Les 10 plus gros budgets militaires au monde

Poutine n’y est pour rien

Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie se poursuit, les dépenses et la technologie militaires sont sous les feux de la rampe. Le monde suit les livraisons d’armes occidentales et observe l’impact des lance-roquettes HIMAR et d’autres armes sur le conflit.

Mais, comme le détaille Niccolo Conte de Visual Capitalist ci-dessous, le développement, l’exportation et le déploiement de personnel militaire et d’armement coûtent aux nations des centaines de milliards chaque année. En 2021, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,1 trillions de dollars, en hausse pour la septième année consécutive.

Grâce aux données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), cette visualisation montre quels pays ont dépensé le plus pour leur armée en 2021, ainsi que leur part globale des dépenses militaires mondiales.

Quels sont les pays qui dépensent le plus pour leur armée ?

Les États-Unis sont la première nation en termes de dépenses militaires avec 801 milliards de dollars qui représentent près de 38 % des dépenses militaires mondiales en 2021. L’Amérique est la nation qui dépense le plus en matière militaire depuis que le SIPRI a commencé à suivre l’évolution de la situation en 1949, représentant plus de 30% des dépenses militaires mondiales au cours des deux dernières décennies.

Les dépenses militaires américaines ont augmenté de 22,3 milliards de dollars d’une année sur l’autre, et le total du pays pour 2021 est supérieur à celui de tous les autres pays du top 10 réunis.

Le deuxième pays le plus dépensier en 2021 est la Chine, qui a dépensé 293,4 milliards de dollars, près de 14 % des dépenses militaires mondiales. Si les dépenses de la Chine sont toujours inférieures à la moitié de celles de l’Amérique, le pays a augmenté ses dépenses pendant 27 années consécutives.

En fait, la Chine possède le plus grand nombre de militaires actifs, et les dépenses militaires du pays ont plus que doublé au cours de la dernière décennie.

Si la Russie n’était que la cinquième nation en termes de dépenses militaires, avec 65,9 milliards de dollars en 2021, elle figurait parmi les nations les mieux classées en termes de dépenses militaires en pourcentage du PIB. Les dépenses militaires de la Russie s’élevaient à 4,1 % de son PIB, et parmi les 10 premières nations dépensières, elle n’était battue que par l’Arabie saoudite dont les dépenses représentaient 6,6 % de son PIB.

Collaboration militaire depuis le conflit Russie-Ukraine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février a entraîné des bouleversements géopolitiques, donnant le coup d’envoi à une cascade d’expéditions militaires internationales et de collaboration entre les nations. L’aide à la sécurité que les États-Unis viennent d’envoyer à l’Ukraine a totalisé 8,2 milliards de dollars depuis le début de la guerre, et a montré comment les alliances peuvent aider à compenser certaines dépenses militaires nationales en période de conflit.

De même, la Russie et la Chine ont approfondi leurs relations, partageant des renseignements et des technologies militaires et commençant des exercices militaires conjoints à la fin du mois d’août, aux côtés d’autres nations comme l’Inde, le Belarus, la Mongolie et le Tadjikistan.

Depuis la percée de la Chine dans le domaine des missiles hypersoniques il y a un an, la Russie a testé ses propres versions de cette technologie. M. Poutine a indiqué que la Russie était prête à exporter des armes qu’il a décrites comme ayant « des années, voire des décennies d’avance sur leurs homologues étrangers ».

Sanctions et exportations d’énergie : de nouvelles armes pour la guerre moderne

Outre les armes de pointe, les sanctions et les produits énergétiques sont devenus les nouveaux outils de la guerre froide moderne. Alors que les sanctions économiques occidentales tentaient de paralyser l’économie de la Russie après son invasion, les approvisionnements en gaz et en pétrole russes ont été limités et forcés d’être payés en roubles en guise de représailles.

Le commerce mondial s’est transformé en un nouveau champ de bataille, les vecteurs d’attaque étant les actifs offshore et les dépendances aux importations. Parallèlement, les cyberattaques et la cybersécurité constituent une partie de plus en plus complexe, obscure et importante de l’armée et de la sécurité nationales.

Que l’invasion de l’Ukraine par la Russie prenne fin ou non en 2022, la montée des tensions et des conflits géopolitiques cette année entraînera presque certainement une augmentation mondiale des dépenses militaires.

https://geopolitique-profonde.com/