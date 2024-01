Lénine, concepteur du capitalisme-₽-salariat de pénurie du XXe siècle

100 ans après sa mort, une partie de la gauche et de communistes n'ont pas encore fait leur deuil du léninisme après tout le mal qu'il a fait au marxisme. Cela est vraiment triste. Face à cela, il faut critiquer Lénine non pas pour les soit-disant 100 millions de morts ou le soit-disant totalitarisme du communisme mais sur le terrain purement économique. Car l'effondrement de l'URSS a été avant tout économique. Il y a aussi un effort intellectuel absolument indispensable, pour comprendre la nature du léninisme. La connaissance parfaite des schémas marxistes de reproduction élargie est incontournable.

Pour fabriquer un produit industriel ou un logiciel, la phase la plus importante est celle de la conception du produit industriel ou de l'application informatique. C'est après cette phase que commence la réalisation proprement dite puis les tests de qualité,etc. De cette même manière, l'URSS fut le premier mode de production de l'Histoire issu d'une ingénierie sociale. Les ingénieurs industriels et informatiques se fondent sur les lois mathématiques, physiques et chimiques pour fabriquer les avions, les voitures, les logiciels, etc. L'ingénierie sociale qui a donné naissance aux régimes de type soviétique se base sur les lois de l'économie politique, c'est à dire les lois de la science économique.

Lénine fait la conception du nouveau mode de production dans les années 1890. Staline fut le réalisateur du début de la Nep en 1921 jusqu'à sa mort. Sur le plan économique, il n' y avait aucune différence entre Lénine et Staline : la planification en URSS devait se faire avec la production plus rapide des moyens de production par rapport à la production des biens de consommation.

Pourquoi s'intéresser à la nature d'un régime économique qui s'est effondré depuis trente ans ? Parce que d'une part, dans la plupart des médias et dans le grand public cultivé, on continue encore à confondre le communisme avec l'URSS et d'autre part au sein même des spécialistes de la question, les économistes et théoriciens marxistes ont tous échoué à offrir la nature scientifique du mode de production soviétique. Bien sûr depuis longtemps certains théoriciens ont dénoncé le capitalisme d'Etat en URSS[1] mais ce qui manque à ces théories, c'est la source de l'exploitation en URSS et donc sa véritable nature scientifique.

Cet échec séculaire n'est pas dû à une difficulté mathématique mais à un manque d'information. Pour la plupart de ces économistes soient ils ignorent les fameux schémas de reproduction élargie chez Karl Marx, soient ils l'occultent par intérêt politique.

Donc pour comprendre la nature de l'URSS, le Capital de Marx nous sera d'un grand secours notamment la dernière section de son livre II, consacré aux schémas de reproduction élargie. Il faut donc connaître d'abord ces schémas.

Les schémas de reproduction de Marx sont la première description théorique de la croissance PIB. Il part d'abord des travaux de François Quesnay[2] puis les developpe pour donner naissance à une nouvelle théorie géniale de la croissance du PIB. Entre les travaux de Quesnay et ceux de Marx il y a un intervalle de plus d'un siècle. Durant toute cette longue période, les économistes avancés de l'Europe de l'Ouest tatonnaient dans le noir et ne voyaient rien et soudain comme une lumière éblouissante jaillit du fonds du cosmos, Marx offrit à la science économique, les lois fondamentales d'après lesquelles le produit intérieur brut (PIB) s'accroît d'année en année. J'expose donc cette théorie de façon brève, pour le reste le livre II du Capital est indispensable.

Admettons que le PIB annuel soit d'un montant de 9000 milliards d'euros. Marx divise le PIB en deux grandes sections : la section de la production des biens de production 6000 milliards d'euros(section I) et la section de la production des biens de consommation 3000 milliards d'euros(section II)

À leur tour, chaque section est divisé en capital constant c, capital variable v et en plus-value p. Le capital constant représente la valeur des biens de production utilisés pour la production, le capital variable est l'ensemble des salaires et la plus-value est l'ensemble des profits d'où dérive la rente foncière, l'intérêt bancaire et le profit commercial. L'ensemble de ces revenus sont supposés avant impôts.

