Les Accords Secrets entre la Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Régime Aliyev : Le Mystère qui Trouble l’Azerbaïdjan

Ganimat Zahid

(Photo par Nicolas Rosès pour Or Norme)

Une question circule en Azerbaïdjan : existe-t-il des accords secrets entre la Cour européenne des droits de l’homme et le régime Aliyev ? Ces derniers temps, ces discussions se sont multipliées sur les réseaux sociaux, les avocats et juristes travaillant avec la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sont inondés de questions. Quelle est la nature du problème ?

Bien entendu, l’Azerbaïdjan est dirigé par un régime autoritaire. Le chef de ce régime, Ilham Aliyev, a reçu le titre de champion de la corruption et de dictateur après Loukachenko. Il s'est même rendu devant la Cour française pour prouver qu'il n'était pas un dictateur. Il avait porté plainte contre la chaîne de télévision France 2, qui avait utilisé cette déclaration contre lui. Bien entendu, la Cour a rejeté cette plainte. Dans un pays dirigé par un dictateur, il est évident qu'il n'y a pas de tribunaux indépendants. Surtout dans un pays où il y a toujours au moins 100 prisonniers politiques (ce nombre ne diminue jamais, il est maintenant de 182). La CEDH est la dernière adresse vers laquelle les gens se tournent pour obtenir justice équitable dans le pays. Mais des doutes subsistent quant à la capacité de la Cour européenne des droits de l'homme à prendre des décisions appropriées, et les gens recherchent les raisons de cela.

Les Azerbaïdjanais qui cherchent une réponse à la question de savoir s'il existe des accords secrets entre la CEDH et le régime d'Aliyev tiennent compte de leurs expériences amères. En Europe, on se souvient encore des révélations en cours sur la « diplomatie du caviar ». Dans le cadre de ce processus, de nombreux hommes politiques et députés européens, y compris des membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), ont été incités à coopérer avec les responsables azerbaïdjanais grâce à des pots-de-vin. Les banques européennes, y compris celles basées dans divers paradis fiscaux, se souviennent de leur implication dans le blanchiment de dizaines, voire de centaines de millions de dollars d'argent sale appartenant à la famille Aliyev. Dans les villes et les capitales les plus chères d'Europe, on se souvient des biens d'une valeur de plusieurs milliards de dollars acquis avec de l'argent corrompu de la famille Aliyev. Ces faits ont été révélés et prouvés par des documents.

Et soudainement, des questions liées à la Cour européenne des droits de l'homme surgissent. La question « après tout, ce n'était pas comme ça il y a seulement 3-4 ans, que s'est-il passé » se répand de plus en plus de manière suspecte.

Pourquoi ces questions se posent-elles ?

Des doutes surgissent quant aux décisions d'irrecevabilité totale ou partielle. Malheureusement, ces doutes ne sont pas infondés. Rien ne justifie la décision du juge de la CEDH de déclarer une plainte « irrecevable ». En général, la phrase se résume au fait que la violation des normes établies par la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles dans la plainte soumise n'a pas pu être établie.

Dans les décisions d'irrecevabilité partielle, l'article de la Convention déclaré irrecevable est annoncé de manière obscure. Par exemple, dans des demandes récentes de détention administrative, la partie de la plainte concernant l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) a été déclarée irrecevable, tandis que celle concernant les articles 11 (liberté de réunion et d'association) et 6 (droit à un procès équitable) a été communiquée ;

Les problèmes posés par la proposition de règlement « à l'amiable » présentée aux demandeurs. La Cour ne spécifie pas les obligations du gouvernement en tant que condition pour régler à l'amiable, que ce soit dans le règlement amiable proposé. Cela permet au gouvernement de s'échapper de la responsabilité de violer les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, l'inviolabilité de la personne et le droit à la liberté de réunion, de modifier ou d'abolir la pratique judiciaire existante dans ce domaine.

