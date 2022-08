Le but d'une publicité est de vendre du rêve. Dès lors, on peut aisément deviner la difficulté quand le produit à vendre est un morceau d'animal mort. Pour autant, la stratégie habituelle est plutôt celle de l'évitement : faire en sorte que le consommateur ne fasse pas le lien entre l'animal vivant et le morceau de cadavre présent dans son assiette. Une notion théorisée par l'essayiste américaine Carol J. Adams sous l'expression de "référent absent" (cf. "La politique sexuelle de la viande", 1990).

Ainsi le patron du groupe Bigard, Jean-Paul Bigard, numéro 1 de la viande en France (qui possède Bigard, Charal et Socopa), reconnaissait-il lui-même en ces termes : "L’acte de mort est totalement verrouillé. nous n’avons aucun intérêt à mettre en scène et à ouvrir le début d’une chaîne d’abattage ... Avec les 'Hachés de nos régions', on voit furtivement, pendant une seconde, un troupeau de vaches normandes, mais tout de suite après on parle de viande et surtout pas de ce qui se passe dans l’abattoir."

Avec le "suicide food", la stratégie diffère quelque peu puisque l'animal est cette fois-ci clairement montré. Il s'agit alors de compenser une réalité sordide (l'exploitation, la souffrance et la mise à mort des animaux) par une mise en scène bucolique faite d'animaux heureux et de complicité avec les humains. Le comble du mensonge !

Notons que ce phénomène ne concerne pas uniquement les industriels : on le retrouve aussi sur les devantures de boucheries, les menus de restaurants, voire même certains évènements culturels (la "fête du cochon" à Hayange par exemple).

Heureusement, avec la montée en puissance du mouvement animaliste, cette stratégie marketing est de plus en plus dénoncée. Et se retourne parfois contre ses auteurs. A voir, les publications de L214 mettant en regard les publicités de certaines marques (Charal, Le Gaulois, Matines ...) avec la réalité de ce qu'ils filment dans leurs élevages.

Ainsi, malgré des budgets de communication (toujours) considérables, les industriels de la viande perdent du terrain. Gageons qu'avec le temps, les gens regarderont leurs publicités avec le même ahurissement que celui avec lequel on observe aujourd'hui les anciennes publicités de l'industrie du tabac, de l'alcool ... Les temps changent, on y arrivera.

Liens et références

