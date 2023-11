Le spectacle (2021), rappel

"...Pouvez-vous imaginer à quel point vous seriez dégoûté par les médias vous qui regardez cela se produire jour après jour ? Comment indigné ? Quel ressentiment ? Si vous vous y mettez vraiment, je pense que vous le pouvez probablement."

Caitlin Johnstone :

Vous n'entendez presque plus parler du Russiagate. La dernière fois que cela a fait une apparition dans le radar, c'était lorsque l'auteur de collusion en disgrâce, Luke Harding, a publié une histoire très faiblement sourcée dans The Guardian prétendant avoir la preuve que Donald Trump était un atout du Kremlin, mais d'autres médias l'ont à peine touché et il a disparu, aussi vite qu'il est venu.

En regardant les médias grand public en 2021, vous sauriez à peine qu'ils avaient récemment passé des années à marteler l'histoire dans la conscience publique que Vladimir Poutine avait infiltré les plus hauts niveaux du gouvernement américain, jour après jour après jour après jour après jour.

Mais ils l'ont fait. De vastes fortunes ont été récoltées dans l'intérêt public généré par des histoires conviviales sur la dernière révélation de BOMBSHELL impliquant un membre périphérique des associés de Trump ayant peut-être une sorte de contact avec un ressortissant russe à un moment donné. Des carrières entières ont été construites là-dessus.

Ensuite, l'enquête Mueller a invalidé toute l'affirmation en omettant d'inculper un seul Américain pour avoir comploté avec le gouvernement russe, et les médias de masse qui avaient passé les années précédentes à critiquer tout le monde avec cette histoire se sont en quelque sorte lentement éloignés de celle-ci. .

Et maintenant, ils agissent comme si cela ne s'était jamais produit.

L'enquête approfondie de Mueller s'est terminée avec zéro inculpation de zéro Américain pour complot avec la Russie lors des élections de 2016, écrit @ggreenwald. https://t.co/4KSjNegEyU #MuellerReport

– L'intercept (@theintercept) 18 avril 2019

Maintenant, je vais vous demander de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre.

Imaginez que vous êtes quelqu'un de droite politique en train de regarder tout cela se dérouler. Imaginez que de la fin 2016 à la mi-2019 vous regardiez les médias de masse pousser agressivement dans la gorge de tout le monde cette histoire qu'un président américain, que vous soutenez, travaille secrètement pour un gouvernement étranger hostile dans le but de subvertir les États-Unis d'Amérique. Les médias que vous consommez ont tout le temps mis en évidence tous les trous d'intrigue massifs et flagrants de ce récit, vous savez donc que ce n'est pas vrai, mais vous avez toujours des amis, des collègues et des membres de votre famille qui le croient.

Pouvez-vous imaginer à quel point vous seriez dégoûté par les médias qui diffusent celà jour après jour ? Comment indigné ? Quel ressentiment ? Si vous vous y mettez vraiment, je pense que vous le pouvez probablement.

Imaginez maintenant qu'un an plus tard, ces mêmes institutions médiatiques commencent à vous dire qu'il y a un nouveau coronavirus que nous allons tous devoir sacrifier certaines libertés personnelles afin de l'arrêter. Nous devrions peut-être rester chez nous, porter un masque, nous faire injecter de nouveaux médicaments dont nous ne sommes pas sûrs, peut-être en regardant notre compte bancaire se vider et notre entreprise faire faillite, par toutes ces institutions médiatiques que vous venez de regarder mentir au visage de tout le monde pendant des années, ils disent agressivement que vous devez faire cela et soutenir cela ou que vous êtes un monstre dangereux dont la voix devrait être bannie des médias sociaux.

Comment imaginez-vous que cela passe avec vous ?

Une étude sur les non vaccinés en Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis a révélé qu'ils avaient des « personnalités moins agréables », sont moins coopératifs avec les autres, plus égoïstes et plus extraverti.

