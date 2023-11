Le succès vertigineux des montagnes russes...

Les montagnes russes ? Vous aimez ? Encore un plaisir frelaté dans notre monde artificialisé... Ces attractions remportent pourtant un vif succès dans le monde...

Comme un besoin de sensations fortes dans un univers encadré, surveillé...

Vivre intensément ! C'est le credo de beaucoup de gens, à notre époque...

Pour ce faire, il faut à tout prix partir en vacances, se rendre dans des parcs d'attraction où l'on cultive des émotions fortes...

Ces parcs d'amusement collectif ont de plus en plus de succès : parcs nautiques, avec des toboggans, des vagues artificielles, parcs d'attractions, avec grandes roues, balançoires géantes, grand huit...

"Des chutes libres, des vrilles ou même des arrêts la tête à l'envers et toujours les mêmes réactions : des cris de terreur et des hurlements...

Mais comment peut-on apprécier de telles attractions ?

Pourtant, les montagnes russes sont désormais les produits d’appel des parcs d’attractions. Chaque année, ils investissent en moyenne 20% de leur chiffre d’affaires dans de nouvelles attractions. Une nécessité dans un secteur compétitif.

Les montagnes russes, stars des parcs d’attraction, attirent toujours plus de visiteurs à la recherche de sensations fortes. À coup de millions d’euros, les parcs rivalisent entre eux et en installent tous les trois à cinq ans.

Au Parc Astérix, c’est la nouvelle attraction à tester. Toutatis a ouvert en avril dernier. L’attraction propose des pointes à 110 km/h et jusqu’à 51 mètres de hauteur. "On vient se faire peur. On vient essayer de dépasser un peu nos limites, toujours plus vite, toujours plus haut !", assure un passionné de grands huit. Plus d’un million de personnes ont déjà embarqué à bord.

Côté sécurité, rien n’est laissé au hasard : contrôle quotidien des harnais, de l'état des roues et de leur positionnement au millimètre près.

Un budget colossal pour ces attractions : 36 millions d'euros, le plus gros investissement de l'histoire du parc.

"C'est indispensable pour se démarquer", déclare le directeur du groupe. "Il y a une compétition, on est dans un secteur concurrentiel et il faut pouvoir offrir à nos visiteurs ce qu'ils considèrent comme étant l'offre qui fera venir les gens."

La compétition se joue à l’échelle du monde entier. Il faut innover à tout prix, alors chaque montagne russe est conçue sur mesure. Julien Simon est concepteur de montagnes russes. Pour s’inspirer, il en a testé près de 2 000 dans 30 pays. Son dernier projet est en cours de construction dans un parc en Isère... Objectif : une sensation différente toutes les 3 secondes !

"Cela donne aussi l'impression que la montagne russe est plus longue qu'elle ne l'est, parce que si on fait plusieurs fois la même chose, ça devient vite répétitif..." déclare ce concepteur.

Luc De Roo, directeur général de Walibi Rhône-Alpes, en est fier, car "c’est le plus gros investissement du parc". Ici depuis dix ans, 50 millions d'euros ont été investis pour doubler le nombre de montagnes russes, et ça marche ! 50% de visiteurs en plus, et ils restent plus longtemps dans le parc. Et plus ils restent, plus ils consomment : boutiques, photos souvenirs, restaurant, boissons...

Pour les parcs d’attraction, les montagnes russes sont des produits d’appel. Pour élargir leur offre et attirer de nouveaux clients, les parcs investissent en moyenne chaque année 20% de leur chiffre d’affaires dans de nouvelles attractions."

Mais comment ne pas voir l'inanité de ces loisirs ?

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/11/le-succes-vertigineux-des-montagnes-russes.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/parcs-d-attractions-le-bon-filon-des-montagnes-russes_6157974.html