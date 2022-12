Le Washington Post : la Russie n’a pas saboté Nord Stream !

Le Washington Post a fait cette annonce à la suite d’une enquête de plusieurs mois sur les sabotages des pipelines Nord Stream 1 et 2 du 26 septembre.

Alors qu’il existe un consensus sur le fait que les explosions étaient bien le résultat d’un acte délibéré de sabotage, de nombreux responsables occidentaux affirment désormais que les preuves ne désignent pas la Russie.

Le quotidien WaPo commence par relater la course frénétique à l’accusation immédiate de Moscou, qui a débuté quelques heures à peine après les fuites massives de gaz dans la mer Baltique :

Après les explosions de la fin septembre qui ont gravement endommagé les pipelines sous-marins construits pour transporter le gaz naturel de la Russie vers l’Europe, les dirigeants du monde ont rapidement accusé Moscou d’un acte de sabotage audacieux et dangereux. À l’approche de l’hiver, il est apparu que le Kremlin avait l’intention d’étrangler l’approvisionnement en énergie de millions de personnes sur le continent, un acte de « chantage », selon certains dirigeants, destiné à menacer les pays pour qu’ils retirent leur soutien financier et militaire à l’Ukraine.

Le Post a publié cette rare volte-face en matière d’accusations après avoir interrogé un total de 23 responsables diplomatiques et du renseignement dans neuf pays qui ont été mis au courant de l’enquête internationale sur l’incident de sabotage qui a menacé les approvisionnements énergétiques européens à l’approche de l’hiver.

En outre, le rapport indique que « certains sont allés jusqu’à dire qu’ils ne pensaient pas que la Russie était responsable. D’autres, qui considèrent toujours la Russie comme un suspect principal, ont déclaré que l’attribution positive de l’attaque – à n’importe quel pays – pourrait être impossible.«

Parmi les autres principaux suspects et théories, dont les médias indépendants et alternatifs se font généralement l’écho, figure la responsabilité des États-Unis. Au moins un fonctionnaire de l’ONU et un économiste de premier plan ont choqué un panel de Bloomberg en suggérant cela début octobre…

