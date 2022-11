Les autochtones et le documentaire « Qallunaat ! Pourquoi les blancs sont drôles »

Au cours des dernières années, il a été possible de voir apparaître au Canada et au Québec des injustices commises envers les autochtones qui étaient restées cachées à nos yeux jusqu’à maintenant, qu’il s’agisse des Pensionnats autochtones du vingtième siècle et de leurs conséquences ou plus récemment de cas de maltraitance dans les hôpitaux, ou encore des mauvaises conditions de vie dans les Réserves autochtones. À la lumière de ces évènements, il serait naturel de se dire qu’il est temps de faire quelque chose pour créer une différence positive dans le quotidien des autochtones de chez nous. Mais pour aider un peuple, il est d’abord essentiel de le comprendre. Le documentaire Qallunaat ! Pourquoi les blancs sont drôles, réalisé en 2007 par Mark Sandiford et disponible sur le site de l’ONF[1], nous fait réfléchir sur la question en inversant les rôles d’une façon comique entre les Blancs et les Inuits.

D’abord, il est intéressant de savoir que le mot « qallunaat », dans le dialecte Inuit, signifie les « blancs ». Ensuite, le documentaire Qallunaat ! Pourquoi les blancs sont drôles aborde la vision qu’ont les Inuits des « Blancs » en commençant par leur conception du monde. Pour ce faire, les narrateurs racontent comment les Inuits vivaient avant que les Blancs ne les « découvrent » en explorant les terres du nord. Cette « découverte » s’est fait en 1914 lors de la Grande Guerre. Les Inuits vivaient alors selon les méthodes traditionnelles. Ils utilisaient des outils de cuivre et étaient des chasseurs et des trappeurs. Les Inuits aimaient rire et se moquer les uns des autres. Ils ne possédaient pas d’animaux de compagnie, car ils vivaient grâce à et avec la nature. De plus, ils vivaient en communauté. Ainsi, il n’était pas rare de voir débarquer un voisin chez soi au sein de la communauté Inuit. Ils ne se saluaient pourtant pas toujours comme les Blancs qui utilisent sous forme de politesse des questions et des formulations que les Inuits considèrent superficielles du genre de « Comment ça va ? » ou « Salut ».

De plus, l’exemple de la salutation n’est pas le seul à montrer les contradictions qui existent entre les coutumes des Inuits et celles des Blancs. Ainsi, alors que les Inuits de l’époque ne connaissaient pas le concept de « propriété privée », les Blancs sont prêts à se battre au nom de ce concept et à travailler fort toute leur vie pour acquérir toujours plus de « propriétés » ou même un titre de supériorité dans la société. De plus, les Blancs sont décrits comme des personnes qui se chamaillent à propos de tout et de rien et qui sont impatientes. Lors de séjours parmi les Blancs, les Inuits ont pu constater que chez ces derniers, aider les gens qui en ont besoin n’est pas naturel. Au contraire, ces gens doivent se débrouiller seuls.

Ensuite, les Inuits, ne comprenant pas les comportements des Blancs et voulant montrer aux Blancs qu’ils ne sont pas des « rats de laboratoire » que n’importe qui peut étudier ont ouvert un institut de recherche sur les Blancs, mais de façon humoristique. Ainsi, le documentaire Qallunaat ! Pourquoi les blancs sont drôles est avant tout une « comédie » et les études qui y sont présentées n’ont pas vraiment été réalisées. Dans cet institut, ils étudient la morphologie, les comportements, la culture et les coutumes qui existent chez les Blancs, de la même façon que les anthropologues Blancs ont fait avec les Inuits. Ce documentaire a donc été réalisé dans le but de montrer aux Blancs le point de vue que les Inuits ont sur eux. Ainsi, il est possible de commencer à mieux comprendre leur réalité.

Finalement, il serait bon d’abandonner les vieilles méthodes d’assimilation et de travailler avec ces peuples, car se faire examiner sous toutes ses coutures par ses propres voisins n’est pas l’idéal pour établir un climat de confiance et c’est ce que les Inuits ont voulus nous faire comprendre avec le documentaire Qallunaat ! Pourquoi les Blancs sont drôles. À ce sujet, le philosophe Hans Jonas, avec son nouvel impératif catégorique (« Agis de manière à ce que les conséquences de ton action soient compatibles avec la permanence de la possibilité d’une vie authentiquement humaine sur Terre ») dirait sûrement que de se faire examiner et assimiler sont des choses qui briment notre droit à avoir une vie « authentiquement humaine » et que, par conséquent, ces mesures sont à éliminer. Il est vrai que si nous voulons aider les autochtones, il serait bien de les traiter comme des humains, des Canadiens même, ayant des droits sur les terres de notre pays et comme des fondateurs de notre pays, et non comme des rats de laboratoire ou des mannequins de cire dans un musée d’histoire naturelle.

Pour conclure, ce documentaire produit en 2007 est certes un peu vieux, mais il n’en reste pas moins un bon moyen d’entamer nos démarches pour comprendre et aider les autochtones. Pour faire suite à ce documentaire, il serait également bon de visionner Le peuple invisible[2], une autre production de Mark Sandiford, datant elle aussi de 2007 et qui est encore plus intéressante puisqu’elle dépeint la réalité au quotidien des autochtones de notre province québécoise. Même si ce second documentaire est âgé, il est possible de constater que les conditions de vie des autochtones n’ont pas grandement évoluées depuis. En effet, la crise du logement qui affecte présentement le Québec est particulièrement grave pour les autochtones. Nous pouvons donc constater qu’il reste du chemin à faire.