Par exemple, le gouvernement n'a montré aucun intérêt à mettre en œuvre les décisions de la Cour concernant la reconnaissance de la violation des droits fondamentaux tels que la liberté et l'inviolabilité de la personne, ainsi que le droit à la liberté de réunion, sur la base des décisions de la Cour dans ce domaine, malgré les déclarations unilatérales du gouvernement. D'autre part, les conditions du règlement à l'amiable ne sont pas équitables en ce qui concerne les demandeurs. En particulier, il est possible de le dire en rapport avec les montants de « compensation équitable - compensation » proposés. Les demandeurs ont souvent accepté ces propositions pour voir les décisions de la Cour ne pas être exécutées par le gouvernement. Apparemment, la Cour européenne des droits de l'homme semble avoir accepté la complaisance du gouvernement azerbaïdjanais et prend ses décisions ultérieures en tenant compte de cette complaisance. En fin de compte, ce sont les demandeurs, étrangement, qui sont punis pour avoir violé les droits et libertés des demandeurs, pas le gouvernement qui ne respecte pas les décisions de la Cour. Par exemple, pour les déclarations récentes concernant les détentions administratives, une indemnisation de seulement 1 000 euros pour le préjudice moral et de 250 euros pour l'aide juridique est proposée. Lorsqu'il s'agit de violations du droit de réunion, le montant peut atteindre 2 600 euros pour le demandeur et 250 euros pour les frais. Même si les demandeurs n'acceptent pas cette proposition, les déclarations unilatérales du gouvernement sont utilisées pour retirer les affaires de la liste de la Cour. Par exemple, regardez l'une des décisions récemment adoptées : : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-224357 .

Comparons cette décision avec la décision rendue sur la même plainte il y a à peine 8 ans :

Dans la décision du 15 octobre 2015, Qafqaz Mammadov c. Azerbaïdjan (décision finale du 14.03.2016) concernant des plaintes liées à des arrestations administratives (violation des articles 5, 6 et 11 de la Convention), chaque demandeur a reçu une indemnisation de 15 600 euros, et les honoraires de l'avocat ont été fixés à 2 450 euros. [ https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157705 ]

Questions sur le montant de l'indemnisation

Cette tendance à la baisse n'est pas limitée aux affaires liées aux droits politiques. Les montants d'indemnisation ont été considérablement réduits dans les plaintes contre l'Azerbaïdjan concernant la violation d'autres droits. Par exemple, dans une décision récente concernant la violation de l'article 1 (droit de propriété) du Protocole n° 1 de la Convention, le demandeur n'a reçu que 3 000 euros pour le préjudice moral et seulement 1 000 euros pour les frais : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222789

Réduction des services - honoraires des avocats représentatifs à un niveau très bas et insignifiant

Par exemple, dans le cas d'une plainte en détention administrative, les frais de l'avocat sont de seulement 250 euros, et dans le cas d'une plainte pénale pour violation de l'article 5 ou d'autres articles (article 6, etc.), les frais sont de seulement 500 euros, etc. Le gouvernement bénéficie également du soutien important de l'Ordre des avocats d'Azerbaïdjan pour réduire les indemnités à verser pour les honoraires de l'avocat. Ce conseil est sous le contrôle direct du pouvoir exécutif et n'est pas indépendant. Par exemple, le 13 décembre 2018, le représentant autorisé de la République d'Azerbaïdjan auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, Chingiz Asgarov, a envoyé une lettre au président du présidium de l'Ordre des avocats, Anar Bagirov, avec des informations sur le montant moyen des frais de service payés pour l'assistance juridique devant les tribunaux en Azerbaïdjan par les cabinets d'avocats opérant dans tout le pays. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a répondu dans sa lettre en indiquant que les frais d'un avocat en première instance sont de 95 manats (50 euros), en appel de 85 manats (45 euros) et en cassation de 75 manats (40 euros). Le gouvernement a largement utilisé cette réponse pour plaider en faveur de la réduction des honoraires de l'avocat. Cependant, le montant de départ du mandat de l'avocat et des droits de timbre est fixé à 120 manats dans les cabinets d'avocats opérant dans la capitale Bakou et dans les grandes villes (dans certains cabinets de la capitale, ce montant est plus élevé). Ce montant ne couvre que les frais liés à l'adhésion de l'avocat, pas les frais réels pour les services juridiques. La Cour européenne des droits de l'homme fait référence à ces tarifs dans ses décisions sur les plaintes de l'Azerbaïdjan, ce qui a conduit à des réductions répétées des montants d'indemnisation. L'auteur de ces lignes a été arrêté en 2007 pour des motifs politiques et des accusations fabriquées de toutes pièces, et a passé 2 ans et demi en prison. En 2023 (!), 16 ans plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision sur mon arrestation illégale et mon procès inéquitable. La décision stipule que le gouvernement azerbaïdjanais doit me verser 4 000 euros de compensation. Que ce soit drôle ou intrigant, tirez vos propres conclusions en conséquence.

