Le suicide de Linsay : ou le PASDEVAGUE mortifère de l’éducation nationale

Ayons une pensée pour Lindsay, l'adolescente de 13 ans victime de harcèlement scolaire notamment via les réseaux sociaux, et s'étant suicidée il y a quelques heures. Ce matin encore nous sommes consterné d'apprendre qu'on a rien fait pour éviter ce drame. Le PASDEVAGUE mortifère a encore frappé.

Betty, la mère de Lindsay dit avoir tout essayé pour éviter ce drame qu'elle redoutait, mais elle n'a été entendue de personne.

"Sans vous, je ne serai plus là" a-t-elle dit avant de s'effondrer en pleurs devant les médias.

On pense généralement que si l'anonymat que le virtuel permet via les avatars et les pseudonymes pouvait être levé parfois, les utilisateurs confrontés dans la réalité à leurs agissements seraient peu fiers ; qu'il s'agisse d'utilisateurs enfants ou adultes.

Mais dans le cas de Lindsay, les harceleurs étaient bien connus de tous :

"Tu m'embêtes avec tes bêtises. On a pas que ça à faire." Tels ont été les propos du Directeur d'établissement de Lindsay lorsqu'elle s'est plainte du harcèlement que lui faisait subir ses "camarades" de lycée. Circulez donc, il n'y a rien à voir. Le fameux PASDEVAGUE des dirigeants s'oppose inlassablement à la détresse des victimes (enseignants ou élèves).

On ne veut pas de vague, mais lorsque survient le drame, c'est le tsunami médiatique qui déferle sur toute la France. On ne peut alors que s'indigner et se demander comment cela a-t-il pu arriver.

Le dernier PASDEVAGUE avant la tragique mort de Lindsay, a été celui dont on a lâchement usé pour ignorer le danger que courait Samuel Paty (décapté par un islamiste). Il avait, comme la mère de Lindsay, pourtant bien tiré la sonnette d'alarme et n'avait pas été entendu.

Ces histoires traduisent que l'être humain a cette fâcheuse et honteuse tendance à penser à sa tranquillité et à l'avancée de sa carrière avant toute chose ; à se montrer égoïste au détriment bien sûr d'autrui, dont il préfère ignorer la souffrance. Cette tendance est bien sûr mortifère lorsque cet être humain est celui qui détient le pouvoir de faire évoluer ces situations de harcèlement. (╭ರ_*)