Le schéma de Marx devient :

I.4000 c + 1000 v + 1000 p = 6000 milliards d'euros

II.1500 c + 750 v + 750 p = 3000 milliards d'euros

PIB = I + II = 9000 milliards d'euros.

Dans ce schéma, nous voyons que 1000 I v + 1000 I p est supérieur à 1500 II c , telle est la condition essentielle de la croissance du PIB sinon si I (v +p) est égale où inférieur à II c alors la croissance du PIB devient impossible.

Admettons que la section I investisse 45 % de sa plus-value soit 450 I p . Pour cela, conformément à la composition organique du capital c/v = 4 (4000 c / 1000 v ), elle doit consacré 360 I p à l'achat de nouveaux biens de production et 90 I p à l'embauche de nouveaux salariés. Le schéma d'investissement est alors 450 I p --->[360 I c + 90 I v ].

90 I v en salaires doit être échanger contre 90 II c de biens de consommation. Pour cela, la section II doit investir 135 II p de sa plus-value soit 90 II c en biens de production et 45 II v en salaires(c/v = 2 dans la section II).

Dans la section I, 1000 I v en salaires doit s'échanger contre 1000 II c en biens de consommation ; l'investissement de 450 I p implique que 550 I p soit dépensé comme revenu. En somme, 1000I v + 550I p en argent doit s'échanger contre des biens de consommation de la section II autrement dit 1550 I (v + p) doit s'échanger contre II c mais II c n'est que de 1500.

La section II doit donc investir 75 II p de sa plus-value, soit 50 II p en biens de production et 25 II p en biens de consommation, pour que 1550 I (v + p) puisse s'échanger contre 1550 II c .

En somme on a deux schéma d'investissement dans la section II :

135 II p --->[90 II c + 45 II v ]

75 II p --->[50 II c + 25 II v ]

À la fin de l'année, le schéma du PIB devient :

I. (4000 c + 360 c ) + (1000 v + 90 v ) + 1090 p (le taux d'exploitation p/v = 100 %)

II. (1500 c + 90 c + 50 c ) + (750 v + 45 v + 25 v ) + 820 p (le taux d'exploitation p/v = 100%)

Soit

I.4360 c + 1090 v + 1090 p = 6540 milliards d'euros.

II. 1640 c + 820 v + 820 p = 3280 milliards d'euros.

Total PIB = I + II = 9820 milliards d'euros.

Le PIB passe de 9000 à 9820 milliards d'euros soit une croissance de 9,11%. La section II passe de 3000 à 3280 milliards d'euros soit une croissance de 9,33% alors que la section I passe de 6000 à 6540 milliards d'euros soit 9%.

On remarque donc que dans la croissance du PIB, la section II s'accroît plus vite que la section I pour assurer une circulation normale des capitaux et des biens de consommation. Marx fait la même remarque "Si les choses doivent se dérouler normalement, la croissance doit se faire plus rapidement dans la section II que dans la section I, parce que, sinon, la fraction de I(v + p), qui doit être convertie en marchandises IIc croîtrait plus rapidement que les IIc contre lesquelles seulement elle peut s'échanger " [3]

La conclusion fondamentale à tirer des schémas de reproduction élargie chez Marx est que la production des biens de consommation s'accroît toujours plus vite que la production des biens de production lors de la croissance du PIB.

Revenons maintenant à l'URSS. La Révolution d'Octobre 1917 balaya la propriété privée des biens de production et mit en place une planification intégrale de l'économie. Jusqu'ici tout se déroule selon le Manifeste communiste : nationalisations des entreprises, des banques, du commerce extérieur et planification économique.

Mais la planification en URSS se faisait d'une façon si particulière si complexe que pour les gens ordinaires la nature de l'URSS n'était pas du tout évidente. En effet on a supprimé la propriété privée, planifier l'économie et enfin tout le monde est salarié, l'exploitation capitaliste est donc liquidé.

Si on se limite à cette vision superficielle et populaire de l'URSS (+ le Goulag), on ne peut jamais comprendre sa véritable nature ni par conséquent comprendre le communisme.