Cependant, l'examen des plaintes et la prise de décisions après un certain laps de temps sont un problème constant dans les relations entre la CEDH et l'Azerbaïdjan. Il existe des cas où les communications (envoi de questions aux parties pour examen des cas) ne commencent pas avant 5 à 7 ans. Il existe même une décision qui a été rendue 13 ans après avoir été soumise à la Cour. Par exemple, j'ai écrit la décision concernant ma propre affaire, et elle est considérablement longue.

De plus, il y a un retard dans l'adoption et l'annonce des décisions sur les affaires dont la communication est terminée, et elles ne sont pas annoncées pendant des années. Certaines personnes se plaignent du fait que 4 à 6 ans se sont écoulés depuis la fin de la communication, mais pour une raison quelconque, les décisions ne sont pas annoncées. En général, ces affaires sont simples, généralement liées à des plaintes similaires pour lesquelles il existe des centaines de précédents judiciaires. Bien que le manque de personnel judiciaire puisse sembler être un argument, il n'est pas très convaincant.

Comparaisons régionales des indemnisations

Le montant de l'indemnisation indiqué dans les décisions rendues suite aux plaintes du gouvernement azerbaïdjanais est très douteux et n'a aucune justification sérieuse. On pourrait faire valoir que des facteurs tels que le niveau de vie en Azerbaïdjan, le pouvoir d'achat de la monnaie locale et les ressources matérielles de l'État sont pris en compte. Cependant, il est utile de comparer l'Azerbaïdjan à l'Arménie et à la Géorgie pour mieux comprendre :

Dans l'arrêt Ohanjanyan c. Arménie du 25 avril 2023 (article 2 de la Convention - droit à la vie), la Cour européenne des droits de l'homme a accordé une indemnisation de 50 000 euros à la veuve du requérant pour préjudice moral et 44 euros pour les frais. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-224365

Dans une décision récente contre l'Azerbaïdjan concernant le même article, Taghiyeva contre l'Azerbaïdjan, la veuve du requérant a reçu seulement 12 000 euros et 2 000 euros pour les frais. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218456

Dans l'arrêt Ochigawa c. Géorgie du 16 février 2023 (article 3 - droit de ne pas être soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants), la Cour a ordonné une indemnisation de 20 000 euros pour préjudice moral et les frais. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-223023

Dans sa décision du 17 janvier 2023 dans l'affaire Jabbar Jabbarov et autres c. Azerbaïdjan (7 autres), la Cour a fixé une indemnisation totale de 8 000 euros pour préjudice moral et frais pour chacun des requérants pour violation du même article. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-223187

La différence entre ces chiffres est plus de 3 fois supérieure. De telles comparaisons peuvent être faites avec presque toutes les décisions. Personne ne peut expliquer pourquoi la CEDH adopte une approche différente envers ces pays et favorise le gouvernement azerbaïdjanais, qui est plus riche et plus autoritaire, en lui accordant des indemnités plus faibles. Il n'y a pas de justification évidente à cela. Lorsqu'il n'y a pas de justification évidente, des doutes surgissent sous la forme de questions : existe-t-il un accord secret entre la CEDH et le régime azerbaïdjanais ? Est-ce que cet accord secret favorise le régime azerbaïdjanais ? Les questions concernant le gouvernement de l'Azerbaïdjan sont claires, mais quels intérêts la CEDH pourrait-elle avoir dans de tels accords secrets présumés ?

L'Azerbaïdjan est un pays dirigeant

Mais en quoi consiste ce leadership ? Il se traduit par la non-application des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque je parle de complaisance ou d'« indulgence », c'est de cela que je parle. Si la CEDH envisage cette indulgence, le fait-elle en raison de son expérience des procès équitables, ou y a-t-il d'autres motivations ?

Les questions se multiplient, et la société azerbaïdjanaise en discute de plus en plus chaque jour. Ces questions ne s'adressent pas seulement aux lecteurs, mais aussi à la Cour européenne des droits de l'homme.