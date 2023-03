Les 100 menteuses face à l’absourdité de la justice

L'affaire PPDA est la démonstration que la justice est stupide et aveugle. Un système criminel a fonctionné pendant 35 ans dans un environnement qui le permettait. Tout le monde a aujourd'hui conscience de cela, saut la justice. On se demande alors pourquoi son symbole demeure la balance, et pourquoi certains ont encore la naïveté de croire en elle.

La pétition est ICI : https://www.change.org/p/les-100-menteuses-face-%C3%A0-l-absourdit%C3%A9-de-la-justice?redirect=false

Elles sont une centaine de menteuses au regard d'une justice bête et méchante qui délivre des réponses automatiques tel qu'un ordinateur dépourvu d'intelligence le ferait. On pourrait définir l'intelligence comme la capacité à faire des liens, et la justice n'en faisant pas entre tous ces témoignages décrivant le même modus operandi (le coup de plateau où les futures victimes devaient assister au journal de 20h avant d'être abusées une fois le personnel parti), nous pouvons nous affirmer qu'elle est stupide.

De cette stupidité, les plus puissants ont toujours profité, forts qu'ils ont toujours été de leur notoriété, et de leur ribambelle d'avocats véreux qui jouissent aussi, par la grâce de leur expertise, de pouvoir tourner en ridicule cette soi-disant justice.

Jouir du mal que l'on fait subir à l'autre est une perversion qui fait le bonheur de bien des bourreaux et de bien des avocats.

Il s'est agi là de l'impensable omerta de tout un système à l'époque des crimes commis, mais il s'agit encore, pour tous ces silencieux, d'une complicité collective. Oui, les avocats, les juges, une bonne partie des salariés de ce système, tous ceux qui savaient et savent encore, devront partager pour l'éternité, un bout de cette immense culpabilité.

Des faits concordants, répétés, dans le même lieu, avec des victimes ayant toutes le même profil, n'a donc pas amené cette justice à rechercher des cas pour lesquels il n'y aurait pas de prescription. Ces cas existent bien sûr, et cette passivité n'est pas qu'une idiotie, mais aussi de un aveuglement acharné. Nous n'en doutons pas. Il aurait pu y avoir 1 000 cas, 10 000... 1 000 000 de cas et plus, que cette justice n'aurait rien fait d'autre que de considérer tous ces cas individuellement, et de parler de prescription sans s'intéresser à l'aspect sériel de la douloureuse chose.

Parce que je vous l'ai dit, la justice est bête comme un ordinateur ou comme ses pieds. Il s'agit d'une intelligence artificielle incapable de penser par elle-même. A son programme, il n'est pas prévu de lever la prescription en cas viols en série, quel que soit le nombre de viols. En revanche, l'arsenal jurdique, que dis-je, l'arsenal de représailles, est bien sûr à la disposition des agresseurs pour faire taire les victimes (attaques en diffammation, attaques en dénonciation calomnieuse...), inversant habilement la cupabilité. Les femmes sont fascinées par l'argent, le pouvoir et l'uniforme. C'est bien connu.

Vous immaginez la jouissance du personnage en question, lorsque le 25 juin 2021 le procureur a annoncé le classement sans suite de toutes ces plaintes ? Vous ne l'imaginez pas ? Comment imaginez-vous notre homme alors ? Penaud ? Tremblant ? Non, "le jour même du classement sans suite, Marie-Hélène, la fidèle secrétaire, celle du coup du plateau, a posté un selfie d'elle et de celui qui est toujours son patron. Sur instagram on les voit blottis l'un contre l'autre. Ils sourient au soleil dans un paysage lumineux de bord de Méditerranée. En légende de la photo : "#quellebonnejournée :"" - extrait du livre : Impunité - Hélène Devynck.

Cela résume bien à quel point ces agresseurs sociopathes n'ont jamais rien à faire de la souffrance des victimes. Il n'y a pas de victimes, il n'y a que leur jouissance.

Définition : Un sociopathe est une personne affectée par des troubles de la personnalités et qui manifeste un comportement antisocial, impulsif et dénué de culpabilité.

Il est marqué par :

une impulsivité,

une tendance au passage à l'acte,

une absence de culpabilité,

des difficultés à se conformer aux normes sociales...

Que nous raconte donc cette histoire ?

1 - Que la justice ne devait plus être représentée par une balance ;

2 - Que l'on peut qu'espérer qu'il existe une justice Divine car celle des Hommes est une mascarade.

https://www.amazon.fr/kindle-dbs/entity/author/B01KO7QYXU?_encoding=UTF8&node=3973586031&offset=0&pageSize=12&searchAlias=stripbooks&sort=author-sidecar-rank&page=1&langFilter=default#formatSelectorHeader