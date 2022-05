Le spectacle de la société fasciste en gestation commence

Bienvenue !welcome ! benvenido ! willkommen !

Que le spectacle commence ! ( sur l'air de « Cabaret » le film de de Bob Fosse)

Le nouveau ministre de l'EN porteur de l'idéologie « woke » n'est pas là par hasard. Macron avait beaucoup de choix parmi les arrivistes petits bourgeois franco-africains et s'il a retenu le pire choix pour la majorité des Français, il l'a placé à l'instruction pour instiller l'idéologie américaine dans l'UE : wokisme et immigration, voulue par le groupe dirigeants ultras US afin de diviser durablement les peuples ; stratégie gagnante outre atlantique où les luttes des minorités signent la fin des luttes de classes et où 2 partis du système libéral se partagent la gestion politique du capitalisme.

Pour la réalisation du "grand reset" , le groupe mondialiste anglo saxon veut en finir avec les mouvements sociaux des pays du Sud (France, Italie, Espagne, etc).

Il veut un bloc européen soudé idéologiquement politiquement et militairement à sa botte, allié sacrificiel qui doit tirer les marrons du feu pour la civilisation yankee et offrir ses sujets, comme chair à canon ( cf l'Ukraine où les Ricains se battront jusqu'au dernier ukrainien) dans sa lutte contre la Russie actuellement et la Chine prochainement.

En France il peut compter sur Mélenchon et la sociale démocratie (parti de l'étranger traditionnellement comme la démocratie chrétienne) rabatteuse des immigrés communautaires, des islamistes, plus ou moins radicaux, drivés par les frères musulmans qui ont signé un pacte avec les néocons US pour le partage du monde.

Mélenchon a ouvertement fait élire Macron, représentant de l'Impérialisme français comme il avait fait élire Hollande sans rien demander en échange. C'est l'exemple type de l'infiltré dans la gauche revendicative pour la rallier au capitalisme et à l'idéologie libérale.

Il est probablement "tenu" comme Cohn Bendit ( pas forcément pour les mêmes raisons)

ou acheté (sénateur à 35 ans !!!).

La racaille ( lumpen proletariat) fournit les masses chargées de terroriser la population individuellement ; les groupes terroristes manipulés par les Frères musulmans et des forces dans les services de la police, constituent plus ou moins inconsciemment les tueurs dont le fascisme a besoin pour mater la masse de ses opposants, les brutaliser, les mutiler voire les tuer froidement.

Avec l'aubaine (ou la fabrique) de la terreur sanitaire, (que le pouvoir a géré avec succès, grâce à la division du corps médical dont une partie a été stipendiée, une autre entraînée par esprit de parti et enfin une troisième condamnée à la mort sociale pour la faire taire), une épée de Damoclès est suspendue sur la tête de chaque citoyen.

Bienvenue dans la société ( Orwellienne) en fait pré fasciste, (malgré les simulâcres démocratiques lol), car elle coche toutes les cases à présent , où les médias propriété d'un groupe de multimilliardaires fabriquent l'opinion, ce que le citoyen de base, mis plus ou moins en état de sidération, doit « penser ».

Un dernier mot pour attirer l'attention des naïfs qui ont voté « Emmanuel Mélenchon » et qui ne s'attendaient pas à voir débarquer, dans un ministère stratégique en charge de la fabrique des cerveaux des enfants, un partisan ( en dépit de ses dénégations) de la destruction de la culture française, d'une conception racialiste des rapports sociaux et le représentant des minorités extrémistes promues par la sphère médiatique. MLP a beaucoup de casseroles politiques mais jamais elle ne serait allée si loin dans la casse sociale ni pour aussi longtemps ! Et surtout elle aurait eu les mains moins liées par les intérêts économiques qui gouvernent la France par « Jean-luc Macron » interposés. Et dire que des esprits faibles qui ne comprennent rien ni à la politique ni aux alliances provisoires avec l'ennemi, ont scié stupidement la branche sur laquelle ils étaient en équilibre. Les Gribouilles seront cocus !