Lorsqu'on examine la planification soviétique de plus près, on trouve qu'elle se fait d'après une loi générale fondamentale : la croissance plus rapide de la production des biens de production par rapport à la croissance des biens de consommation "Le développement plus rapide de la section I que de la section II est la condition nécessaire de l'essor ininterrompu de la production socialiste sur la base d'une technique supérieure"[4]

Pour justifier cette façon de planifier, Lénine falsifia, dans les années 1890 (Avec S.Boulgakov et Tougan Baranovsky) l'essence même des schémas de reproduction élargie chez Karl Marx à savoir le développement plus rapide de la section II par rapport à section I "la conclusion principale à tirer de la théorie de la réalisation de Marx est la suivante : l’accroissement de la production capitaliste et, par voie de conséquence, celui du marché intérieur, concerne moins les objets de consommation que les moyens de production. En d’autres termes, l’accroissement des moyens de production dépasse celui des objets de consommation " [5]

Si on planifie le développement plus rapide de la section I par rapport à la section II lors de la croissance du PIB que se passerait-il ? C'est là que les schémas de Marx nous sera d'un grand secours. En admettant cette fois-ci que toutes les entreprises sont nationaliseés, que tout le monde est salarié et par conséquent l'exploitation capitaliste abolie.

Ces modifications ne changent pas grand chose à notre schéma sauf qu'on doit veuiller à ce que la section I s'accroît plus vite que la section II. Cela est fondamental.

Considérons notre schéma de départ :

I.4000 c + 1000 v + 1000 p = 6000 milliards de roubles.

II.1500 c + 750 v + 750 p = 3000 milliards de roubles.

PIB = I + II = 9000 milliards de roubles.

Nous allons toujours supposer que la section I investisse 45% de sa plus-value, comme nous l'avons vu ci-dessus, le schéma d'investissement sera : 450 I p --->[360 I c + 90 I v ].

Dans la section II, pour que les nouveaux salariés 90 I v puisse dépenser librement leurs salaires, la section II investit 135 II p --->[90 II c + 45 II v ].

L'investissement de 450 I p implique l'échange de 1550 I (v + p) en monnaie roubles contre des biens de consommation IIc . Mais II c n'est que de 1500. Il faut donc investir 75 II p --->[50 II c + 25 II v ] pour que 1550 I (v + p) s'échange contre 1550 II c .

Si on investit 75 II p alors la section II s'accroîtrait plus vite que la section I. Ce qui est normal et juste. C'est la même découverte que Marx ait fait. Mais en URSS, on l'a vu la planification se fait de sorte que la section I aille plus vite que la section II. Dans ce cas 75 II p ne peut pas être investit et que passerait-il en URSS ?

Un échange forcé entre 1550 I (v + p) en argent contre seulement 1500 II c en marchandises biens de consommation. Il se produit une crise de pénurie de biens de consommation de 50 II c en marchandises biens de consommation. Staline lui-même admit l'existence de pénurie chronique de biens de consommation en URSS pendant la période de la Nep avant même le lancement des plans quinquennaux " Nous avons, par exemple, une certaine pénurie de marchandises. C’est une lacune dans notre économie, une lacune encore inévitable malheureusement. La production des instruments et moyens de production s’opérant à un rythme plus rapide que celui de l’industrie légère [biens de consommation N.d.R], ce seul fait implique de lui-même que la pénurie de marchandises se ferra encore sentir quelques années " [6]

Mais ce n'est pas tout. 1550 I (v + p) se décompose en 1500 I (v + p) + 50 I p . Les 1500 I (v + p) s'échangent normalement contre 1500 II c mais dans ce cas 50 I p en argent ne peut s'échanger nulle part contre des biens de consommation. C'est l'échange forcé d'une partie de la plus-value (50 I p ) qui crée une situation de pénurie chronique en URSS. Ce sont ces 50 I p qui constituent la plus-value de pénurie.

La plus-value de pénurie ne peut pas être consommé par la grande majorité des salariés. En pratique sa consommation implique la mise en place de magasins spéciaux et des privilèges d'accès aux biens de consommation réservés à classe exploiteuse. "À l’époque les privilégiés, (principalement les membres du Parti appartenant à la nomenklatura ) restaient invisibles derrière les rideau tirés de leurs grosses limousines noires traversant à toute allure la capitale. Leurs datchas, leurs centres de villégiatures, leurs magasins spéciaux d’approvisionnement étaient inaccessibles au commun des mortels, situés à l’écart, gardés et contrôlés " [7]

À la fin de l'année le PIB soviétique devient :

I.4360 c + 1090 v + 1090 p = 6540 milliards de roubles.

