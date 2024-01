Le succès fulgurant de l’ésotérisme...

De plus en plus, l'ésotérisme gagne du terrain dans nos sociétés : dans les rayons de certains magasins, l'ésotérisme s'affiche : La roue de l'ASTRO, L'oracle du jeu de l'oie, Les dés d'Isis, Le coffret du magnétiseur, Initiation aux dés divinatoires, Pendules, kit complet de divination, etc.

"Depuis la crise sanitaire et le confinement, sorcellerie, vaudou, chamanisme gagnent du terrain notamment auprès des femmes. Elles sont souvent victimes des conséquences de ces pratiques.

La sorcellerie serait-elle de retour ?

Dans de nombreux magasins, la sorcellerie fait recette : livres, témoignages, astuces...

Sur les réseaux sociaux, l'ésotérisme est en plein essor : chamanisme, conseils de purification, et même stages de sorcière. Les vidéos se comptent par millions.

Faut-il y voir des superstitions sans danger ou bien le début d'embrigadements sectaires ?

Un témoignage rare : durant 6 ans, une jeune femme a participé à des groupes de sorcières rencontrées sur internet, séduite par la promesse d'une harmonie avec la nature.

"Il y avait un rituel dans lequel on devait récolter son sang menstruel et le mettre dans la terre, pour faire comme une offrande à la terre mère, à "Gaia", comme on l'appelle dans ce milieu là. Il y a un autre rituel auquel j'ai participé, où on se dessinait sur le corps avec son sang menstruel... je m'étais peint aussi le visage avec mon propre sang menstruel, j'avais fait des marques de guerrier..."

Avec le recul, ces pratiques lui semblent extravagantes, mais à l'époque elle ne s'en rend pas compte.

"Il faut bien comprendre que c'est un enchaînement, en fait, de croyances, de couches de croyances qui amène à faire ce type d'activités, de choses qui paraissent invraisemblables, mais quand on est dedans, on trouve vraiment du sens.", déclare la jeune femme.

Le problème, c'est que ces réunions ne sont pas gratuites. Chacune lui coûte 20 à 40 euros, sans compter qu'elle achète aussi ce qu'on lui conseille : cristaux, livres, soins, stages...

"J'ai au moins dépensé 5000 euros, et je n'ai pas beaucoup de moyens... pour moi, c'est trop.", témoigne la jeune femme.

Les grandes enseignes se sont emparées de cette mode de la sorcellerie : on vend toutes sortes de produits ésotériques.

Un magasin refuse de donner des chiffres mais reconnaît que son rayon a doublé en deux ans et les acheteurs sont souvent de vrais connaisseurs.

"C'est plus pour nous accompagner sur des questionnements, pour être guidé sur notre chemin, quand on est perdu."

"Je recherche plus de rituels de purification, puisque je viens de déménager. Un habitat, ça a gardé souvent l'énergie des anciens habitants ou l'histoire des lieux... donc si on veut être tranquille, il vaut mieux purifier.", déclarent des clientes.

Ce mélange de spiritualité et de culture de l'étrange inquiète de plus en plus les associations de lutte contre les dérives sectaires...

Mathieu Porzio, membre du Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu, observe et dénonce l'emprise grandissante de certains groupes de sorcières et de gourous sur les réseaux sociaux.

"C'est un lien entre une forme de pensée magique, une forme de rejet de société... on ne peut pas être dans ce genre de démarche, tout en gardant un pied dans la société normale. Ce genre de démarche fait rejeter la science, toutes les avancées technologiques, c'est un retour en arrière en quelque sorte."

L'association compile méthodiquement les contenus les plus problématiques et la tâche est immense car ce type de vidéos de sorcières a doublé depuis un an, passant de 300 à 600 millions !"

Cet attrait pour l'ésotérisme est assez inquiétant, comme un refus de la réalité, une incompréhension de nos sociétés modernes...

"Croyances, pouvoirs magiques, naturalismes en tous genres ont envahi un espace laissé vacant par les religions traditionnelles, désarticulées par les coups de boutoir d'un athéisme dopé au matérialisme galopant...", selon Camille Riquier, philosophe.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/12/le-succes-fulgurant-de-l-esoterisme.html

Sources :

https://www.francetvinfo.fr/culture/sorcellerie-une-nouvelle-secte_6258816.html

https://www.lepoint.fr/postillon/notre-selection-de-livres-pour-faire-face-aux-menaces-27-12-2023-2548440_3961.php

Vidéo :