du monde allait se produire ! Bien sûr, ses écrits étaient rarement précis, ce qui les rend ouverts à de nombreuses interprétations différentes. Les critiques disent même que les gens peuvent lire dans ses mots ce qu'ils veulent.

Au 16e siècle, il avait prédit une guerre européenne avec de nombreux réfugiés, des attaques sur une ville et la chute de l'Union européenne. Les personnes qui ont interprété ses écrits pensent que ses prédictions allaient s'appliquer à l'année 2022.

Pour 2022, Nostradamus avait fait des déclarations sur un possible siège de Paris qui indiquerait l'arrivée d'une guerre en Europe et les conflits armés dans le monde qui seraient un amplificateur de la faim, augmentant les flux migratoires avec l'arrivée de sept fois plus de migrants et de réfugiés qui atteindraient les frontières de l'Europe.

Les interprétations suivantes de ses prophéties ont circulé au début de l'année 2022, avant que l'on sache quoi que ce soit de l'attaque russe contre l'Ukraine.

Il aurait pu prédire la chute de l'Union européenne, en proie à des problèmes depuis que le Royaume-Uni a voté pour le Brexit en 2016.

Il aurait pu annoncer, la mort du dictateur Kim-Jong Un, le président nord-coréen et interpréter un tremblement de terre majeur qui dévasterait le Japon.

Prédictions de Baba Vanga

Vangelia Gushterov (1911-1996), plus connue sous le nom de « Baba Vanga » ou « Nostradamus des Balkans », était une voyante et guérisseuse bulgare connue pour avoir prédit les événements qui ont marqué l'histoire et élaboré des prophéties qui anticipent l'avenir jusqu'en 5079.

La renommée de Baba Vanga était limitée à l'Europe de l'Est, bien qu'avec le temps et ses succès, son nom se soit fait connaître dans le monde entier. Parmi ses prédictions les plus connues figurent : les attentats du 11 septembre 2001 contre les Twin Towers à New York, l'accident nucléaire de Tchernobyl, la mort de la princesse Diana, le tsunami asiatique de 2004 et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Pour 2021, elle avait prédit une importante activité sismique et volcanique, ainsi que des inondations et des tempêtes.

Pour 2022, selon Baba, la situation n'était pas plus encourageante avec une nouvelle pandémie, découverte par des scientifiques en Sibérie incluant une grave pénurie d'eau potable dans diverses villes du monde, une pollution des rivières augmenterait et qu'un tsunami dévasterait l'Asie et l'Australie. Les gens passeraient plus de temps rivés aux écrans des dispositifs mobiles et des ordinateurs, confondant la réalité et le monde virtuel avec les évolutions technologiques entraînant davantage les utilisateurs vers leur chute.

Selon plusieurs médias internationaux, la voyante aurait dit que "la Russie dominerait le monde" et que "personne ne peut arrêter la Russie.".

Selon les médias internationaux, la voyante a été exacte à 85 % dans ses prédictions.

L'année 2022 étant bientôt terminée, pour une bonne partie de ce qui a été prédit, les probabilités restaient maigres avec ces prophéties comme point d'interprétation et de discussion.

Les pessimistes diront que ce ne sera que partie remise.

Les optimistes, que l'histoire ne se reproduit jamais de la même façon.

Je fais partie des réalistes, avec une résilience qui s'attendent à tout avec pragmatisme. L'évolution telle qu'elle vient détermine le futur. Ce n'est pas un destin mais une suite de hasards de la vie avec les lanceurs d'alerte qui me réveillent au moment les plus adéquats. Par la fiction, il y a toujours moyen d'écrire une uchronie, un récit imaginaire prenant comme base de départ une évolution alternative de l'Histoire. Je préfère l'image d'un mystère intemporel qui cultive l'uchronie, l'utopie et l'ustratie par les voies de la catachronie des personnages et de l’ectopie du paysage.

Remarque : Dans ces prédictions, aucune ne parle mention de l'intelligence articielle.

Rétrospective de 2022

Comme j'utilise les caricatures et les dessins de Pierre Kroll et de Nicolas Vadot pour croquer l'actualité dans mes billets, je leur laisse l'honneur de commencer



Nicolas est le plus optimiste des deux. Pour lui, l'année 2022 a été passionnante grâce à des repoussoirs aux problèmes. L'Europe n'est plus le centre de monde. La mondialisation de l'économie et de l'information a renforcé le modèle occidental surtout américian, par la guerre Ukraine, là où se trouve le pouvoir. Elle a poussé la transition énergétique par la réduction de l'utilisation de l'énergie devenue impayable. L'inflation constitue une revanche du salarié sur le capital avec des lueurs d'espoir pour 2023. Lueurs d'espoir que Pierre Kroll à retrouver dans l'envie de (sur)vivre des réfugiés qu'il a rencontré.

