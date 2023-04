Les 3 plus grands criminels de l’Humanité ! 1/2

Seulement 3 ?

La liste aurait été beaucoup plus importante si j’avais recensé les criminels ayant été responsables de la mort de seulement quelques millions d’êtres humains, sans dépasser les 10 millions. Y auraient figuré notamment : Hitler, Pol Pot et autre Genghis Khan.

Afin de ne pas tomber dans une longue litanie, je propose de nous arrêter aux criminels qui ont fait disparaître, c'est-à-dire rayer de la surface la Terre, plus de plus 10 millions de personnes, voire plus de 100 millions.

La première médaille de bronze est attribuée à celui (un homme, naturellement) qui, dictateur sanguinaire de son état, a été responsable de la mort de plusieurs dizaines de millions d’individus durant son règne mortifère (1918-1953). La terreur rouge (1918-1922), la grande terreur (1937-1938) et l’Holodomor (1932-1933), notamment, sont parfaitement documentées dans tous les livres d’histoire de la planète. Sauf, naturellement, dans le pays où régna ce grand criminel.

Les estimations du nombre des personnes assassinées varient considérablement, selon les sources, les méthodes de comptage et les époques. Mais, « L'écrivain Alexandre Soljenitsyne, qui a étudié ce problème en profondeur, considère que 66 700 000 personnes ont été victimes de la répression et du terrorisme d'État » de 1918 à 1953.

Pourtant, ayant les mains recouvertes par le sang de ses concitoyennes et concitoyens, les peuples de ces derniers avaient attribué, à cette brute épaisse, le tendre surnom de « Petit père des Peuples » ! Un véritable dieu !

Surprenant, n’est-ce pas ?

He bien non ! Car, aujourd’hui, ce dictateur sanguinaire est regretté par beaucoup d’individus, même par l'actuel président de la Russie.

Joseph Staline, tel est le nom du médaillé de bronze sous revue.

Staline a même été porté aux nues, en France, par le PCF (Parti communiste français) alors dirigé par Jacques Duclos. Admiré aussi par beaucoup de prétendus intellectuels, dont Sartre et consorts.

La deuxième médaille de bronze, à égalité avec la première, est attribuée à celui (encore un homme) qui, dictateur très sanguinaire lui aussi de son état, a été responsable de la mort de plusieurs dizaines de millions d’individus durant son règne mortifère (1949-1976).

Comme pour Staline, les estimations varient considérablement selon les sources, les méthodes de comptage utilisées et les époques. Cependant, la plupart des estimations suggèrent que le nombre total de morts causées par ce dictateur, tout aussi brutal et sanguinaire que son confrère russe, se situe entre 40 et 70 millions.

Qualifié par certains de « suprême despote totalitaire », ses purges sanglantes auraient même peut-être rayé de la surface de la terre, quelque 100 millions de personnes, tellement le comptage de la population est toujours approximatif dans un grand pays.

À suivre.

Crédits photos :

Crânes : ICI.

Staline et VVP : ICI.

Hitler et Staline, quand les 2 monstres décidèrent en aout 39 de se partager la Pologne : ICI