II.1590 c + 795 v + 795 p = 3180 milliards de roubles.

Le PIB devient 9720 milliards de roubles.

On remarque que cette fois-ci durant la croissance du PIB, la section I s'accroît plus plus vite que la section II. Le premier s'accroît de 8% alors les biens de consommation ne s'accroîssent que de 6%. Ce qui provoque une une pénurie de biens de consommation de 50 I p autrement dit une plus-value de pénurie de 50 milliards de roubles pour la classe dirigeante exploiteuse.

Au départ nous avons supposé qu'avec la nationalisation des entreprises, toute la plus-value consommable appartenait au peuple. Mais nous avons vu qu'avec le développement plus rapide de la production des biens de production par rapport à la production des biens de consommation et la pénurie de biens de consommation lié à ce mode de production, cela impliquait la consommation d'une partie de la plus-value au détriment de la majorité et moyen de la pénurie de biens de consommation.

La pénurie en général peut être provoqué par des événements tels que la guerre, les sécheresses, etc. mais en URSS c'est le mode d'exploitation de la grande majorité par une classe dirigeante qui provoquait ces pénuries depuis la mise en place réelle des plans économiques en 1923 jusqu'en 1989."Le premier point, selon moi est que le phénomène de la pénurie n'est pas accidentel mais systématique. Il ne découle pas simplement de l'erreur humaine, celles des dirigeants ou des planificateurs, mais il résulte du mécanisme économique et du cadre institutionnel. Un second point, qui fait l'objet de discussions ou de désaccord avec les autres analystes, consiste à soutenir que la pénurie ne peut s'expliquer par un faible niveau de développement. Certains économistes ou dirigeants aimeraient pouvoir dire que notre offre est encore insuffisante. Je rejette ces explications. Il existe des économies de pénurie où le PNB par habitant est extrêmement bas (Vietnam, Corée du Nord ou Mongolie) et d'autres où il est très élevé (Tchécoslovaquie et R.D.A.). Ainsi, nous avons toute une série de niveaux de développement, dont chacun contient des attributs ou des propriétés de l'économie de pénurie. Cela n'a rien à voir avec le niveau de développement mais avec les institutions. Ou, pour reprendre la terminologie marxiste, ce ne sont pas les forces productives qui sont en cause mais les relations sociales."[8]

Après l'effondrement de l'URSS, durant ces trente dernières, on n'observe plus les longues files d'attente devant les magasins en Russie. Au contraire, dans le capitalisme-salariat normal c'est l'inverse qui se produit : des crises de surproduction de biens de consommation. C'est pourquoi on peut dire que l'URSS était un capitalisme-salariat à l'envers.

Ainsi, même si l'URSS était une économie nationalisée et planifiée elle n'a en réalité jamais été communiste. Pourquoi ? Parce que l'exploitation classique des salariés par les capitalistes a été remplacé par une autre forme d'exploitation de la grande masse par une petite minorité au moyen de la pénurie de biens de consommation. Tellement que ce mode d'exploitation était en contradiction avec les besoins de la population si bien que sa durée a été relativement brève (1921-1991) par rapport aux économies de marché qui sont âgés de plusieurs siècles.

Notes :

[1] : Marcel Van Der Linden Western Marxism and the Soviet Union. A Survey of Critical Theories and Debates since 1917. Publié en 2007.

[2] : Tableau économique de François Quesnay publié en 1758.

[3] : Karl Marx Livre 2 du Capital, Éditions Sociales Paris 1977 , p 448-449.

[4] : Manuel d'économique politique URSS 1955, p 381. Édition électronique Vincent Gouysse

[5] : Lénine, Développement du capitalisme en Russie mars 1899, p 24-25.

[6] : Staline, Questions du léninisme tome II, p 51.

[7] : Véronique Jobert, La fin de l’URSS et la crise d’identité russe, p 104.

[8] : Kornai J. La pénurie — problème fondamental des économies centralement planifiées — et la réforme hongroise. In : Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 15, 1984, n°3.