L'inflation est toujours une des formes de la dévaluation de l'argent puisqu'il faut payer plus pour obtenir ce qu'on désire en échange avec les risques.

La hausse des taux démontre que l'argent a toujours un prix non négligeable. On oubliait la vétusté et la dépréciation de ce qui nous entoure et qu'il fallait comptabiliser à la suite d'une déflation voulue pour relancer la machine et les investissements des sociétés. Les pénuries d'emploi ont été transformées en demandes fortes dans certains secteurs tout en laissant d'autres sur le carreau.

Cette année, le prix des budgets nécessaires vont grimper alors qu'ils étaient vidés de leur substance correspondante sur les prix.

Tout est dans une balance qui pivote dans un sens ou dans l'autre laissant de bénéfices à certains et des pertes à d'autres.

Le besoin d'argent ne s'est pas envolé et les Bourses ont fait du yoyo à la recherche d'une stabilité jamais atteinte.

Après la crise sanitaire qui s'effaçait, 2022 a vu défiler des crises qui se chevauchaient. Essentiellement économiques et énergétiques, elles ont changé les comportements et les habitudes suite à la hausse des prix de l'énergie et pas toujours par la peur du changement climatique ni par la COP27.

La rareté et la qualité se payent toujours au prix fort. La quantité qui prévalait dans le système capitaliste pour diminuer les prix, a perdu son allure de croisière.

Si en périodes de fête, on a pu acheter autant d'objets en cadeaux, c'est en réduisant les prix qui leurs ont été octroyés. La rentabilité a pris la prépondérance sur la productivité qui ne trouve plus les acheteurs de masse habituels.

En consultant les billets que j'ai écrit cette année 2022, je vois que je ne voulais plus participer au rituel des vœux, que j'ai parlé de quelques personnages du passé, que j'ai visité quelques expositions d'art, que les contrastes de la vie se retrouvent dans les multitudes de situations, que la psychologie demande des précautions qui ont des idéologies à multiples facettes, que les rêves d'immortalité ne sont que des fantasmes et que l'agent permet de les casser à la racine si on n'a pas d'humour comme ADM des cactus



Évitons la démagogie, il est vrai que pour d'autres, les divertissements sont restés importants à contre courant comme au Mondial du foot.

Alors "Soleil vert", un film prémonitoire ?

Sa prédiction du soleil vert ne s'est pas réalisée. Le soleil est toujours resté jaune.

La prédiction pour les hommes serait peut-être plus liée à un parfum vert lancinant qui comme tous les gaz, sont un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi indépendant tend à occuper tout le volume disponible.

Quels sont les événements de 1972 qui le justifiaient ?

Comment et pourquoi, Richard Fleischer a-t-il pensé en 1972, il y a cinquante ans, pour créer ce film ?

Nostalgie 1972 en rappelle quelques-uns : "Le Bloody Sunday endeuille l’Irlande du Nord, les J.O. de Munich sont entachés par une prise d’otages sanglante, le dernier homme quitte la Lune, "L’inspecteur Harry", "Le grand blond", "Orange mécanique", "French connection", "L'aventure, c'est l'aventure" attirent la foule dans les salles. Bobby Fischer devient champion échecs. Eddy Merck remporte le Tour de France...

Rien de vraiment transcendant tout de même à part, peut-être la Conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm dans laquelle on a dû éprouver le syndrome de Stockholm..

Wikipedia rappelle bien d'autres événements

En consultant mon Chronique du 20ème siècle, c'était dans l'ordre, l'année de l'indépendance du Bengla Desh, de la mort de Maurice Chevalier et de Pierre Brasseur, de la rencontre Nixon avec Mao avant celle de Brejnev à Moscou, que sonde spatiale Pioneer 10 emporte une plaque symbolisant la vie sur Terre qui représente un homme, une femme, une, un atome d'hydrogène à l'échelle, que Londres prend l'Ulster, que la France accepte d'élargir l'Europe, que l'opération israélienne se rend maître de l'avion détourné de la Sabena, du sommet européen à Paris, de la réélection de Nixon qui cherche une solution en supprimant les bombardements au Vietnam...

Réflexions du Miroir

Quand la situation se dégrade pour certains, il y a de plus en plus de burnout et plus grave, de malades paranoïaques qui veulent chercher des boucs émissaires à leur mal être par des assassinats gratuits dans les rues.

Fusillades à Paris, coups portés à l'arme blanche à Bruxelles...

