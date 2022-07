Légitime défense

« la guerre c'est une simple continuation de la politique continuée par d'autres moyens » Clausewitz

Pourquoi Poutine a-t-il envahi l'Ukraine ?

La réponse découle des événements historiques qui ont suivi le coup d'état du Maidan fomenté par les forces les plus agressives de l’OTAN sous direction US, alliées aux forces politiques nationalistes anti russes voire néonazis ukrainiennes. Pressé par les nationalistes le nouveau gouvernement pro occidental décréta un ensemble de directives discriminatoires contre la population russophone ukrainienne, majoritaire dans la région du Donbass comme en Crimée (qui accueille la flotte russe de la mer noire dans le port de Sébastopol) dont un referendum, gagné haut la main par les russophones, permit son rattachement à la Russie.

En réponse à la politique anti russophone, les habitants du Donbass firent sécession à quoi le gouvernement pro occidental de Porotchenko répliqua par des bombardements aveugles sur des populations terrorisées, pendant des années.

La Russie proposa un compromis, parrainé par l’Allemagne et la France, destiné à mettre fin aux hostilités. Mais sous la pression US, la partie ukrainienne saborda ce qui fut élaboré sous le nom d'accords de Minsk que les deux parrains franco-allemands, soumis aux militaristes US, ne défendirent plus.

L’arrière plan de cette guerre civile fratricide c'est la possibilité pour l’OTAN d'installer des missiles à courte portée à 5 mn de Moscou, un peu comme si Cuba à 500km des côtes de Floride menaçait les USA par des missiles russes. Situation réelle connue sous le nom de crise des missiles réglée conjointement et pacifiquement par les chefs d'État Khrouchtchev et Kennedy en 1962.

Fait nouveau dont presque personne ne parle : contre la doctrine de la dissuasion nucléaire qui servait à prévenir l’utilisation de l'arme atomique, la nouvelle doctrine US de la première frappe gagnante, est conçue au contraire pour être utilisée. En l’occurrence contre le concurrent russe qui refuse un monde unipolaire dominé par les Américains.

Pour parvenir à leur fin, leur complex militaro industrie l’a conçu des bombes nucléaires à faible charge, destinées à être utilisées en première frappe, avec un minimum de dégâts collatéraux.

Différence avec la dissuasion : un bombardement de missiles atomiques « miniatures » depuis la frontière côté ukrainien atteint Moscou en 5mn et annihile totalement les capacités de riposte russes, en détruisant le centre de commandement, le cœur de la défense, et c'en est fini de la Russie comme état indépendant. Et cela de façon limitée sans risque que les radiations n’atteignent le lanceur.

L’otan vainqueur de la guerre froide est en train de perdre la guerre économique

L’OTAN en plein déclin économique craint la fin de la domination du dollar et de l’euro : le dollar a perdu sa valeur or depuis la fin de l’indexation sur le métal précieux et l’euro a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar.

D'où ses croisades hypocrites au nom des droits de l’homme et autres prétextes

Après 1991 quand la nouvelle Russie émergea des décombres de l’URSS défaite au terme d'une guerre froide gagnée par les forces occidentales, elle ne fut pas assez forte pour contenir les appétits de marchés et de matières premières et s'opposer à la domination du pétro-dollar responsable de l’inflation mondiale.

Aussi l’impérialisme occidental se livra-t-il à une orgie de bombardements en tapis de bombes et massacres de masses terrestres sur la Serbie d'abord, puis en Irak et la Libye pour briser leur résistance à la domination du dollar.

Les guerres de l’otan sont des guerres pour les marchés : pétrole, gaz, terres rares, céréales, etc.

Cette époque est révolue, les concurrents ont les épaules plus larges. Mais l’impérialisme occidental s'accroche au prix d'une guerre généralisée en en Europe : les Européens tirant les marrons du feu pour les Américains, en se tirant une balle dans le pied à cause des sanctions qui les pénalisent.

La guerre que l’OTAN mène contre la Russie vise donc deux objectifs :

supprimer un concurrent militaire redoutable, la Russie, partenaire d'un autre concurrent économique encore plus dangereux à terme, la Chine.



la guerre idéologique anti russe

tir de barrage médiatique

les médias mainstream agitent la menace Poutine accusé d'attaquer le pouvoir d'achat des peuples occidentaux, pour leur faire payer en douce la double note (inflation et dette) causée par les politiques ultra libérales mises en œuvre dans le monde occidental (déréglementations et QE). A noter la disproportion dans l’indignation des mass médias qui minimisèrent voire éludèrent les innombrables crimes de l’impérialisme américain (Vietnam, Serbie, Irak, Libye, etc.) vis-à-vis du traitement médiatique infligé à la Russie !

Tout le monde sait que les Russes ont été contraints d'intervenir contre l’agression permanente du Donbass et pour prévenir l’invasion imminente de l’armée ukrainienne de cette province russophone martyrisée. Dans l’hystérie xénophobe anti Russe fabriquée par les mercenaires des médias mainstream, même Sud Radio, le media le plus honnête, est obligé de stigmatiser « la guerre d'agression russe ! ». Ce qui en dit long sur la liberté d'expression dans notre pays, aligné sur les intérêts de impérialisme US aux dépens des nôtres, pour qu'il faille donner des gages à l’idéologie dominante pour être crédible !

La guerre anti impérialiste contre l’OTAN, conduite par les armées alliées de Russie et du Donbass en Ukraine est une guerre juste : la Russie est en état de légitime défense !