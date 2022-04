Les 99 raisons pour lesquelles je voterai M. Lepen

(pour répondre aux 100 raisons pour lesquelles je ne voterai pas Macron, de Julien Aubert)

Je voterai M. Lepen pour diverses raisons qui tiennent à la morale.

Pour faire barrage à l’extrême droite, ce régime présidentiel autoritaire et autocratique sans séparation effective des pouvoirs législatif, juridictionnel, et exécutif, pour éviter que notre beau troupeau se retrouve sous régime sans aucun contrepouvoir, Pour faire barrage au régime autocratique qui repose sur une propagande constante et totalitaire avec une presse propagandiste subventionnée sous contrôle d'état qui écrase la vérité objective et scientifique sous couvert d’un faux bien commun, Parce que le mensonge me débecte, et que le mensonge généralisé à haute dose : c’est le massacre de l’humanité, l’écrasement de notre héritage des Lumière, où la pensée critique fait avancer la connaissance et la morale, En lignée avec le mensonge, le biaisage des chiffres et des graphiques ! Les bons Macronistes se verront bardés d’arguments sur un bilan splendide et inattaquable : la baisse du chômage, l’amélioration du pouvoir d’achat, la possible baisse de nos émissions de Co2 (en même temps ce n’est pas compliqué avec les confinements !)… Parce qu’aussi une partie de mon métier professionnel est porté sur la qualité et la fiabilité des données pour le pilotage, et qu’à chaque fois que je regarde ces chiffres qui semblent si beaux je vois un maquillage des statistiques, des biais, de fausses définitions, des définitions qui changent en fonction de ce que l’on veut montrer etc… bref, je ne sais pas si le maquillage des chiffres fait partie du mensonge, mais je me permet de le rajouter ici, car ce n’est ni plus ni moins que tromper les gens, pire, des gens intelligents se vantent de croire connaitre la vérité, bienpensants sont -ils tous de leurs chiffres validés par l’AFP, Parce je ne souhaite pas contribuer à un régime de corruption généralisée (Rothschild, Golden Sachs, Alstom, McKinsey, médico-pharmaceutique... etc…) qui ne profite qu’à une micro-élite, Parce que je ne veux pas d’une éducation stérilisée pour nos enfants et qui apprenne à ma progéniture à être de beaux petits robots consommateurs éduqués à ne jamais remettre en cause le système, éduquer à repérer de loin et à critiquer ces être vicieux qu’on l’on appellerait les résistants, pardon, les débiles conspirationnistes, mélangeant imaginaire farfelu au réel qu’il ne faudrait surtout pas affronté, sous peine d’être renié de la normalité, nouvelle néo-manière de fonder une gestapo sous couvert de l’éducation nationale et citoyenne, Parce que je m’informe aussi sur les choses concrètes de celles qui ne sont pas, différenciant le réel de la propagande, en allant chercher la donnée à la source, et non via une interprétation tronquée, Parce que j’en ai assez du régime de surveillance et de traçage intime de vie privée qui ne va qu’aller en s’empirant s’il n’y a pas de contrepouvoir, Parce que j’en ai assez des restrictions de libertés de l’absurde, et qu’elle a eu à plusieurs reprises les couilles de critiquer, malgré une censure défiante, ok, peut être dans le but de se mettre des électeurs dans la poche, mais qui sait, parce qu’affirmer du bon sens aussi, ça peut être une raison sérieuse de le faire, Parce je connais des gens qui ont été victimes d’un régime policier répressif violent (gilets jaunes, soignants) et que si ça n’est pas un peu ça le fascisme, alors qu’est-ce qui l’est vraiment ? Une personne qui veut proposer des référendums citoyens, baisser la TVA sur les produits de première nécessité ? Parce que les politiques antisociales de déconstruction des acquis sociaux et en parallèle l’avantage des GAFAMS ne servent pas les intérêts des peuples ni le bien social, que nous risquons de vivre moins bien, plus pauvres, plus restreints, pour servir les intérêts de certains, Parce que le néolibéralisme répressif fait plus de mal encore que la xénophobie du repli sur soi, Parce finalement même des Bolsoneros ou des Trump ont expulsé mois de migrants que leurs prédécesseurs libéraux et soi-disant socialistes, Parce que pour une fois, bon, même s’il s’agit d’une autre forme d’oligarchie, elle n’est ni invitée aux tables du Grand Reset, et ni aux loges maçonniques, d’ailleurs, ce pourquoi elle doit être diabolisée, absolument ! La maçonnerie se doit de soutenir sous toutes ses formes ses confrères, quitte à mettre tout en œuvre pour éradiquer leurs ennemis, Parce que nous sommes un, et que la pauvreté des uns, la colère des autres, l’indignation et le dégout d’un grand nombre, c’est notre colère, c’est notre pauvreté, c’est notre petite mort intérieure, Et les sans papiers si nous sommes Un ? Les migrants (de Calais, par exemple) sont déjà bien traités aujourd’hui parce cette politique soi-disant non fasciste ? Parce que le vote blanc n’est pas pris en compte dans notre si belle démocratie.

Ok, je me suis arrêtée avant 99. Mais peut-elle faire faire pire ? Non. Peut-elle éviter tout cela ? Écraser la botte de ceux qui tirent les ficelles ? Peut-être pas, non. Mais elle essayera au moins, par principe nationaliste. Peut-être pourra-t-elle éviter la conservation du néofasciste Macron et préparer le terrain pour une représentation nationale pluraliste et proportionnelle, des nouveaux outils référendaires (RIC) en vue d'une nouvelle constituante.

Pour citer perlseb de ce site qui se reconnaitra, pour ce basculement surprenant, « il suffit que 5 millions de français fassent le « contrechoix » inverse qu’en 2017.

ceux qui ne sont pas « vaccinés » et qui ont vu leur liberté restreinte (ils sont déjà presque 5 millions à priori) que le président a pris plaisir à emmerder,

ceux à qui on a interdit de manifester ou qui ont été réprimés sévèrement,

ceux qui se sont faits virer après avoir bossé sans compter (soignants, rembauchés et indemnisés par MLP)

ceux qui connaissent des effets indésirables avec le vaccin qu’on a quasiment rendu obligatoire,

ceux qui refusent qu’on mette une muselière à leurs enfants alors qu’ils ne risquent rien du Covid,

ceux qui font aujourd’hui faillite suite à toutes les restrictions arbitraires maintenant que les aides s’arrêtent (petits commerçants, tourisme...) »

Le pouvoir en place sait déjà bien tout cela, ce pourquoi ils mettent actuellement le paquet sur la nazification et la diabolisation du RN, martelant les esprits au jour le jour au cas où, jute au cas où, pour ceux qui y croient encore, ils n’auraient pas compris que leur diable, c’est l’autre.

Ce vote ne sera donc pas le vote entre les gauchos et les bourgeois nantis, entre les pauvres et les riches ou les prolos, ou entre les trouillards et les incompris du système, mais bien un vote entre ceux qui ont compris la réalité du monde dans lequel ils vivaient, et qui ne veulent plus se laisser faire, et entre ceux qui croient encore que la télé leur dit la vérité, que le gouvernement veut tout leur bien, et que le 1984 qu’on leur annonçait n’est qu’une folle lubie de quelques illuminés, entre guillemets, ce sera le vote entre les manipulés et les réveillés.