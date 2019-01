Le vrai visage de l’envahisseur

VENEZUELA

Les dernières décennies nous ont particulièrement marqués avec ces interventions militaires, largement couvertes par une information faisant de ces derniers les héros à la rescousse de peuples victimes de gouvernements pitoyables et délinquants dans tous les sens. Nous avons assisté à ces actions dites « valeureuses » qui ont transformé l’IRAK en un véritable cimetière, hébergeant jusqu’à trois millions de morts, la Libye avec des centaines de milliers de morts et la Syrie avec tout autant de morts. Dans les deux premiers cas, les Présidents ont été exécutés, alors que dans le cas de Syrie, ils n’y sont pas parvenus.

Les dessous de ces interventions se sont révélés et continuent de se révéler non plus comme des interventions humanitaires, mais comme des interventions de conquêtes et de domination. Les médias, au service de ces envahisseurs, s’acharnent à couvrir, par tous les moyens techniques, ces actions criminelles qui vont à l’encontre de peuples souverains et indépendants. Ils en arrivent même à transformer ces peuples en terroristes et leurs gouvernements en mercenaires.

Ce qui se passe, présentement, au Venezuela correspond parfaitement à ces stratégies et astuces utilisées contre ces pays plus haut mentionnés. On y crée un gouvernement provisoire que la presse meanstream valorise à l’excès, sans jamais contester les fondements de son existence. Nous avons assisté, cette semaine, à l’auto proclamation d’un député de l’Assemblée nationale du Venezuela qui s’est déclaré, à la demande de Washington, président transitoire du Venezuela . Cette Assemblée nationale dont il est question est en brie de légitimité du fait de son refus à se soumettre au Tribunal suprême de justice et au Conseil national électoral, mandatés par la constitution, voulue et votée par le peuple vénézuélien lors d’un référendum. En un mot, une Assemblée nationale qui se place au-dessus de la Loi fondamentale du pays. Une situation qu’aucun pays, se réclamant de la démocratie, ne se permettrait de tolérer.

Dans les jours, précédant cette auto proclamation, le Tribunal suprême du pays, la plus haute instance constitutionnelle pour interpréter la Constitution, avait déclaré l’actuelle Assemblée nationale législative « en nullité de pouvoir constitutionnel ». Cette nullité remonte au jour où cette même Assemblée nationale législative a passé outre à la décision du dit Tribunal d’annuler l’assermentation de trois députés dont l’élection a été reconnue par le Conseil national électoral comme frauduleuse. La présence de ces trois « faux députés » a eu pour effet de rendre nulles toutes les décisions prises ultérieurement par cette ANL.

Ces explications ne figurent pas dans les nouvelles "meanstream" dont la mission principale est de transformer le délinquant (ANL) en victime et le TSJ en délinquant. Une situation qui permet d’alimenter à l’étranger le fait qu’au Venezuela n’existe pas la démocratie et que son Président n’est qu’un dictateur. On ne mentionnera pas qu’il vient d’être élu, le 20 mai dernier, avec 68% du suffrage universel. On ne mentionnera pas plus qu’il a été assermenté, le 10 janvier dernier, avec le soutien des autorités constituantes du Venezuela et avec la reconnaissance de sa légitimité, comme Président, de plus de 100 pays à travers le monde. Il va de soi que les pays dépendants des volontés de Washington, comme c’est le cas du Canada et de certains autres pays de l’Amérique latine (le club de Lima) et d’Europe, se refuseront de reconnaître ces faits et que les médias qui leur sont fidèles en feront tout autant, ce qui est le cas de nos principaux médias au Canada et ailleurs dans le monde.

POURQUOI TOUS CES EFFORTS POUR METTRE UN TERME À LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE ?

Les deux principales raisons reposent tout à la fois sur le régime politique qui favorise la démocratie participative, associée au pouvoir de l’État, et sur les richesses naturelles dont les gains qui en découlent sont destinés prioritairement aux nécessités du peuple et à son bien commun. Ce ne sont pas tous les pays de l’Amérique latine qui disposent d’un régime gratuit d’éducation à tous les niveaux pour tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Il en va de même pour la Santé, accessible gratuitement à tous et à toutes, et cela jusque dans les régions les plus éloignées. Pour les pays voisins, ayant un régime politique différent où ces avantages ne font pas partie du paysage politique, social et économique, le Venezuela n’est pas un exemple à suivre. Les oligarchies et Washington n’y trouvent pas leur compte.

Il importe de rappeler que le Venezuela dispose de la réserve de pétrole la plus importante au monde, que ses mines d’or et de diamant font l’envie de bien de prospecteurs. Si vous voulez comprendre les motifs d’autant d’interventions contre le gouvernement du Venezuela, depuis l’arrivée de la révolution bolivarienne, il suffit de regarder ces richesses à reconquérir et cet État à mettre à sa disposition.

En Irak, en Libye, en Syrie il y a eu la soif du pétrole et celui du pouvoir d’asservissement des gouvernements. L’intervention en Syrie s’annonce un échec pour les envahisseurs, rappelant d’une certaine manière la guerre du Vietnam. Personnellement, je crois que leur aventure au Venezuela se révèlera un désastre, car, au Venezuela, il y a un peuple préparé, motivé, bien encadré qui a l’appui de grandes puissances comme la Chine, la Russie, l'Iran sans oublier la Turquie et les pays de l’Amérique latine qui l’accompagnent.

Si nos peuples savaient ce qui se passe, ils se révolteraient contre ces gouvernements sans conscience, manipulateurs, menteurs, et conquérants.

Avec tout mon respect pour les personnes de bonne volonté qui vivent dans le noir d’une désinformation sur laquelle ils n’ont guère de pouvoir.

Je dédie ce texte à mon ami Marcel, retraité handicapé, et à tous les autres, qui demeurent prisonniers d’une désinformation qui les transforment en coupables alors que la vérité est ce qu’ils chérissent le plus.

Oscar Fortin