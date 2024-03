Le Yémen impose un blocus naval total à Israël

Discours de Sayed Abd al-Malik al-Houthi, dirigeant du mouvement AnsarAllah au Yémen, le 14 mars 2024, en soutien au peuple opprimé de Gaza.

Les points essentiels du discours sont résumés ci-dessous

Nos opérations se poursuivront tant que l'agression et le siège de Gaza persisteront.

L'agression américano-britannique n'affectera pas l'escalade de nos opérations en termes de portée, d'élan, de précision et de force.

La seule chose qui peut faire cesser nos opérations maritimes est la cessation de l'agression et du siège de Gaza. Rien d'autre.

L'entêtement américain et l'escalade de l'agression n'ont qu'un seul résultat : l'extension du conflit, l'élargissement du cercle de la guerre et des événements, et l'exacerbation des tensions au niveau régional en général.

Notre objectif principal est de poursuivre et d'étendre efficacement la portée de nos opérations afin d'atteindre des zones et des lieux auxquels l'ennemi ne s'attendait pas.

Par la grâce de Dieu et son assistance, nous visons à empêcher le passage des navires associés à l'ennemi israélien même à travers l'océan Indien et l'Afrique du Sud via le Cap de Bonne Espérance. Pour cette étape importante, avancée et significative, nous avons commencé à mettre en œuvre nos opérations ciblant des navires dans ces zones.

Les Américains et les Britanniques n'ont absolument pas d'autre choix que d'arrêter l'agression contre Gaza et de cesser d'affamer la population de Gaza. La poursuite de la couverture et du soutien américains à l'ennemi israélien pour affamer le peuple palestinien à Gaza ne sera pas négligée par nous, et nous ne resterons pas silencieux à son sujet. Notre conscience humaine, notre religion, notre morale, notre dignité, notre fierté et notre appartenance à l'Islam nous interdisent d'assister à l'oppression de la Palestine ou de la passer sous silence.

Nous développons sans cesse nos capacités et élargissons constamment la portée, l'efficacité et l'impact de notre position. Les actions américaines de cette semaine, impliquant des bombardements aériens et navals, se sont élevées à 32 raids et frappes de bombardement qui, comme d'habitude, ont été infructueux.

L'impact des raids et des bombardements américains est négligeable au regard de nos capacités en matière de missiles et de drones, de la poursuite efficace des opérations pour les contrer et de la prévention du passage des navires associés à l'ennemi israélien.

Cette semaine, les opérations de soutien ont comporté 12 opérations visant des navires et des barges, exécutées avec un total de 58 missiles balistiques et de croisière et des drones en mer Rouge, en mer d'Arabie et dans le golfe d'Aden.

Cette fois-ci, nos opérations ont atteint des portées sans précédent, trois d'entre elles ayant atteint l'océan Indien, par la grâce de Dieu. Le nombre total de navires et de barges ciblés s'élève à 73.

Notre position ne cesse de s'intensifier et nos capacités, par la grâce de Dieu, sont en constante évolution. Quoi que fassent les Américains, ils ne pourront pas nous empêcher de soutenir le peuple palestinien à Gaza.

Discours de Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, le 15 mars 2024, lors de la manifestation hebdomadaire qui rassemble plusieurs millions de personnes au Yémen chaque vendredi depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza.

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Dieu Tout-Puissant a dit : « En vérité, Dieu aime ceux qui combattent en rang serrés pour Sa cause, comme s'ils formaient une seule structure solidement attachée. »

Dieu le Tout-Puissant a dit la vérité.

En soutien au peuple palestinien opprimé et dans le cadre de la réponse à l'agression américano-britannique contre notre pays, les forces navales des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ont mené une opération de ciblage contre le navire israélien « Pacific 01 » dans la mer Rouge avec un certain nombre de missiles navals appropriés.

Dans le même temps, la force aérienne des drones a mené une opération de ciblage contre un destroyer américain en mer Rouge avec plusieurs drones, et l'opération a atteint ses objectifs avec succès, par la grâce de Dieu.

En exécution des directives du commandant Sayed Abd al-Malik Badr El-Din Al-Houthi, que Dieu le protège, en soutien au peuple palestinien souffrant qui fait face à l'agression et au siège dans la bande de Gaza, et en réponse aux appels du peuple yéménite et de tous les peuples libres de la nation, les forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ont commencé à étendre leurs opérations militaires contre les navires israéliens, associés à Israël ou se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée pour inclure l'océan Indien via le cap de Bonne-Espérance.

Par conséquent, les forces armées yéménites avertissent tous les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée ou qui en proviennent de ne pas passer par le cap de Bonne-Espérance. Dans le cas contraire, ils constitueront une cible légitime pour nos forces armées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces directives en soutien au peuple palestinien de Gaza, les forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ont mené trois opérations contre trois navires israéliens et américains dans l'océan Indien avec un certain nombre de missiles navals et de drones appropriés, et les trois opérations ont atteint leurs objectifs avec succès.

Les forces armées yéménites affirment qu'elles ne cesseront d'empêcher la navigation israélienne ou celle qui se dirige vers les ports de la Palestine occupée en mer Rouge et en mer d'Arabie, ainsi que dans l'océan Indien, jusqu'à ce que l'agression cesse et que le siège de nos frères combattants dans la bande de Gaza soit levé.

Dieu nous suffit, et Il est le meilleur décideur, le meilleur maître et le meilleur assistant.

Vive le Yémen, libre, digne et indépendant.

Victoire au Yémen et à tous les peuples libres de la nation.

Sana'a, 5 Ramadan de l'an 1445 de l'Hégire

Correspondant au 15 mars 2024