Les psys augmentent leurs patients déséquilibrés sur leur divan. Les cartomanciennes jouent avec dextérité avec les astres et les cartes à jouer.

Mon bilan 1972, je l'ai reporté sur 2022

Il y a eu 50 ans qui ont une autre signification pour moi : mon mariage que j'ai décrite dans "Noces d'or de la complémentarité".

La complémentarité ne veut pas dire l'égalité des opinions. C'est trouver dans l'autre ce que l'on n'a pas.

Scientifique de formation, j'ai toujours préféré les relations claires qui font partie des sciences exactes relatifs à la manipulation des chiffres. Celles qui donnent toujours le même résultat à un total arithmétique 1+1=2 avec une logique implacable et inébranlable.

Dans les relations humaines, ce sont souvent des références analogiques qui prévalent et que l'on convertit avec des mots dont les sens propres sont très fluctuants. En français, il y a pléthore de synonymes qui, par cette richesse en nuances, tentent de se rapprocher au mieux aux idées à exprimer sans vraiment y arriver. De ce fait, le même calcul peut très bien avoir un résultat avec une marge d'erreur 0,2 points en plus ou en moins qui suivaient à la lettre, des croyances, une foi ou des convictions inébranlables..

Un autre anniversaire 50 ans, le jeu "Des chiffres et des lettres" est apparu en 1972 pour dissocier les deux concepts.

Dernièrement, à cause de de pragmatisme cartésien, il y eut des clashs que j'ai relaté dans La prise de bec.

Elle avait été précédée par une série de tentatives et de d'associations avec des idées complémentaires au sujet de la vie de tous les jours. Ce furent souvent des chausse-trappes qui n'avaient rien d'une promenade de santé à la recherche d'un chemin en commun.

A sa suite j'ai écrit "Ode à la liberté".

Une interview récente de Stephan Eicher parle de son nouvel album "Ode" avec lequel je suis assez syncho



A certains moments, j'ai espéré trouver un ombudsman neutre qui par sa logique aurait pu remettre des discussions interminables sur les rails.

L'intelligence artificielle pourrait-elle remédier à ce genre de situation scabreuse ?

Ce 22 décembre, un logiciel ChatGPT sensé optimiser les modèles de langage par le dialogue avait engendré la question dans un débat "peut-on faire confiance à une intelligence artificielle ?".



Il y était dit que les hommes utilisent un langage naturel qui se base sur le passé sans extension particulière vers le futur.

Il existe 60 théories de psychologie d'après le "Sciences & Savoirs" que je me suis procuré.

Théories qu'il faut tenter de mettre en pratique, en allant plus loin que sa propre pensée pour savoir où se trouve la résistance, la faille et la ligne rouge quand on ne connait pas son interlocuteur.

Ensuite, c'est avec la philosophie que l'on peut tenter de comprendre la logique d'un échange entre les humains en remontant aux sources de chacun des interlocuteurs...

Mais pour arriver à cela, il faut agencer un recul dans le temps bien plus important qu'une discussion à batons rompus.

En amour, on ne peut pas dire que ce sera réellement l’année des Lion, puisque Neptune et Vénus, les amoureux du ciel, n’en auront pas grand-chose à faire du signe du Zodiac. Pas de nouvelles rencontres marquantes et une certaine forme de routine va s’installer dans les relations intimes dans une tranquillité coutumière.

Profitez donc de ce moment pour faire le point et réfléchir à ce que vous voulez réellement.

C'est l'heure H, pour prendre le temps de prendre le temps et de tirer certains enseignements des relations passées. L’occasion pour tous les Lion de réellement se retrouver et de se resaisir.

Sinon nous aurons une furieuse tendance à vouloir nous isoler et à ne pas accorder trop d’importance aux relations qui n’en ont qu’assez peu. Ce sera l’occasion de se concentrer sur les liens qui comptent réellement pour soi si un gros changement devrait s’opérer et faire naître en soi l’envie de dire « non » à toute une série de choses. Les personnes qui nous connaissent vraiment nous comprendront personnellement, les autres pas. Une bonne façon de faire le tri.

Au boulot, nous aurons peut-être envie de tout envoyer bouler en vous posant les bonnes questions, à nous demander si nous sommess réellement à votre place. Alors nous repartirons de plus belle à un rythme infernal. Sinon, il sera temps de nous trouver un nouveau défi professionnel en comptant sur notre créativité et notre envie de bien faire quoi qu'il en coute.

Sans être des prédictions, c'est un peu le genre de souhaits que je ferais pour 2023.

Il faut peut-être passer par la Nécrologie de 2022 pour terminer l'année.