En langue vernaculaire, le terme est « connards ». Il est peut-être temps de commencer à les traiter comme tels. https://t.co/TuPeZmBfxT

– Scott Gilmore (@Scott_Gilmore) 3 août 2021

Et pourtant, maintenant, nous voyons article après article après article et segment d'actualité après segment d'actualité après segment d'actualité de ces mêmes institutions paniquer à propos de « les non vaccinés », une nouvelle étiquette pour une nouvelle catégorie d'humains dont nous sommes tous censés avoir des opinions très tranchées. Les institutions médiatiques mêmes qui ont activement cultivé la méfiance de ces populations attisent maintenant l'indignation publique contre les personnes qu'elles ont aliénées.

Et bien sûr, il n'y a pas que les gens de droite ; les personnes de couleur de tous les horizons politiques ont également des taux de vaccination relativement faibles. Qu'est-ce que ces groupes ont en commun ? Méfiance envers les institutions qui, d'après leur expérience, ont une longue histoire d'indignité. Les gens de gauche qui ont regardé au delà la folie du Russiagate seraient également sceptiques.

La façon saine de contrer la méfiance du public causée par des générations de mensonges, de guerres et de dépravation serait une augmentation considérable de la transparence, de la responsabilité et de la contrition de la part de ces institutions, montrant au public qu'elles ont changé et s'efforcent de devenir plus fiable. Alors naturellement, ce que nous voyons, ce sont des obligation de vaccination, des experts appelant à des injections forcées et des soldats surveillant les rues de Sydney.

ou référence future concernant Yglesias qui semble se tromper sur tout ce qui a de l'importance. Qui est le fasciste ? https://t.co/0uCbUsakDP pic.twitter.com/xBTm3VDbsm

– Sam Husseini (@samhusseini) 2 août 2021

La façon dont les gens agissent avec une confiance dans les récits sanctionnés par les médias devrait être une évidence depuis que ces institutions se soient littéralement discréditées devant tout le monde. Vous n'avez pas besoin de croire quoi que ce soit d'étrange au sujet du virus ou du vaccin pour comprendre la méfiance. Il était tout à fait prévisible que cette crise de confiance se produise, et il y avait sûrement des personnes en position d'influence qui l'ont prédit. Et maintenant, cette chose tout à fait prévisible est utilisée pour interdire aux gens les médias sociaux, justifier les passeports vaccinaux, etc. Je trouve cela immoral.

Je ne sais pas ce qui se passe avec ce virus ; mon cerveau ne fonctionne tout simplement pas d'une manière qui se prête à la science. L'une des choses les plus ennuyeuses à propos de la scène médiatique indépendante à l'ère de Covid a été de gagner un public parce que je suis bon en logique et en écriture, puis de nombreuses personnes me disent « Oh, tu es bon en écriture ? Cool. Maintenant, tu dois être bon en science ou je te déteste. Les gens s'attendent à ce que je comprenne des choses que je ne comprends pas ou que je fasse semblant de comprendre, et c'est peut-être assez bon pour eux, mais ce n'est pas pour moi.

Ce que je sais, c'est que les choses deviennent de plus en plus laides et autoritaires alors que le capitalisme mondial ressemble de plus en plus à la fin d'un jeu de Monopoly, et que les institutions médiatiques n'ont pas à se plaindre que les gens ne leur font pas confiance après avoir passé des années à aliéner activement leur confiance... Plus tôt l'humanité se réveillera de sa relation malsaine avec le récit mental, le mieux ce sera.

PS : j'ai traduit avec google, et il y a surement des coquilles, et tous les liens sont en anglais, mais je suis certain qu'on peut trouver leurs équivalents en france...

voilà c'est pour vous pas pour moi et n'oubliez pas

Ce que je sais, c'est que les choses deviennent de plus en plus laides et autoritaires alors que le capitalisme mondial ressemble de plus en plus à la fin d'un jeu de Monopoly, et que les institutions médiatiques n'ont pas à se plaindre que les gens ne leur font pas confiance après avoir passé des années à aliéner activement leur confiance... Plus tôt l'humanité se réveillera de sa relation malsaine avec ce récit mental, le mieux ce sera.