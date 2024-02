Le trésor des Wisigoths : les couronnes votives

Extrait de mon livre Le roi et le graal.

Certaines des couronnes votives faisant partie du trésor de Guarrazar découvert le 25 août 1858 à Guadamur près de Tolède, peuvent être admirées au musée archéologique de Madrid et à celui de Cluny. Ce jour-là, au lendemain de pluies torrentielles, deux habitants du village, Francisco Morales et Maria Pérez, intrigués par un objet brillant aperçu à travers les dalles d'un ancien cimetière, décident de revenir la nuit suivante avec des outils et une lanterne. C'est là, dans un verger nommé Guarrazar, à quelques mètres d'une fontaine, qu'ils découvrent un fabuleux trésor wisigothique composé d'une vingtaine de couronnes, de calices, de croix, de divers bijoux et d'objets en or. Mis au courant de la découverte, Adolfo Herouart Chivot et José Navarro, respectivement professeur de Français et expert en bijoux, s’intéressent alors à l’affaire. Ils arrivent à récupérer une partie du trésor qui avait été écoulé chez des bijoutiers de Tolède et rachètent le reste aux découvreurs. Les objets précieux furent ensuite revendus à la France mais des pourparlers entre les autorités espagnoles et l’état français permirent à l’Espagne de récupérer une partie des couronnes.

Ce que tout le monde ignorait, c’est qu'un voisin nommé Domingo de la Cruz, qui avait été témoin de la découverte dans l’ancien cimetière, avait procédé lui aussi à des fouilles dans le verger et mis au jour une autre partie du trésor qu’il cacha deux ans durant. Le 19 mai 1860, ce dernier sans doute convaincu par son oncle, offrit une des couronnes à la reine d’Espagne Elisabeth II et finira par lui remettre ce qui lui restait du trésor en échange d’une récompense. Malheureusement, le 4 avril 1921, la couronne du roi Swinthila fut volée et hélas jamais retrouvée.

Aini sur les 26 couronnes trouvées à Guarrazar, il n’en reste finalement que 10 : 6 dont celle de Réceswinthe, sont actuellement exposées au musée archéologique national d’Espagne, 3 autres sont visibles au musée national du moyen-âge à Cluny et la dernière se trouve au palais royal de Madrid. L’ensemble de ces pièces, qui constitue une partie du trésor du royaume wisigoth de Tolède, fut sans doute caché lors de l'invasion musulmane de la péninsule ibérique en 711. Mais nous ignorons si parmi ces objets précieux figurait celui du royaume de Toulouse, ou si celui-ci fut caché ailleurs. A noter que deux autres couronnes votives furent découvertes en 1926 par un paysan, cette fois dans une oliveraie, à Torredonjimeno dans le sud de l’Espagne.

Vingt ans avant celui de Guarrazar, un autre trésor goth, celui de Pietroasa en Roumanie avait défrayé la chronique. Découvert au printemps 1837 par deux habitants en train d’extraire de la pierre, les péripéties romanesques autour de ce trésor, trop nombreuses pour être toutes citées ici, sont parfaitement racontées dans Trésor de Pétrossa de l’archéologue roumain Alexandru Odobescu. En résumé, il fut d’abord caché un an par les découvreurs avant d’être acheté à bas prix par un maçon albanais qui l’aplati à coup de hache pour récupérer le métal précieux, jusqu’au moment où les autorités roumaines ayant eu vent de la découverte décident de le récupérer. Composé initialement de 22 pièces en or et pierres précieuses, en plus des 3 objets précédemment récupérés, 9 seulement furent retrouvées en juillet 1838 dans les deux cachettes où les avaient enterrées le maçon. Parmi tous ces objets en or dont certains sont réhaussés de pierres précieuses, on trouve un plateau, des vases, des anneaux, des colliers, des fibules. Les historiens supposent qu’il s’agit du trésor du roi wisigoth Athanaric qui l’aurait caché avant de fuir les Huns au IVe siècle.

Mais l’histoire agitée du trésor n’est pas terminé puisqu‘en novembre 1875, il fut volé dans des conditions rocambolesques, récupéré l’année suivante, échappa à un violent incendie en 1884 et envoyé en Russie pour être mis à l’abri des Allemands en 1917. Mais ce n’est qu’en 1956 que le gouvernement russe accepta finalement de le restituer à la Roumanie. Désormais visible au musée national d’histoire de Roumanie à Bucarest, il est connu également sous le nom de « trésor de la Poule d’or et ses poussins ». En effet, un des découvreurs, parlant de fibules qui ne furent jamais retrouvées déclara qu’une « paraissait être la poule, tandis que les quatre autres paraissaient être les poussins ».

Même si ces affirmations ne purent jamais étre vérifiées, l’expression resta pour désigner la découverte et ce qui au départ n’est qu’une anecdote nous ramène de façon détournée aux couronnes votives. En effet, sans qu’il y ait le moindre rapport avec le trésor de Pietroasa, il se trouve qu’un plateau en argent doré appelé « la poule aux poussins d’or » aurait été offert par la reine lombarde Théodelinde à l’église de Monza à la fin du VIe siècle. Et sur un bas-relief de la porte de l’église sur lequel figure l’objet en question, on peut également admirer 4 couronnes votives, dont une représentée dans les mains de Theodélinde entrain de la remettre à Saint Jean-Baptiste, patron de l’église. Nous pouvons en conclure que les Lombards partagaient cette coutume avec les Wisigoths, mais ce n’est pas si étonnant car comme le rappelle Alexandru Odobescu dans son livre :