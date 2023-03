Les apprentis sorciers

@pipiou2



« Le problème c’est que Henrion-Caude prétend qu’il y a de nombreux cas de cancer qui se sont développés suite à la vaccination ; elle parle même de « turbo-cancers ».

Or cette affirmation a été démentie par des cancerologues »





Ce propos est pour le moins inconsistant !!! « DES » cancérologues ? Lesquels ? Quand quoi comment où ?

Et puis vous n’êtes pas très fute-fute car si vous aviez utilisé le terme « contestée » plutôt que « démentie », vous auriez été un peu plus crédible.





Pour l’heure vous passez plus pour quelqu’un de paumé, qui face aux mauvaises nouvelles qui s’accumulent chaque jour quant aux effets délétères de ce poison et aux révélations, tente de se raccrocher aux branches pour garder la face !!!

Vous avez fait une connerie ? bah maintenant faut l’assumer mon gars !!!

Peut être aurez-vous la chance de passer à côté de ces terribles effets secondaires, ou pas. En tout cas, ce qui est certain et indiscutable c’est que l’ensemble des infos divulguées depuis un certain temps maintenant ne vont vont pas vraiment dans le sens de vos propos et de votre quiétude (affichée)... Le temps fera les choses et confortera les uns ou les autres dans leur convictions....sachant que ceux qui ont refusé cette mascarade et ce poison, ne risquent rien de plus qu’avant ce Covid, qu’ils ont choppé pour la plupart, or ils sont sont tjrs là, en forme et sans crainte de quoi que ce soit, si ce n’est le covid long pour quelques uns, mais qui cependant est à l’origine d’un état psychologique perturbé !!!

Quant aux morts du covid, il sera « responsable » et « sérieux (enfin !) » d’aborder ce sujet quand on aura les vrais chiffres de morts du covid et morts avec le covid, sachant que chaque structure hospitalière empochait 1500 euros à chaque déclaration de décès covid !!!





Bonne chance quand même...